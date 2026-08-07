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Електричні зубні щітки

Електричні зубні щітки (25)

У наявності (25)

1 – 12 з 25 результатів
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У наявності (25)

У наявності

-25% на насадки Sonicare

  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка

Sonicare Звукова зубна щітка
серії DiamondClean Prestige 9900

HX9997/32
HX999L
  • Лімітована серія в світло-блакитному кольорі
  • Усуває у 20 разів більше нальоту*
  • У 15 разів здоровіші ясна**
  • Застосунок Philips Sonicare
  • 5 режимів і 3 рівні інтенсивності
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-25% на насадки Sonicare

  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка

Sonicare Звукова зубна щітка
серії DiamondClean Prestige 9900

HX9992/11
HX999C
  • Винятковий догляд, налаштований персонально для вас із SenseIQ усуває до 20 разів більше зубного нальоту
  • Датчик тиску та датчик тертя зі світловим індикатором та таймери контролю часу чищення
  • 5 режимів роботи та 3 інтенсивності
  • Застосунок Sonicare зі штучним інтелектом
  • Престижний зарядний футляр із USB. 1 універсальна насадка А3 Premium All-in-One
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-25% на насадки Sonicare

  • Sonicare звукова зубна щітка
  • Sonicare звукова зубна щітка
  • Sonicare звукова зубна щітка
  • Sonicare звукова зубна щітка
  • Sonicare звукова зубна щітка
  • Sonicare звукова зубна щітка
  • Sonicare звукова зубна щітка
  • Sonicare звукова зубна щітка
  • Sonicare звукова зубна щітка
  • Sonicare звукова зубна щітка
  • Sonicare звукова зубна щітка
  • Sonicare звукова зубна щітка
  • Sonicare звукова зубна щітка
  • Sonicare звукова зубна щітка
  • Sonicare звукова зубна щітка
  • Sonicare звукова зубна щітка
  • Sonicare звукова зубна щітка
  • Sonicare звукова зубна щітка
  • Sonicare звукова зубна щітка

Sonicare звукова зубна щітка
серії DiamondClean Smart 9400

HX9917/89
HX992B
  • Усуває в 20 разів більше нальоту*
  • Датчик тиску зі світловим індикатором та таймери контролю часу чищення
  • 4 режими роботи та 3 інтенсивності
  • Застосунок Sonicare
  • Зарядний футляр із USB. 1 універсальна насадка А3 Premium All-in-One та 1 насадка G3 Premium Gum Care. Скляний стакан зарядка
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-25% на насадки Sonicare

  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка

Sonicare Звукова зубна щітка
серії 5500

HX7111/01
HX711B
  • Біліші зуби та до 7 разів більше видалення нальоту*
  • Нове покоління технології Sonicare для потужного, але водночас делікатного очищення, навіть у важкодоступних ділянках
  • Датчик натиску
  • 2 режими чищення, 1 рівень інтенсивності
  • До 3 тижнів чищення зубів на повному заряді**
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-25% на насадки Sonicare

  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка

Sonicare Звукова зубна щітка
серії 3100

HX3675/13
HX367W1
  • Усуває до 3 разів більше нальоту*
  • Датчик тиску та таймери контролю часу чищення
  • 1 режим роботи
  • 2 насадки C1 ProResults standard в комплекті
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-25% на насадки Sonicare

  • Sonicare Дитяча звукова зубна щітка
  • Sonicare Дитяча звукова зубна щітка
  • Sonicare Дитяча звукова зубна щітка
  • Sonicare Дитяча звукова зубна щітка
  • Sonicare Дитяча звукова зубна щітка
  • Sonicare Дитяча звукова зубна щітка
  • Sonicare Дитяча звукова зубна щітка
  • Sonicare Дитяча звукова зубна щітка
  • Sonicare Дитяча звукова зубна щітка

Sonicare Дитяча звукова зубна щітка
з веселими наліпками

HX3601/01
HX360CB
  • Якісне, безпечне та цікаве чищення зубів для дітей від 3 років
  • Таймери контролю часу чищення
  • 1 режим роботи та 2 інтенсивності
  • 1 насадка Sonicare For Kids в комплекті від 3-х років з м'якими щетинками для лагідного та виняткового чищення
  • Безкоштовний застосунок без Bluetooth підключення
Переглянути продукт

-25% на насадки Sonicare

  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка

Sonicare Звукова зубна щітка
серії 5300

HX7101/01
HX710B
  • Біліші зуби та до 7 разів більше видалення нальоту*
  • Нове покоління технології Sonicare для потужного, але водночас делікатного очищення, навіть у важкодоступних ділянках
  • Датчик натиску
  • 1 режим чищення, 2 рівні інтенсивності
  • До 3 тижнів чищення зубів на повному заряді**
Переглянути продукт

-25% на насадки Sonicare

  • Sonicare Дитяча звукова зубна щітка
  • Sonicare Дитяча звукова зубна щітка
  • Sonicare Дитяча звукова зубна щітка
  • Sonicare Дитяча звукова зубна щітка
  • Sonicare Дитяча звукова зубна щітка
  • Sonicare Дитяча звукова зубна щітка
  • Sonicare Дитяча звукова зубна щітка
  • Sonicare Дитяча звукова зубна щітка
  • Sonicare Дитяча звукова зубна щітка
  • Sonicare Дитяча звукова зубна щітка

Sonicare Дитяча звукова зубна щітка
із застосунком Sonicare for kids

HX6322/04
HX6340
  • Якісне, безпечне та цікаве чищення зубів для дітей від 3 років
  • Таймери контролю часу чищення
  • 1 режим роботи та 2 інтенсивності
  • 2 насадки Sonicare For Kids в комплекті від 3-х та 7-ми років з м'якими щетинками для лагідного та виняткового чищення
  • Безкоштовний застосунок з Bluetooth® підключенням
Переглянути продукт

-25% на насадки Sonicare

  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка

Sonicare Звукова зубна щітка
серії 5300

HX7108/02
HX710A
  • Біліші зуби та до 7 разів більше видалення нальоту*
  • Нове покоління технології Sonicare для потужного, але водночас делікатного очищення, навіть у важкодоступних ділянках
  • Датчик натиску, 1 режим чищення, 2 рівні інтенсивності
  • До 3 тижнів чищення зубів на повному заряді**
  • Дорожній кейс в комплекті
Переглянути продукт

-25% на насадки Sonicare

  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка

Sonicare Звукова зубна щітка
серії 6100

HX7400/06
HX740A
  • Видаляє до 10 разів більше нальоту у важкодоступних ділянках*. Делікатний до чутливих зубів і ясен
  • Наступне покоління технології Sonicare для ефективного, але водночас делікатного очищення, навіть у важкодоступних ділянках.
  • 2 режими чищення та 3 рівні інтенсивності
  • Світлове сповіщення про надмірний натиск
  • До 3 тижнів чищення зубів на повному заряді**
Переглянути продукт

-25% на насадки Sonicare

  • Sonicare Набір звукових зубних щіток
  • Sonicare Набір звукових зубних щіток
  • Sonicare Набір звукових зубних щіток
  • Sonicare Набір звукових зубних щіток
  • Sonicare Набір звукових зубних щіток
  • Sonicare Набір звукових зубних щіток
  • Sonicare Набір звукових зубних щіток
  • Sonicare Набір звукових зубних щіток
  • Sonicare Набір звукових зубних щіток
  • Sonicare Набір звукових зубних щіток
  • Sonicare Набір звукових зубних щіток
  • Sonicare Набір звукових зубних щіток
  • Sonicare Набір звукових зубних щіток
  • Sonicare Набір звукових зубних щіток
  • Sonicare Набір звукових зубних щіток
  • Sonicare Набір звукових зубних щіток

Sonicare Набір звукових зубних щіток
серії 3100

HX4072/42
  • До 5 разів ефективніше видалення нальоту¹
  • Технологія Sonicare 31 000 рухів щетинок за хвилину
  • 3 рівні інтенсивності
  • Датчик натиску
  • До 14 днів роботи від акумулятора²
Переглянути продукт

-25% на насадки Sonicare

  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка

Sonicare Звукова зубна щітка
серії 7100

HX7423/01
HX742D
  • Видаляє до 10 разів більше нальоту*. До 7 разів здоровіші ясна**
  • Наступне покоління технології Sonicare для потужного, але водночас делікатного очищення, навіть у важкодоступних ділянках.
  • 4 режими чищення та 3 рівні інтенсивності, Світлове сповіщення про надмірний натиск, мобільний застосунок Philips Sonicare
  • Зарядний дорожній кейс
  • До 3 тижнів чищення зубів на повному заряді***
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