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    Приготування соків та смузі

    Свіжі соки для здорового способу життя  

    Вітаміни та поживні речовини, яких щоденно потребує ваш організм

      Центрифужна соковижималка


      Обирайте консистенцію соку самостійно завдяки технології FiberBoost.
      Seria
      Центрифужні соковижималки
      Ціна магазину Philips

      Шнекова
      соковижималка


      Готуйте сік з будь-яких фруктів або овочів - у тому числі горіхів та листових овочів.
      Sokowirówka szybkoobrotowa Viva Compact
      Шнекові соковижималки
      Ціна магазину Philips

      Стаціонарний
      блендер


      Здорові та свіжі напої, насичені клітковиною 

      Здорові та свіжі напої навіть під час подорожі
      Здорові та свіжі напої навіть під час подорожі
      Blender Viva
      Стаціонарні блендери
      Ціна магазину Philips
      Juicer Girl

      Свіжі фрукти та овочі важливі для здорового способу життя. Наш асортимент соковижималок і швидкісних блендерів дозволяє вам насолоджуватися улюбленими соками: цитрусовим, морквяним, буряковим, кавуновим, ананасовим або манговим – поєднуйте продукт на ваш розсуд!. Вибір здорових напоїв є ключовою складовою збалансованого харчування. Вони допомагають збільшити споживання поживних речовин, аби ви могли отримати рекомендовану добову кількість з мінімальними зусиллями та максимальным смаком.
      400 г

      ВООЗ рекомендує щоденно споживати

      400 г фруктів та овочів

      1,7 миллиона людей

      Збільшення споживаної кількості фруктів та овочів може врятувати

      1,7 млн життів на рік

      Фрукты
      Фрукти та овочі — невід’ємна частина збалансованого раціону
      Домашние соки
      Домашні соки, приготовані зі свіжих фруктів, містять до 90%* поживних речовин
      * Згідно з даними внутрішнього тестування, при приготуванні соку з винограду, кавунів, томатів, яблук, апельсинів, полуниці та ананасів; показник варіюється від 69% до 92% (залежно від інгредієнта). 

           

      Центрифужна соковижималка, шнекова соковижималка чи  стаціонарний блендер?

       

      Приготування соків зі свіжих фруктів та овочів вдома — це впевненість у користі та поживній цінності напою. У процесі екстракції з рослинних клітин отримуються поживні речовини. Соковижималки Philips оснащені зручною функцією, яка скорочує час очищення до 1 хвилини. Вибір соковижималки залежить від бажаного типу соку.

      Philips centrifugal juicer HR1922

      Цетрифужна соковижималка

      Корисний однорідний сік
      • Для фруктів та овочів
      • Освіжаючий сік
      • Прозорий напій
      • Клітковина
      1 star
      • Вітаміни
      5 stars
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      Philips slow juicer HR1947

      Шнекова соковижималка

      Концентрований поживний напій
      • Для фруктів, овочів, зелені та горіхів
      • Густий сік з м'якоттю
      • Концентрований напій

      For fruits, vegetables, leafy greens, nuts

      Smooth, thick juice

      Concentrated liquid

      For fruits, vegetables, leafy greens, nuts

      Smooth, thick juice

      Concentrated liquid

      For fruits, vegetables, leafy greens, nuts

      Smooth, thick juice

      Concentrated liquid

      • Клітковина
      3 stars
      • Вітаміни
      5 stars
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      Philips blender HR3868

      Стаціонарний блендер  

      Смузі, насичений клітковиною
      • Для фруктів, овочів, зелені, горіхів та льоду
      • Смузі
      • Концентрований напій

      For fruits, vegetables, leafy greens, nuts

      Smooth, thick juice

      Concentrated liquid

      For fruits, vegetables, leafy greens, nuts

      Smooth, thick juice

      Concentrated liquid

      For fruits, vegetables, leafy greens, nuts

      Smooth, thick juice

      Concentrated liquid

      • Клітковина
      3 stars
      • Вітаміни
      5 stars
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      Рецепти простих, смачних та корисних напоїв  


      Будь-які напої легко приготувати за допомогою соковижималки Philips. Ви можете використовувати шнекову соковижималку, соковижималку з центрифугою або стаціонарний блендер. Насолоджуйтеся смачними та корисними напоями!
      Philips centrifugal juicer HR1922

      Центрифужна соковижималка

      Корисний однорідний сік
      Ціна магазину Philips
      Philips slow juicer HR1947

      Шнекова соковижималка

      Концентрований поживний сік
      Ціна магазину Philips
      Philips blender HR3868

      Стаціонариний блендер

      Смузі, насичений клітковиною
      Ціна магазину Philips

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