Допомога в обслуговуванні, пошуку та усуненні проблем кавомашин Saeco, включаючи моделі Incanto, Minuto, XSMALL, Moltio, Exprelia, PicoBaristo, GranBaristo, Xelsis та інші.
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Допомога в обслуговуванні, пошуку та усуненні проблем кавомашин Saeco, включаючи моделі Incanto, Minuto, XSMALL, Moltio, Exprelia, PicoBaristo, GranBaristo, Xelsis та інші.
Допомога в обслуговуванні, пошуку й усуненні проблем кавомашин Philips, включаючи серії 2000, 3000, 4000 і 5000.
Виконання змащування
Частота змащування:
Аби встановити групу заварювання в кавоварку, вона повинна перебувати в нейтральному положенні. На відеоролику продемонстровано, як це правильно зробити.
Якщо у вас не виходить встановити групу заварювання, виконайте наступні дії.
Аби дістати групу заварювання, кавомашина має перебувати в нейтральному положенні.
Якщо не вдається вийняти групу навіть попри те, що машина в нейтральному положення, виконайте наступні кроки:
У жодному разі не виймайте групу заварювання під час видалення накипу. Спочатку завершуйте видалення накипу.
Швидке наповнення піддону для крапель кавомашини - нормальне явище, це не свідчить про несправність.
Під час використання внутрішні контури промиваються водою, яка автоматично потрапляє в піддон для крапель. Ви не бачите цього процесу, тому можна подумати, що піддон для крапель занадто швидко переповнюється.
Порада. Поставте чашку під носик, щоб зібрати воду, яка надходить під час циклу автоматичного промивання / самоочищення.
Спустошуйте контейнер для кавової гущі, не відключаючи кавомашину.
Якщо очистити контейнер для відходів при вимкненій кавомашині, лічильник кавового циклу не обнулиться і повідомлення як і раніше буде відображатись.
Також не поспішайте встановлювати контейнер для відходів на місце. Зачекайте приблизно 5 секунд, перш ніж встановити його в кавомашину.
Якщо отвір для кави заблоковано, кавоварка буде подавати тільки воду і/або зерна не будуть перемелюватись.
Очищення отвору для кави.
Нижче наведені причини відображення на дисплеї кавомашини кодів помилок 1, 3, 4, 5 або 14. Якщо відображається інший код, зв'яжіться з центром підтримки споживачів.
E01- Воронка для кави засмічена меленою кавою.
Очищення воронки для кави
E03 – Група заварювання засмічена або змазана неправильно.
E04 - Варильна група засмічена, змазана неправильно або не була зафіксована.
E05
E14 - Кавомашина перегрілась.
Якщо з кавомашини надходить лише кілька крапель кави, це може означати.
1. Група заварювання засмічена або змазана неправильно.
2. Носик подачі кави засмічений.
• Очистіть носик подачі кави за допомогою голки.
3. Фільтр для води (наприклад, AquaClean/Brita) не підготовлений належним чином або засмічений.
• Вийміть фільтр з резервуара для води і помістіть у воду у перевернутому положенні.
• Замініть фільтр і запустіть подачу 2-3 чашок гарячої води.
• Якщо проблема не вирішена, приготуйте каву без фільтра. Якщо це допоможе усунути проблеми, значить фільтр засмічений і його потрібно замінити.
4. Необхідно виконати очищення кавомашини від накипу.
• Очистіть кавомашину від накипу за допомогою засобу для очищення від накипу Philips/Saeco.
Може бути декілька причин сому кавомашина варить не достатньо міцну каву
1. При першому використанні.
2. Група заварювання заблокована через скупчення забруднень або погано змазана.
3. Воронка для кави засмічена меленою кавою.
Очистіть воронку для кави.
Чому молочник може не спінювати молоко?
1. Деталі молочника забруднені.
2. Носик молочника відкритий не повністю.
3. Трубка подачі молока неправильно підключена до механізму спінення.
Понеділок - п'ятниця (9:00 - 23:20)
Субота - неділя (10:00 - 22:00)
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Понеділок - п'ятниця (9:00 - 23:20)
Субота - неділя (10:00 - 22:00)
Чи знаєте ви, що на 90% питань, відправлених через Facebook Messenger, відповідь надається протягом 15 хвилин?