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Здорові та свіжі напої, насичені клітковиною
ВООЗ рекомендує щоденно споживати
400 г фруктів та овочів
Збільшення споживаної кількості фруктів та овочів може врятувати
1,7 млн життів на рік
Приготування соків зі свіжих фруктів та овочів вдома — це впевненість у користі та поживній цінності напою. У процесі екстракції з рослинних клітин отримуються поживні речовини. Соковижималки Philips оснащені зручною функцією, яка скорочує час очищення до 1 хвилини. Вибір соковижималки залежить від бажаного типу соку.
For fruits, vegetables, leafy greens, nuts
Smooth, thick juice
Concentrated liquid
For fruits, vegetables, leafy greens, nuts
Smooth, thick juice
Concentrated liquid
For fruits, vegetables, leafy greens, nuts
Smooth, thick juice
Concentrated liquid
For fruits, vegetables, leafy greens, nuts
Smooth, thick juice
Concentrated liquid
For fruits, vegetables, leafy greens, nuts
Smooth, thick juice
Concentrated liquid
For fruits, vegetables, leafy greens, nuts
Smooth, thick juice
Concentrated liquid