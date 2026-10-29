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Турбота про матір і дитину

Забезпечте дитині здоровий старт у життя

Немовля в ліжечку

Піклуємось разом

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Рекомендація мам номер один у світі1

Ми знаємо: мама, яка піклується про себе, може дати ще більше любові своїй дитині.

У сучасному світі бути мамою – виклик. Ми поруч, щоб підтримати вас у цьому.

Philips Avent вже понад 40 років підтримує мам по всьому світу, допомагаючи малюкам отримувати найкраще з перших днів. Поєднуючи любов та інновації, ми створюємо продукти для комфортного догляду за дитиною.

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  • Дитина з пустушкою

    Чи відомо вам?

    86% мам відчувають тиск, щоб бути ідеальними батьками2

  • Жінка п’є каву, використовуючи молоковідсмоктувач у режимі «вільні руки»

    Чи відомо вам?

    57% мам приділяють собі не більше години на день2

  • Жінка спить поруч із системою контролю за дитиною

    Чи відомо вам?

    79% мам після народження дітей сплять менше2

  • Жінка заспокоює дитину

    Чи відомо вам?

    75% мам вважають, що тиск на них збільшився за останні 10 років2

Перегляньте наші категорії продуктів

Standard Product Photograph (PPL) MCC, Pacifiers Soothers

Пустушки

Standard Product Photograph (PPL) MCC, Breast pumps

Молоковідсмоктувачі

Natural Care Wearable

Молоковідсмоктувачі.

Standard Product Photograph (PPL) MCC - Baby Bottles & Teats

Пляшечки та соски

Standard Product Photograph (PPL) MCC, Bottle Warmers & Sterilizers

Підігрівачі пляшечок і стерилізатори

Standard Product Photograph (PPL) MCC, Toddler Sippy Cups

Дитячі чашки-непроливайки

Standard Product Photograph (PPL) MCC, Food makers & tableware

Пароварки-блендери

Standard Product Photograph (PPL) MCC, Baby Monitors & Thermometers

Відеоняні та радіоняні

Як продукти Philips Avent допомагають розділити турботу

  • Молоковідсмоктувачі та пляшечки

    Чи відомо вам, що 2 з 3 мам ніколи не мають години безперервного відпочинку для себе? Завдяки швидкому та зручному відсмоктуванню молока та пляшечкам, що мають форму грудей, наші молоковідсмоктувачі та пляшечки допомагають родичам підтримати мам і поділитися турботою.

  • Пустушки

    Чи відомо вам, що 8 з 10 мам сплять менше після народження дітей. Наша широка лінійка пустушок розроблена таким чином, щоб кожен член сім’ї міг допомогти заспокоїти дитину, особливо протягом перших кількох місяців.

  • Системи контролю за дитиною

    Чи відомо вам, що 70% батьків відчуває тривогу, коли їх дитина спить. Наші системи контролю за дитиною дають вам спокій, коли ви або няня доглядаєте за дитиною, без потреби постійно перевіряти її стан.

man bottle-feeding a baby
Екологічність
Турбота про маму, дитину та планету

У міру того, як ваша дитина росте й розвивається, так само повинен розвиватися і світ навколо неї. У Philips Avent ми віримо в спільну турботу, пропонуючи екологічні рішення, які дозволяють вам піклуватися про дитину, мінімально впливаючи на навколишнє середовище.

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Новини та статті

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Примітки

  1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11 673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

  2. Про дослідження — міжнародне дослідження було проведено компанією OnePoll від імені Philips у листопаді 2023 року серед 12 000 матерів із дітьми віком від 0 до 3 років у кожній із таких країн: США, Франція, Індія, Індонезія, Польща, Туреччина, Бразилія, Німеччина (загалом 12 000 респондентів-матерів). Дослідження також включає питання, поставлені 2000 представникам загального населення (зваженим для репрезентативності на національному рівні за віком/статтю/регіоном) у кожній із перерахованих вище країн (загалом 16 000 респондентів із загального населення). 