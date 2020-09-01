- Високоякісна тканина гучномовця Kvadrat
- Рельєфні кнопки для гучності, спарення для стереозвуку тощо
- Функція банку живлення для заряджання смарт-пристрою
- 20 годин відтворення. 4,5 години заряджання.
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Насолоджуйтеся музикою та іншим контентом із лінійкою елегантних Bluetooth гучномовців, які чудово підходять для будь-якої кімнати. Насичений звук, вовняна акустична тканина та рельєфні кнопки створюють справді бездоганний стиль.
Ретро-стиль 1950-х поєднується з насиченим звуком і різноманітними можливостями підключень. Оцініть спадок акустичних технологій Philips завдяки лінійці стильних сучасних пристроїв, які надихають і пропонують ностальгічний погляд на аудіо сьогодення.
Створіть сенсацію з водонепроникними гучномовцями для дому та вулиці. Яскравий звук із потужними басами витримує безперервне відтворення годинами, а ви можете навіть запустити світлодіодне шоу.
Наповніть свої кімнати улюбленими звуками. Наші гучномовці з підтримкою Play-Fi можна легко підключати до інших гучномовців або телевізора й створювати налаштування Multi-Room. Потокова передача Wi-Fi забезпечує найвищу якість звуку.
TAS6305/00
TAW6205/10
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