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    Фени

    Фени

    Унікальний догляд за унікальним волоссям

    Ми представляємо

    Наш найшвидший фен

    Фен серії 8000

    Фен серії 8000

    Від мокрого до сухого менш ніж за 3 хвилин за допомогою високошвидкісного двигуна.
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    Відмінний захист від перегрівання

    Наші технології

    Щоразу під час сушіння інновації поєднуються з турботою завдяки нашим унікальним технологіям для догляду

    Красиві результати укладки завдяки турботливим технологіям Philips, щоб ваше волосся було таким же чудовим на дотик, як і на вигляд

    Відновлений виріб

    Екологічність

    100% жодного вуглецевого сліду з 2020 року³

    Завдяки інвестиціям у відновлювану електроенергію та компенсації викидів вуглецю, наші глобальні операції мають нульовий викид вуглецю в атмосферу. Ми також прагнемо до 2025 року забезпечувати понад 75% нашого загального споживання енергії з відновлюваних джерел, поступово відмовляючись від використання викопного палива в усіх наших операціях⁴.

    Обслуговування та підтримка клієнтів

    Отримайте допомогу для свого виробу, шукайте посібники, щоб дізнаватися найкращі поради й рекомендації, а також усувати будь-які проблеми

    CustomerSupport

    Головна сторінка підтримки

    Пошук за будь-якими темами підтримки й багато іншого

    MagnifyingGlass

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    Автостайлер Philips SenseIQ BHB887/00 серії 8000

    Дисклеймери

    ¹ Виміряно протягом 10-хвилинного сеансу сушіння
    ² У делікатному режимі після 5 хвилин сушіння
    ³ Власні заводи, власні офіси та власні сайти по всьому світу
    Наші операції = наші власні заводи, власні офіси, власна логістика та власні подорожі

    Способи оплати:

    Оплата при отриманні товару, без комісії

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    Продавець інтернет-магазину:

    ТОВ «Філіпс Україна»
    03038, Україна
    м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
    Код ЄДРПОУ 33744042

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