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Philips Avent вже понад 40 років підтримує мам по всьому світу, допомагаючи малюкам отримувати найкраще з перших днів. Поєднуючи любов та інновації, ми створюємо продукти для комфортного догляду за дитиною.
Чи відомо вам, що 2 з 3 мам ніколи не мають години безперервного відпочинку для себе? Завдяки швидкому та зручному відсмоктуванню молока та пляшечкам, що мають форму грудей, наші молоковідсмоктувачі та пляшечки допомагають родичам підтримати мам і поділитися турботою.
Чи відомо вам, що 8 з 10 мам сплять менше після народження дітей. Наша широка лінійка пустушок розроблена таким чином, щоб кожен член сім’ї міг допомогти заспокоїти дитину, особливо протягом перших кількох місяців.
Чи відомо вам, що 70% батьків відчуває тривогу, коли їх дитина спить. Наші системи контролю за дитиною дають вам спокій, коли ви або няня доглядаєте за дитиною, без потреби постійно перевіряти її стан.
У міру того, як ваша дитина росте й розвивається, так само повинен розвиватися і світ навколо неї. У Philips Avent ми віримо в спільну турботу, пропонуючи екологічні рішення, які дозволяють вам піклуватися про дитину, мінімально впливаючи на навколишнє середовище.
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На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11 673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Про дослідження — міжнародне дослідження було проведено компанією OnePoll від імені Philips у листопаді 2023 року серед 12 000 матерів із дітьми віком від 0 до 3 років у кожній із таких країн: США, Франція, Індія, Індонезія, Польща, Туреччина, Бразилія, Німеччина (загалом 12 000 респондентів-матерів). Дослідження також включає питання, поставлені 2000 представникам загального населення (зваженим для репрезентативності на національному рівні за віком/статтю/регіоном) у кожній із перерахованих вище країн (загалом 16 000 респондентів із загального населення).