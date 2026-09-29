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Power Flosser

Power Flosser (5)

У наявності (5)

1 – 5 з 5 результатів
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У наявності (5)

У наявності

+1 рік сервісу

  • Sonicare Компактний іригатор
  • Sonicare Компактний іригатор
  • Sonicare Компактний іригатор
  • Sonicare Компактний іригатор
  • Sonicare Компактний іригатор
  • Sonicare Компактний іригатор
  • Sonicare Компактний іригатор
  • Sonicare Компактний іригатор
  • Sonicare Компактний іригатор
  • Sonicare Компактний іригатор
  • Sonicare Компактний іригатор
  • Sonicare Компактний іригатор
  • Sonicare Компактний іригатор
  • Sonicare Компактний іригатор
  • Sonicare Компактний іригатор
  • Sonicare Компактний іригатор

Sonicare Компактний іригатор
серії 1000

HX3333/24
  • Швидкий, ефективний і готовий до використання в будь-якому місці
  • Видаляє наліт між зубами та вздовж лінії ясен за 60 секунд
  • Розкладний резервуар об'ємом 200 мл для зручного зберігання та подорожей розрахований на повне очищення за 60 секунд
  • 14 днів автономної роботи між заряджаннями²
  • Насолоджуйтесь трьома режимами: Pulse, Clean та Sensitive
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+1 рік сервісу

  • Sonicare Стаціонарний іригатор
  • Sonicare Стаціонарний іригатор
  • Sonicare Стаціонарний іригатор
  • Sonicare Стаціонарний іригатор
  • Sonicare Стаціонарний іригатор
  • Sonicare Стаціонарний іригатор
  • Sonicare Стаціонарний іригатор
  • Sonicare Стаціонарний іригатор
  • Sonicare Стаціонарний іригатор
  • Sonicare Стаціонарний іригатор
  • Sonicare Стаціонарний іригатор
  • Sonicare Стаціонарний іригатор
  • Sonicare Стаціонарний іригатор

Sonicare Стаціонарний іригатор
серії 7000

HX3911/40
  • Технологія Quad Stream
  • Технологія імпульсної хвилі спрямовує ваші рухи
  • Стаціонарний іригатор
  • 4 режими, 10 налаштувань натиску та 3 наконечники з футляром
  • Проста магнітна док-станція з автоматичним вимкненням
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+1 рік сервісу

  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор

Sonicare Портативний іригатор
серії 3000

HX3826/24
  • Ретельне очищення міжзубних проміжків без зусиль для покращення здоров’я ясен.
  • Унікальна хрестоподібна насадка Quad Stream
  • Технологія імпульсної хвилі Pulse Wave спрямовує вас від зуба до зуба
  • Технологія Quad Stream для швидкого та ефективного очищення міжзубних проміжків
  • Ресурс батареї: 40 днів****
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+1 рік сервісу

  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор

Sonicare Портативний іригатор
серії 3000

HX3826/33
  • Технологія Quad Stream
  • Імпульсні хвилі спрямовують вас від зуба до зуба
  • Портативний іригатор
  • 2 режими та 3 налаштування натиску
  • Ресурс батареї: 40 днів****
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+1 рік сервісу

  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор
  • Sonicare Портативний іригатор

Sonicare Портативний іригатор
серії 3000

HX3826/31
  • Технологія Quad Stream
  • Імпульсні хвилі спрямовують вас від зуба до зуба
  • Портативний іригатор
  • 2 режими та 3 налаштування натиску
  • Ресурс батареї: 40 днів****
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