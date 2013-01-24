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    Для якої кавомашини вам потрібна підтримка?
     

    Огляди та відеоінструкції по догляду за кавовими машинами Philips і Saeco        

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    10 порад для вашої кавомашини

    Яким чином та як часто необхідно змащувати заварювальний блок кавомашини?
    Змащування групи заварювання дозволяє механічним деталям рухатися плавно, тим самим забезпечуючи якісну роботу самої кавомашини. У відеоролику показані деталі, які необхідно змащувати.

     

    Виконання змащування

    1. Вимкніть кавомашину і від’єднайте її від електромережі.
    2. Вийміть групу заварювання, промийте її теплою водою і дайте їй висохнути.
    3. Нанесіть тонкий шар мастила навколо вала в нижній частині.
    4. Нанесіть тонкий шар мастила планки з обох сторін.

    Частота змащування:

    • У разі заварювання 1–5 чашок на день змащуйте кожні 4 місяці.
    • У разі заварювання 6–10 чашок на день змащуйте кожні 2 місяці.
    • У разі заварювання більше 10 чашок на день змащуйте раз на місяць

     

    Як вставити групу заварювання?

    Аби встановити групу заварювання в кавоварку, вона повинна перебувати в нейтральному положенні. На відеоролику продемонстровано, як це правильно зробити.

     

    Якщо у вас не виходить встановити групу заварювання, виконайте наступні дії.

     

    1. Встановіть на місце контейнер для меленої кави, лоток для крапель і закрийте сервісні дверцята; групу заварювання не вставляйте.
    2. Натисніть кнопку ON/OFF, щоб вимкнути апарат. Дочекайтеся його вимкнення і відсутності звуків.
    3. Встановіть головний перемикач позаду в положення OFF (0). Якщо немає головного перемикача, від’єднайте апарат від електромережі.
    4. Встановіть головний перемикач позаду в положення ON (-). Якщо немає головного перемикача, знову під’єднайте апарат до електромережі.
    5. Натисніть кнопку ON/OFF, щоб увімкнути апарат знову. Дочекайтеся увімкнення апарата і відсутності звуків.
    6. Встановіть групу заварювання у нейтральне положення, як показано у відео підтримки. Інакше її неможливо вставити.
    7. Вийміть контейнер для меленої кави і лоток для крапель, відкрийте сервісні дверцята і посуньте групу заварювання вздовж рейки. Вставляючи групу заварювання, не натискайте кнопку Push.
    8. Встановіть назад контейнер для меленої кави та лоток для крапель і закрийте сервісні дверцята.
    Як дістати групу заварювання?

    Аби дістати групу заварювання, кавомашина має перебувати в нейтральному положенні.

     

    Якщо не вдається вийняти групу навіть попри те, що машина в нейтральному положення, виконайте наступні кроки:

     

    1. Встановіть назад контейнер для меленої кави та лоток для крапель і закрийте сервісні дверцята.
    2. Натисніть кнопку ON/OFF, щоб вимкнути апарат. Дочекайтеся його вимкнення і відсутності звуків.
    3. Встановіть головний перемикач позаду в положення OFF (0). Якщо немає головного перемикача, від’єднайте апарат від електромережі.
    4. Встановіть головний перемикач позаду в положення ON (-). Якщо немає головного перемикача, знову під’єднайте апарат до електромережі.
    5. Натисніть кнопку ON/OFF, щоб увімкнути апарат знову. Дочекайтеся увімкнення апарата і відсутності звуків. Примітка. Не виконуйте жодних дій, коли відкриваєте сервісні дверцята/виймаєте лоток для крапель або контейнер для меленої кави до того, як апарат буде готовий до використання.
    6. Вийміть контейнер для меленої кави та лоток для крапель і відкрийте сервісні дверцята.
    7. Вийміть групу заварювання знову. Натисніть на ручку вбік і тримаючи її, потягніть групу заварювання до себе.

     

    У жодному разі не виймайте групу заварювання під час видалення накипу. Спочатку завершуйте видалення накипу.

    Чи є нормальним швидке заповнення кавомашиною піддону для крапель?

    Швидке наповнення піддону для крапель кавомашини - нормальне явище, це не свідчить про несправність.

     

    Під час використання внутрішні контури промиваються водою, яка автоматично потрапляє в піддон для крапель. Ви не бачите цього процесу, тому можна подумати, що піддон для крапель занадто швидко переповнюється.

     

    • Промивання забезпечує оптимальну роботу кавомашини.
    • Спустошуйте і очищайте піддон для крапель кожного разу, коли відображається індикатор заповнення піддону.

     

    Порада. Поставте чашку під носик, щоб зібрати воду, яка надходить під час циклу автоматичного промивання / самоочищення.

    Чому повідомлення "очистіть контейнер від використаної кави" не зникає?

    Спустошуйте контейнер для кавової гущі, не відключаючи кавомашину.

     

    Якщо очистити контейнер для відходів при вимкненій кавомашині, лічильник кавового циклу не обнулиться і повідомлення як і раніше буде відображатись.

     

    Також не поспішайте встановлювати контейнер для відходів на місце. Зачекайте приблизно 5 секунд, перш ніж встановити його в кавомашину.

    Чому кавоварка не меле кавові зерна, незважаючи на те, що кавомолка обертається і/або тільки подає воду?

    Якщо отвір для кави заблоковано, кавоварка буде подавати тільки воду і/або зерна не будуть перемелюватись.

     

    Очищення отвору для кави.

     

    • Вийміть групу заварювання і очистіть отвір для кави за допомогою ручки ложки. Подивіться відеоролик з інструкціями.
    • Якщо отвір для попередньо змолотої кави відсутній, вставте ручку ложки в трубку знизу.
    • Якщо ви користуєтеся кавомашиною Moltio або GranBaristo зі змінним контейнером для зерен, витягніть і розберіть його. Видаліть усі зерна, що застрягли в двох частинах контейнера.
    Чому код помилки 1, 3, 4, 5 або 14 з'являється на дисплеї кавомашини?

    Нижче наведені причини відображення на дисплеї кавомашини кодів помилок 1, 3, 4, 5 або 14. Якщо відображається інший код, зв'яжіться з центром підтримки споживачів.

     

    E01- Воронка для кави засмічена меленою кавою.

     

    Очищення воронки для кави

    • Вийміть групу заварювання і очистіть отвір для кави за допомогою ручки ложки.
    • Якщо отвір для попередньо змолотої кави відсутній, вставте ручку ложки в трубку знизу.

    E03 – Група заварювання засмічена або змазана неправильно.

     

    • Промийте групу заварювання чистою водою, приділяючи особливу увагу фільтру.
    • Змастіть групу заварювання, як описано в розділі про очищення й догляд.

    E04 - Варильна група засмічена, змазана неправильно або не була зафіксована.

    • Промийте варильну групу чистою водою, приділяючи особливу увагу фільтру.
    • Змастіть варильну групу, як описано в розділі про очищення і догляду.
    • Встановіть варильну групу на місце і переконайтеся, що вона зафіксована. При правильній установці і фіксації пролунає легке клацання.
    • Вимкніть і знову ввімкніть пристрій.

     

    E05

    • Існує кілька причин. Зв'яжіться з центром підтримки споживачів для отримання допомоги.

     

    E14 - Кавомашина перегрілась.

    • Вимкніть прилад та зачекайте 60 хвилин.
    Чому кавомашина подає тільки кілька крапель кави?

    Якщо з кавомашини надходить лише кілька крапель кави, це може означати.

     

    1. Група заварювання засмічена або змазана неправильно.

    • Промийте групу заварювання чистою водою, приділяючи особливу увагу фільтру.
    • Змастіть групу заварювання, як описано в розділі про очищення й догляд.

    2. Носик подачі кави засмічений.

    • Очистіть носик подачі кави за допомогою голки.

    3. Фільтр для води (наприклад, AquaClean/Brita) не підготовлений належним чином або засмічений.

    • Вийміть фільтр з резервуара для води і помістіть у воду у перевернутому положенні.

    • Замініть фільтр і запустіть подачу 2-3 чашок гарячої води.

    • Якщо проблема не вирішена, приготуйте каву без фільтра. Якщо це допоможе усунути проблеми, значить фільтр засмічений і його потрібно замінити.

    4. Необхідно виконати очищення кавомашини від накипу.

    • Очистіть кавомашину від накипу за допомогою засобу для очищення від накипу Philips/Saeco.

    Кавомашина готує не міцну каву.

    Може бути декілька причин сому кавомашина варить не достатньо міцну каву

     

    1. При першому використанні.

    • Адаптована система Saeco ще не виконала налаштування. Приготуйте ще кілька філіжанок кави.

     

    2. Група заварювання заблокована через скупчення забруднень або погано змазана.

    • Промийте групу заварювання водою, особливу увагу приділіть фільтру.
    • Змастіть групу заварювання, як описано в розділі "Очищення".

    3. Воронка для кави засмічена меленою кавою.

    Очистіть воронку для кави.

     

    • Вийміть варильну групу і очистіть воронку для кави за допомогою ручки ложки.
    • Якщо воронка для попередньо змолоти каву відсутня, вставте ручку ложки в трубку знизу.
    Чому молочник не спінює молоко?

    Чому молочник може не спінювати молоко?

     

    1. Деталі молочника забруднені.

    • Від’єднайте усі деталі і очистіть їх теплою водою/спеціальним засобом для миття.

     

    2. Носик молочника відкритий не повністю.

    • Переконайтеся, що носик молочника відкритий повністю.

     

    3. Трубка подачі молока неправильно підключена до механізму спінення.

    • Правильно приєднайте трубку подачі молока до механізму спінення.

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