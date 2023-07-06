Екологічність

100% жодного вуглецевого сліду з 2020 року³

Завдяки інвестиціям у відновлювану електроенергію та компенсації викидів вуглецю, наші глобальні операції мають нульовий викид вуглецю в атмосферу. Ми також прагнемо до 2025 року забезпечувати понад 75% нашого загального споживання енергії з відновлюваних джерел, поступово відмовляючись від використання викопного палива в усіх наших операціях⁴.