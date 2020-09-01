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    Бездротові гучномовці Philips

    Бездротові гучномовці Philips

    Ваша музика. Гучні та бездротові.

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    Наші улюблені

    Дизайнерський Bluetooth гучномовець S7505

    Дизайнерський Bluetooth гучномовець S7505 

    Прекрасна музика, зі стилем

     
    • Високоякісна тканина гучномовця Kvadrat
    • Рельєфні кнопки для гучності, спарення для стереозвуку тощо
    • Функція банку живлення для заряджання смарт-пристрою
    • 20 годин відтворення. 4,5 години заряджання.
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    Бездротовий гучномовець для дому W6505

    Бездротовий гучномовець для дому W6505

    Потужніший звук. Будь-яка кімната.

     

    • DTS Play-Fi. Високоякісне аудіо в режимі Multi-Room
    • Насичений звук, потужні низькі частоти. Із живленням від джерела змінного струму· Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast
    • Підсильте звук ваших гучномовців із розумним помічником
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      Вдома й за його межами

    Портативні Bluetooth гучномовці Philips

    Портативні Bluetooth гучномовці
    Беріть їх із собою усюди
    Бездротові гучномовці для дому Philips

    Бездротові гучномовці для дому
    Для будь-якої кімнати. Або кожної кімнати.
    Дизайнерські Bluetooth гучномовці Philips S7505, S5505, S3505 – TAS3505

    Відповідають вашому стилю

    Елегантні Bluetooth гучномовці

     

    Насолоджуйтеся музикою та іншим контентом із лінійкою елегантних Bluetooth гучномовців, які чудово підходять для будь-якої кімнати. Насичений звук, вовняна акустична тканина та рельєфні кнопки створюють справді бездоганний стиль.
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    Вінтажний Bluetooth гучномовець Philips із ретро-дизайном і радіо – TAVS700

    У ритмі музики

    Вінтажні Bluetooth гучномовці

     

    Ретро-стиль 1950-х поєднується з насиченим звуком і різноманітними можливостями підключень. Оцініть спадок акустичних технологій Philips завдяки лінійці стильних сучасних пристроїв, які надихають і пропонують ностальгічний погляд на аудіо сьогодення.
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    Водонепроникні портативні Bluetooth гучномовці Philips

    Душа компанії

    Водонепроникні Bluetooth гучномовці

     

    Створіть сенсацію з водонепроникними гучномовцями для дому та вулиці. Яскравий звук із потужними басами витримує безперервне відтворення годинами, а ви можете навіть запустити світлодіодне шоу.
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    Гучномовці Philips із підтримкою Multi-Room і Play-Fi

    Звук Multi-Room

    Розпакуйте. Підключіть. Насолоджуйтесь.

     

    Наповніть свої кімнати улюбленими звуками. Наші гучномовці з підтримкою Play-Fi можна легко підключати до інших гучномовців або телевізора й створювати налаштування Multi-Room. Потокова передача Wi-Fi забезпечує найвищу якість звуку.
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    Головний банер додатка Sound

    Додаток Philips Sound

    Для Android та iOS

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    Знайдіть свої бездротові гучномовці Philips

    Підключіть телевізор або саундбар Philips

    Саундбари Philips
    Саундбари Philips
    Для кожного захоплюючого моменту
    Знайдіть свій сауднбар
    Philips Fidelio

    Philips Fidelio
    Почуйте різницю

    Відкрийте для себе Fidelio
    Телевізор Philips з Ambilight
    Tелевізор Philips з Ambilight
    Дозвольте відбутися магії
    Див. про Ambilight

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    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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