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Lumea Prestige

Насолоджуйтеся до 6 місяців бездоганно гладенькою шкірою без волосся*

* Середній результат зменшення кількості волосся на ногах до 78% після 12 процедур. Індивідуальні результати можуть відрізнятись. 

Фотоепілятор Lumea Prestige від Philips 

наш найпотужніший пристрій IPL

бути першим, хто переглянув цей предмет

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Зменшення кількості волосся на 92% лише за 3 процедури*
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Вигнуті насадки для різних ділянок тіла
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Сенсор SmartSkin рекомендує найкраще налаштування для Вашого тону шкіри 
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Працює від мережі та від акумулятора
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Lumea Prestige
Фотоепілятор Lumea Prestige від Philips – це наш найпотужніший пристрій на основі технології IPL, який створено для вигинів Вашого тіла та найлегшого використання вдома. Інноваційні вигнуті, розумні насадки ідеально пристосовуються до вигинів Вашого тіла та адаптують програми обробки для кожної ділянки тіла.
* у разі дотримання графіка обробки, перевірено на ногах, після 3 процедур, індивідуальні результати різняться

Зменшення кількості волосся на 92% лише за 3 процедури**


Об’єктивні дослідження підтверджують зменшення кількості волосся на 92% вже після 3 процедур**. Перші 4 процедури необхідно виконувати кожні 2 тижні, після яких Ви зможете побачити бажані результати. Для збереження результатів просто повторюйте процедури кожні 4 тижні. Через 8 повторних процедур Ви зможете насолоджуватися гладенькою шкірою без волосся до 6 місяців.*
Результати після кожної процедури
Таблиця виконання процедур

 

* Середній результат зменшення кількості волосся на ногах до 78% після 12 процедур. Індивідуальні результати можуть відрізнятись.

** У разі дотримання графіка обробки, перевірено на ногах, індивідуальні результати можуть різнитися.

Даша Астафьева

8 причин обрати Lumea Prestige від Philips

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Зменшення кількості волосся на 92% за 3 процедури**

Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 6 місяців* лише після 12 процедур

4 розумні, вигнуті насадки адаптують програми для обробки тіла, обличчя, зони бікіні та пахв

Не потребує заміни. Термін використання лампи – до 20 років****

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Лише 8,5 хв. для обробки двох ніг нижче коліна***

Сенсор SmartSkin вказує на найбільш комфортне налаштування для Вашого кольору шкіри

Можливість автономної роботи та роботи від мережі для максимальної зручності

Професійна технологія IPL розроблена у співпраці з дерматологами

* Середній результат зменшення кількості волосся на ногах до 78% після 12 процедур. Індивідуальні результати можуть відрізнятись.
** У разі дотримання графіка обробки, перевірено на ногах, індивідуальні результати можуть різнитися.
*** У разі дротового використання, індикація часу для найбільшого налаштування енергії.

**** Вирахувано для використання на гомілках, у зоні бікіні, під пахвами та на обличчі. Термін використання лампи не подовжує 2-річну гарантію Philips.

Легке, безпечне та лагідне видалення волосся в домашніх умовах

 

Пристроєм Lumea легко та безпечно користуватися. Виберіть найкомфортніше налаштування енергії для Вашого кольору шкіри за допомогою вбудованого сенсора SmartSkin. Обробіть різні частини тіла лагідно й ефективно за 15 хвилин.

 

Lumea є результатом 14 років досліджень, проведених у співпраці з науковцями і дерматологами. Технологія була протестована за участю більш ніж 2000 жінок з усього світу. Використання фотоепілятора Lumea згідно з інструкцією - повністю безпечне і безболісне навіть на чутливих ділянках. 

 

Коментар експерта Philips - дерматолога Оксани Кліменко

Як користуватися Lumea Prestige від Philips

Lumea Prestige – крок 1

Крок 1

Спочатку потрібно поголити, виконати звичайну епіляцію або воскову епіляцію ділянки тіла перед обробкою.
Lumea Prestige – крок 2

Крок 2

За допомогою сенсора SmartSkin виберіть відповідне для свого кольору шкіри налаштування.
Lumea Prestige – крок 3

Крок 3

Притисніть вікно для обробки до шкіри під кутом 90 градусів. Дочекайтеся індикатора "Готовий до випромінювання" і натисніть кнопку спалаху.
Lumea Prestige – крок 4

Крок 4

Повільно переміщайте Lumea по ділянці, яку потрібно обробити, зі спалахом. Не використовуйте спалах повторно на тому самому місці.

Фотоепілятор Lumea від Philips– ідеальне рішення 

Philips Lumea – ідеальне рішення для Вас

"Технологія інтенсивного імпульсного світла (IPL) використовується у професійних салонах із 1997 року. Фотоепілятор  Lumea від Philips, що працює на основі цієї професійної технології IPL, забезпечує легке й ефективне виконання процедур удома. Фотоепілятор Lumea Prestige від Philips – це результат 14-річного дослідження та розробки у співпраці з провідними дерматологами."

 

Том Ньюіс (Tom Nuijs), винахідник Lumea

Технологія IPL, розроблена у співпраці з дерматологами

Перевірено за участю  2000

жінок

Ефективність фотоепілятора Lumea від Philips доведено обширним клінічним тестуванням за участю більше, ніж 2000 жінок.

14 років

досліджень

Фотоепілятор  Lumea від Philips– це результат 14-річного дослідження Philips, що представляє важливу інновацію, похідну від професійної технології інтенсивного імпульсного світла (IPL).

3 000 000

жінок люблять Lumea

Понад 3 млн. жінок обирають фотоепілятор Lumea від Philips – ідеальне та бажане рішення.

Розумні насадки адаптують обробку для кожної ділянки тіла

 

Волосся та вигини різних частин тіла різняться залежно від ділянки тіла, тому кожну ділянку потрібно обробляти по-іншому для забезпечення найкращих результатів. Фотоепілятор Lumea Prestige від Philips має інноваційні вигнуті розумні насадки для тіла (ніг, рук, живота) та обличчя (верхньої губи, підборіддя). Кожна розумна насадка має іншу форму, розмір віконця, фільтр і запускає спеціальну програму обробки для певної частини тіла після її встановлення на пристрій. Таке поєднання дизайну та спеціальної обробки забезпечує ефективну й безпечну обробку навіть чутливих ділянок.

Видалення волосся зона бікіні

Насадка для обличчя

Розмір віконця – 2 см2 | Тривалість обробки – 1,5 хв*

Для лагідної, проте ефективної обробки волосся на обличчі насадка має спеціальне пласке віконце для точного використання на верхній губі, підборідді та лінії підборіддя. Вона має додатковий вбудований фільтр; у разі встановлення на пристрій насадка автоматично налаштовує обробку світлом для кращої обробки небажаного волосся на обличчі.

*У разі використання від мережі, індикація часу для найбільшого налаштування енергії. 
Насадка для пахв

Насадка для тіла

Розмір віконця – 4,1 см2 | Тривалість обробки – 8,5 хв. для обробки двох ніг нижче коліна*

Насадка для тіла ідеально підходить для швидкої обробки великих ділянок тіла, таких як ноги, руки та живіт. Вигнутий дизайн повторює контури тіла для оптимального контакту зі шкірою. У разі встановлення насадки на пристрій автоматично запускається процедура обробки, яка підходить для цих ділянок тіла.

*У разі використання від мережі, індикація часу для найбільшого налаштування енергії. 
Видалення волосся на обличчі

Насадка для бікіні

Розмір віконця – 3 см2 | Тривалість обробки – 2 хв*

Волосся у зоні бікіні міцніше та грубіше, ніж волосся на інших ділянках тіла, тому для забезпечення найкращих результатів потрібна спеціальна насадка. Насадка вигнута і має додатковий прозорий фільтр. Обробка світлом налаштовується автоматично після встановлення насадки на пристрій.

*У разі використання від мережі, індикація часу для найбільшого налаштування енергії. 
Видалення волосся пахви

Насадка для пахв

Розмір віконця – 3 см2 | Тривалість обробки – 1,5 хв*

Спеціально вигнуту насадку створено для видалення важкодоступного волосся під пахвами. У разі встановлення цієї розумної насадки на пристрій автоматично починається обробка пахв.

*У разі використання від мережі, індикація часу для найбільшого налаштування енергії. 

Відсоток жінок, задоволених зменшенням кількості волосся

84%
на обличчі

86%
пахви

78%
зона бікіні

83%
ноги

* Дослідження проведено в Нідерландах та Австрії, 46 жінок, після 3 процедур під пахвами, в зоні бікіні, на ногах, після 2 процедур на обличчі.
Насадка для обличчя
Видалення волосся на обличчі

Насадка для обличчя
Розмір віконця – 2 см2 | Тривалість обробки – 1,5 хв*


Для лагідної, проте ефективної обробки волосся на обличчі насадка має спеціальне пласке віконце для точного використання на верхній губі, підборідді та лінії підборіддя. Вона має додатковий вбудований фільтр; у разі встановлення на пристрій насадка автоматично налаштовує обробку світлом для кращої обробки небажаного волосся на обличчі.

*У разі використання від мережі, індикація часу для найбільшого налаштування енергії. 
Насадка для пахв
Крок 2

Насадка для пахв
Розмір віконця – 3 см2 | Тривалість обробки – 1,5 хв*


Спеціально вигнуту насадку створено для видалення важкодоступного волосся під пахвами. У разі встановлення цієї розумної насадки на пристрій автоматично починається обробка пахв.

*У разі використання від мережі, індикація часу для найбільшого налаштування енергії. 
Насадка для бікіні
Крок 3

Насадка для бікіні
Розмір віконця – 3 см2 | Тривалість обробки – 2 хв*


Волосся у зоні бікіні міцніше та грубіше, ніж волосся на інших ділянках тіла, тому для забезпечення найкращих результатів потрібна спеціальна насадка. Насадка вигнута і має додатковий прозорий фільтр. Обробка світлом налаштовується автоматично після встановлення насадки на пристрій.

*У разі використання від мережі, індикація часу для найбільшого налаштування енергії. 
Насадка для тіла
Крок 4

Насадка для тіла
Розмір віконця – 4,1 см2 | Тривалість обробки – 8,5 хв для двох нижніх ніг*


Насадка для тіла ідеально підходить для швидкої обробки великих ділянок тіла, таких як ноги, руки та живіт. Вигнутий дизайн повторює контури тіла для оптимального контакту зі шкірою. У разі встановлення насадки на пристрій автоматично запускається процедура обробки, яка підходить для цих ділянок тіла.

*У разі використання від мережі, індикація часу для найбільшого налаштування енергії. 

Відсоток жінок, задоволених зменшенням кількості волосся

84%
на обличчі

86%
пахви

78%
зона бікіні

83%
ноги

* Дослідження проведено в Нідерландах та Австрії, 46 жінок, після 3 процедур під пахвами, в зоні бікіні, на ногах, після 2 процедур на обличчі.

Додаток Lumea – це Ваш партнер, який допомагає досягнути найкращих результатів

 

Додаток Lumea пропонує покрокові підказки та підтримку для впевненого виконання процедур. Він створює персональний план обробки для кожної ділянки тіла так, як Вам це подобається. 

Додаток Lumea – це Ваш партнер, який допомагає досягнути найкращих результатів


Додаток Lumea пропонує покрокові підказки та підтримку для впевненого виконання процедур. Він створює персональний план обробки для кожної ділянки тіла так, як Вам це подобається. 
Дізнатися більше

Додаток Lumea – це Ваш партнер, який допомагає досягнути найкращих результатів


Додаток Lumea пропонує покрокові підказки та підтримку для впевненого виконання процедур. Він створює персональний план обробки для кожної ділянки тіла так, як Вам це подобається. 
Дізнатися більше

«Чи підходить рішення для видалення волосся на основі технології IPL для мене?»

 

Фотоепілятор Lumea Prestige від Philips працює ефективно, легко та безпечно на різних типах волосся та шкіри. Він працює на волоссі природного кольору темний блонд, коричневому та чорному волоссі, а також на шкірі – від дуже блідої до темно-коричневої. Що більша різниця між кольором волосся та кольором шкіри, то ефективніша дія IPL. Проте фотоепілятор Lumea від Philips не призначено для білого/сивого, дуже світлого (світлий блонд) або рудого волосся через низьку концентрацію меланіну, що робить обробку неефективною. Він також не підходить для осіб із дуже темним кольором шкіри, оскільки така шкіра має надто високу концентрацію меланіну.

 

Сумісні кольори шкіри

Кольори шкіри

Сумісні кольори волосся

Кольори волосся

Порівняти фотоепілятори Lumea від Philips

BRI956/00

Lumea Prestige

BRI956/00

IPL – запобігання повторному росту волосся
Порівняти характеристики
BRI950/00

Lumea Prestige

BRI950/00

IPL – запобігання повторному росту волосся
Порівняти характеристики
BRI1921/00

Lumea Advanced

BRI1921/00

IPL – запобігання повторному росту волосся
Порівняти характеристики
SC1994/00

Lumea Advanced

SC1994/00

IPL – запобігання повторному росту волосся
Порівняти характеристики

  • Перший у світі пристрій IPL із вигнутими насадками для різних ділянок тіла
  • Перший у світі пристрій IPL із вигнутими насадками для різних ділянок тіла
  • Оптимальне рішення для тіла та обличчя
  • Оптимальне рішення для тіла

Характеристики
  • Бездротова робота або робота від мережі
  • Сенсор SmartSkin
  • Інструкція з використання
  • Бездротова робота або робота від мережі
  • Сенсор SmartSkin
  • Інструкція з використання
  • Робота від мережі
  • Тример Satin Compact
  • Інструкція з використання
  • Робота від мережі
  • Інструкція з використання

Підходить для типів шкіри
  • I–V
  • I–V
  • I-V
  • I-IV

Швидкість (2 ноги нижче коліна)
  • 8,5 хв.
  • 8,5 хв.
  • 15 хв.
  • 15 хв.

Безпека
  • Сенсор кольору шкіри для більшої безпеки
  • Система безпеки
  • Вбудований УФ-фільтр
  • Сенсор кольору шкіри для більшої безпеки
  • Система безпеки
  • Вбудований УФ-фільтр
  • Сенсор кольору шкіри для більшої безпеки
  • Система безпеки
  • Вбудований УФ-фільтр
  • Сенсор кольору шкіри для більшої безпеки
  • Система безпеки
  • Вбудований УФ-фільтр

Кількість насадок
  • 4:
  • Тіло
  • Обличчя
  • Бікіні
  • Пахви
  • 2:
  • Тіло
  • Обличчя
  • 2:
  • Тіло
  • Обличчя
  • 1:
  • Тіло

Ділянки для обробки
  • Унікально вигнуті насадки
  • тіло
  • обличчя
  • Спеціальні насадки
  • тіло
  • обличчя
  • Спеціальні насадки
  • тіло
  • обличчя
  • Спеціальні насадки
  • тіло

Обробка
  • 5 налаштувань інтенсивності спалаху
  • Подача імпульсу без відриву пристрою
  • 5 налаштувань інтенсивності спалаху
  • Подача імпульсу без відриву пристрою
  • 5 налаштувань інтенсивності спалаху
  • Подача імпульсу без відриву пристрою
  • 5 налаштувань інтенсивності спалаху
  • Подача імпульсу без відриву пристрою
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Відгуки та відеоогляди  про Lumea від Philips

Philips Lumea Prestige - Обзор дианы суворовой

Lumea Prestige від Philips - Діана Суворова

Philips Lumea Prestige - szybki start

Lumea від Philips - Запорожська Ганна

Philips Lumea

Lumea від Philips - Ольга Дроздова

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Чи безпечно використовувати Lumea на обличчі?

Шкіра на обличчі чутливіша і частіше зазнає впливу сонця. Більшість моделей Lumea оснащено спеціальною насадкою для обличчя з УФ-фільтром, який запобігає пошкодженню шкіри (SC1996, SC1997, SC1999, SC2006, SC2007, SC2008, SC2009, BRI950, BRI953, BRI954, BRI956, BRI959). Перевіривши тип шкіри, можна вибрати певне налаштування, що забезпечуватиме ефективну та лагідну обробку обличчя. Оскільки ділянка навколо очей дуже чутлива, рекомендується використовувати Lumea лише нижче вилиць, щоб не пошкодити очі. Для досягнення оптимальних результатів на щоках, верхній губі та підборідді станьте перед дзеркалом, щоб добре бачити ділянку для обробки та індикатор "готовий до випромінювання".

 

(Зауважте, що Lumea Advanced SC1991, SC1992, SC1993, SC1995 не можна використовувати на обличчі).

Чи існує довготривалий ефект від використання IPL? Це безпечно для шкіри?

Професіонали використовують технологію інтенсивного імпульсного світла (IPL) вже 25 років, і дослідження не виявили у користувачів раку шкіри або безпліддя. Не повідомлялось про серйозні побічні ефекти або шкоду через довготермінове використання. Технологія Philips Lumea IPL походить від технології, яка використовується у професійних салонах. Ми адаптували цю технологію для безпечного й ефективного використання вдома. Philips Lumea розроблено у співпраці з провідними дерматологами і протестовано на понад 2000 жінках. Пристрій відповідає усім нормам безпеки для побутових пристроїв. Як і будь-який виріб для догляду за шкірою, пристрій важливо використовувати відповідно до вказівок у посібнику користувача.  

 

Система безпеки Lumea гарантує блимання світла лише в разі повного контакту насадки зі шкірою. Завдяки вбудованому УФ-фільтру світло діє лише на волосся, а не на шкіру. Якщо шкіра надто темна, сенсор кольору шкіри запобігає подачі імпульсів світла. Рекомендується використовувати Lumea в добре освітленій кімнаті, щоб зменшити видиму яскравість спалаху. Побічні ефекти й ускладнення (якщо такі можливі) у разі використання Lumea відповідно до інструкцій та заходів безпеки, вказаних у посібнику користувача, малоймовірні. 

Чи світло пристрою Lumea, що блимає, безпечне для очей?
Пристрій Philips Lumea розроблено з думкою про Вашу безпеку і він не шкодить очам. Система безпеки запобігає блиманню, коли пристрій лише частково контактує зі шкірою. Добре притискайте пристрій до шкіри для запобігання розсіяному світлу і в жодному разі не використовуйте Lumea в області навколо очей або для обробки брів. Носити окуляри під час використання не потрібно. Використовуйте Lumea в добре освітленій кімнаті, щоб світло менше світило в очі. Добре освітлена кімната зменшує видиму яскравість спалаху.
Чи можна використовувати Lumea для повної епіляції у зоні бікіні ("бразильська" епіляція)?
Lumea безпечний та достатньо лагідний для обробки всієї зони бікіні, тому якщо Ви бажаєте зробити "бразильську" чи "голлівудську" епіляцію (зі смужкою волосся або взагалі без волосся), можете скористатися цим пристроєм. Щоб уникнути дискомфорту, радимо використовувати менше значення налаштування для темніших та пігментованих ділянок. Для чутливих ділянок лобкової зони можна використовувати менше значення налаштування залежно від рівня комфорту. Причина вибору меншого значення налаштування – вища чутливість цих ділянок до інтенсивного імпульсного світла, а також відчуття дискомфорту. У жодному разі не використовуйте Lumea на статевих губах, піхві та задньому проході.
Чи можна використовувати Lumea під час вагітності або годування грудьми?
Ні. Пристрій Philips Lumea ніколи не тестувався на вагітних жінках або жінках, які годують грудьми, і не повинен використовуватися у таких випадках. Компанія Philips розробляла Lumea у співпраці з провідними дерматологами, і вони радили не використовувати Lumea або інші способи видалення волосся на основі світла під час вагітності або годування грудьми для запобігання побічним ефектам.
Чи можна використовувати Philips Lumea на родимих плямах чи ластовинні?
Ні. Не використовуйте Philips Lumea безпосередньо на чи біля великих родимих плям або ластовиння. За наявності родимої плями на ділянці, яку потрібно обробити, обробіть цю ділянку світлом навколо родимої плями, оскільки пігмент родимої плями може поглинати світло. Безпосередня обробка родимої плями або ластовиння може спричинити дискомфорт або навіть опіки.
Чи може інтенсивне імпульсне світло завдати шкоди здоров’ю або негативно вплинути на репродуктивну функцію?
Ні, інтенсивне імпульсне світло або професійний лазер не завдає шкоди здоров’ю. Професійне імпульсне світло використовується приблизно останні 25 років і дослідження не виявили раку шкіри або неплідності.
Чи можна використовувати Lumea влітку?

Так. Philips Lumea можна використовувати протягом усього року, зокрема влітку. Однак потрібно вживати певних заходів безпеки перед або після засмагання. Під засмаганням мається на увазі приймання сонячних ванн; потрапляння сонячного світла на шкіру під час перебування на вулиці вважається нормальним.

 

Засмагання перед використанням Philips Lumea:

* Після засмагання зачекайте щонайменше 48 годин, перш ніж використовувати Philips Lumea.

* Не використовуйте Philips Lumea на обгорілій на сонці шкірі та поки опіки не зникнуть.

* Пам’ятайте, що будь-який тип засмаги робить шкіру темнішою.

* Для запобігання появі шкірних реакцій та побічним ефектам завжди перевіряйте таблицю з кольорами шкіри/волосся і за необхідності адаптуйте інтенсивність світла до меншого значення налаштування.

 

Засмагання після використання Philips Lumea:

* До процедури не засмагайте мінімум 2 тижня.

* Шкіра буде чутливішою безпосередньо після обробки.

* Перед тим як піддавати оброблені ділянки тіла дії сонця, зачекайте принаймні 48 години.

* Виходячи із дому в сонячну погоду, коли ще не минуло 48 годин після процедури, оброблені ділянки тіла слід накривати або використовувати сонцезахисний крем (*із сонцезахисним фільтром 50).

Чи є обробка за допомогою Lumea болючою?

Під час проведення численних (клінічних) досліджень Lumea з використанням налаштувань відповідно до кольору шкіри та волосся жодна жінка не назвала процедуру болючою. Деякі жінки заявляли про "відчуття тепла", "пощипування" або "свербіж", що здебільшого зникали через кілька хвилин або годину. Щоб звикнути до Philips Lumea, рекомендується виконувати пробні процедури біля ділянки, яку потрібно обробити, використовуючи найменше рекомендоване значення налаштування світла. Після того як шкіра звикне до процедури, можна поступово збільшувати значення налаштування світла (за потреби). Процедура не повинна бути болючою.

 

Біль може інколи виникати під час або після процедури:

 

* якщо Lumea використовувався на непоголеній шкірі;

* у разі використання Lumea з інтенсивністю світла, яка надто висока для Вашого кольору шкіри;

* у разі кількаразової обробки тієї самої ділянки променями світла;

* у разі використання Lumea на відкритих ранах, запалених та інфікованих ділянках, татуюваннях, опіках тощо.

Чи виникають побічні ефекти під час або після обробки?

Якщо використовувати Lumea відповідно до інструкцій, серйозні побічні ефекти не виникатимуть. 

Однак можуть виникати такі незначні шкірні реакції:

 

* Почервоніння – почервоніння легкого та середнього ступеня відразу після обробки; воно не є шкідливим і є нормальним явищем, яке швидко зникне. 

* Відчуття тепла – під час обробки Ви можете відчувати тепло, свербіж та печіння або поколювання. Це також є нормальним явищем, яке зникне відразу після обробки. 

Уважно прочитайте посібник користувача, особливо список протипоказань, і дотримуйтеся інструкцій. 

У разі появи інших побічних ефектів зверніться до лікаря.

Чи існують медичні протипоказання для використання інтенсивного імпульсного світла?

У жодному разі не використовуйте інтенсивне імпульсне світло у поданих нижче випадках.

 

– Якщо у Вас захворювання шкіри, наприклад рак шкіри в активній стадії; якщо у Вас був рак шкіри чи інші ракові захворювання на ділянках, які потрібно обробити. 

– Якщо у Вас були судинні захворювання (наприклад, варикозне розширення вен або ектазія судин) на ділянках, які потрібно обробити. 

– Якщо шкіра чутлива до світла і швидко виникають алергічні реакції. 

– Якщо Ви страждаєте на інфекційні захворювання, екзему, маєте опіки, запалені фолікули, відкриті рани, подряпини, простий герпес, поранення, ураження шкіри або гематоми на ділянках, які потрібно обробити.

– Якщо Ви страждаєте на діабет, червону вовчанку, порфирію чи серцеву недостатність. 

 

У жодному разі не використовуйте пристрій на поданих нижче ділянках. 

 

– На бородавках, татуюваннях або перманентному макіяжі. Це може призвести до опіку чи зміни кольору шкіри.

 

Примітка. Це неповний список. Якщо Ви не впевнені, чи можете користуватися пристроєм, радимо звернутися до лікаря.

Чому інтенсивне імпульсне світло не можна використовувати на темній шкірі?

Інтенсивне імпульсне світло (IPL) зменшує повторний ріст волосся, застосовуючи імпульси світла до волосяних фолікул під шкірою. Імпульси світла поглинаються меланіном волосся (кольоровий пігмент), тому ефективність залежить від рівня меланіну у волоссі. (Сиве, біле волосся та блонд не містять меланіну або містять недостатньо меланіну, тому обробка інтенсивним імпульсним світлом не підходить для цих кольорів волосся. Руде волосся містить інший тип меланіну, що не є чутливим до інтенсивного імпульсного світла).

 

Крім того, для інтенсивного імпульсного світла потрібний низький рівень меланіну у шкірі, щоб шкіра не притягувала світло. Темна й дуже темна шкіра поглинає більше світла, що може спричинити появу опіків, пухирів та зміну кольору. Ви можете оцінити свій колір шкіри в таблиці кольорів шкіри/волосся, що в посібнику користувача та в Інтернеті. (Зауважте, що моделі Lumea SC2004, SC2005, SC2006, SC2007, SC2008, SC2009, BRI950, BRI953, BRI954 BRI956, BRI959 підходять для темної шкіри; жодна з моделей Lumea не підходить для дуже темної шкіри).

 

Philips Lumea постачається із сенсором кольору шкіри в моделях BRI860, BRI861, BRI862, BRI863, BRI864, BRI950, BRI953, BRI954, BRI956, BRI959, SC1981-SC1985, SC1996, SC1997, SC1999; цей сенсор забезпечує подачу імпульсів світла лише на відповідні тони шкіри.

 

Întrebări frecvente înainte de prima utilizare

Care este durata de viață a aparatului Philips Lumea? Se înlocuiesc lămpile cu pulsații luminoase?
Lampa aparatului Philips Lumea nu se înlocuieşte. Pentru o utilizare pe tot corpul, se consumă aproximativ 500 de pulsaţii luminoase, astfel ca cele 250 000 de pulsaţii fac ca Philips Lumea să poată fi utilizat ani în şir.
Este Philips Lumea adecvat pentru toate tipurile de păr și de piele?

Dispozitivul are cinci setări reglabile de energie luminoasă pentru 5 tonuri diferite ale pielii şi culori ale părului, astfel încât tu să te bucuri de un tratament delicat şi eficient. Cu toate acestea, tratamentul IPL nu este eficient pentru părul roşcat, alb/gri sau blond deschis. De asemenea, nu este adecvat pentru pielea foarte închisă la culoare, putând cauza rănirea acesteia prin arsuri, umflături sau decolorare.

Modelul Lumea Prestige este echipat cu senzorul inteligent SmartSkin care recomandă nivelul optim de intensitate în funcție de tonul pielii tale.

În ce zone ale corpului pot folosi epilatorul Philips Lumea?
Philips Lumea poate fi folosit în siguranţă nu doar pe mâini sau picioare, ci chiar şi în zonele sensibile ale corpului, cum ar fi axilele, zona inghinală sau fața (zona de sub pomeți). 
Trebuie să mă rad înainte de a folosi Philips Lumea?

Da, însă doar în timpul primelor şedinţe, când este important ca lumina să ajungă la rădăcina firului de păr în mod eficient. Astfel, se evită producerea unor senzaţii neplăcute pe parcursul tratamentului.

 

În același timp, părul poate fi eliminat și prin alte metode de epilare precum epilare cu ceară sau cu epilator. Dacă folosești una dintre aceste 2 metode, va trebui să aștepți câteva zile înainte de a folosi Philips Lumea (astfel încât rădăcina smulsă să se refacă la nivelul pielii).

Nu se recomandă folosirea unei creme depilatoare, aceasta putând interveni chimic asupra rădăcinii firului de păr.

Cum descopăr intensitatea luminii potrivită pentru mine?
Daca nu vrei sa folosești senzorul, pentru început pornești aparatul pe treapta 1. Dacă te simţi confortabil cu aceasta, poţi creşte intensitatea gradual. Cel mai bine însă, înainte de a utiliza Philips Lumea, este să verifici tabelul despre compatibilitatea tipului de piele şi de păr. Tratamentul nu trebuie să fie dureros. În cazul în care simţi disconfort puternic sau durere, micşorează intensitatea luminii.
Bărbații pot folosi Philips Lumea?
Da. Philips Lumea a fost conceput special pentru femei, însă bărbaţii îl pot folosi fără probleme pe piept, picioare, braţe şi spate. Nu recomandăm folosirea Philips Lumea pe față. Este interzisă folosirea în zona inghinală.
Este tratamentul IPL sigur pentru a fi utilizat pe față?
În general, tehnologia IPL poate fi utilizată pentru tratarea părului nedorit de pe faţă, însă necesită o setare specifică pentru a asigura nivelul corect de protecţie. Pielea feţei este mai sensibilă, fiind expusă la soare în mod constant. Modelele din gama Lumea Prestige sunt prevăzute cu un accesoriu special pentru zona feței cu filtru UV, care permite tratarea sigură şi delicată a acestei zone. Verifică ce tip de piele ai pentru a putea selecta acea setare care îţi asigură tratarea delicată şi totuşi eficientă a feţei. Ţine cont de faptul că accesoriul pentru faţă trebuie să fie utilizat exclusiv pentru tratarea părului nedorit de pe obraji, buza superioară şi bărbie, nu şi a sprâncenelor.
Este utilizarea pe termen lung periculoasă pentru pielea mea?
Lumina Intensă Pulsată este o tehnologie care este utilizată din anul 1997 pentru îndepărtarea părului. În tot acest timp nu s-a raportat niciun efect secundar sau deteriorare ca urmare a utilizării pe termen lung. Philips Lumea a fost dezvoltat împreună cu dermatologi renumiţi şi îndeplineşte toate reglementarile de siguranţă pentru aparate utilizate la domiciliu. La fel ca pentru orice produs de îngrijire a pielii, este important să foloseşti aparatul în conformitate cu manualul de utilizare.
Care este diferența dintre Lumină Intensă Pulsată (IPL) și tratamentul cu laser?
Tehnologia IPL emite lumină din toate lungimile de undă vizibile (ca şi un bliţ foto), în timp ce laserele emit un singur fascicul de lumină, cu o lungime de undă specifică (ca un indicator cu laser). Astfel, tehnologia IPL este mai versatilă, fiind adecvată pentru utilizarea în contextul unei game mai variate de aplicaţii faţă de tratamentul cu laser.
Pot avea încredere în expertiza Philips?

De peste 120 de ani, ne ţinem promisiunea făcută celor care ne aleg produsele. Într-o lume în care complexitatea atinge din ce în ce mai mult fiecare aspect al vieţii de zi cu zi, noi suntem dedicaţi înţelegerii nevoilor şi aspiraţiilor oamenilor, pentru a putea livra soluţii inovatoare avansate şi uşor de folosit – care, în final, îmbunătăţesc calitatea vieţii.


Avem o istorie lungă, plină de inovaţii atât în domeniul iluminatului, cât şi în produse de îngrijire personală şi în dezvoltarea echipamentelor de îngrijire medicală, iar Philips Lumea este rezultatul a peste un deceniu de cercetări în domeniul dermatologiei.

Este dureros?
În studiile clinice, niciuna dintre femei care a urmat tratamentul nu l-a clasificat ca fiind unul dureros. Printre cele mai comune simptome simţite în rândul femeilor regăsim : senzaţia de căldură, furnicături sau mâncărime, simptome care au disparut în cele mai multe cazuri în câteva minute.

 

Întrebări frecvente după prima utilizare

La ce rezultate mă pot aștepta după folosirea produsului Philips Lumea?

Philips Lumea oferă rezultate excelente pentru majoritatea tipurilor de piele şi păr:


- o reducere semnificativă a creşterii părului după doar două tratamente (la interval de două săptămâni) (până la 92% mai puțin păr nedorit)

- rezultate vizibile, după 4-5 tratamente


Unele fire vor părea că se încăpăţânează să apară în continuare. Acest lucru se întâmplă deoarece tratamentul se aplică în stadii diferite de creştere a firului de păr.

Cu fiecare utilizare, însă, ele vor deveni din ce în ce mai subţiri şi, într-un final, vor cădea.

Este indicat Philips Lumea în timpul verii?

Da. Poţi folosi Philips Lumea în timpul verii, având grijă:

- să începi tratamentul dupa cel puţin 48 de ore de la ultima expunere la soare
- să aştepţi minim 24 de ore după tratamentul cu Philips Lumea pentru a merge la plajă
- să foloseşti cremă cu protecţie solară 30+ şi să fereşti zonele tratate de soare

Când nu se utilizează?

Există o serie de situaţii în care folosirea Philips Lumea este contraindicată:

- dacă eşti însărcinată sau alăptezi

- dacă nu ai tipul de piele adecvat (verifică tabelul)

- daca suferi de boli de piele, eczeme, inflamaţii

- dacă ai un implant activ, precum un stimulator cardiac, un neurostimulator, o pompă de insulină etc.

- dacă pielea ta este în prezent tratată sau a fost recent tratată (în ultima săptămână) cu Alfa-Hidroxi Acizi (AHA), Beta-Hidroxi Acizi (BHA), izotretinoin administrat topic și acid azelaic.

- dacă ai luat orice formă de izotretinoin Accutane sau Roaccutane în ultimele șase luni. Acest tratament poate face pielea mult mai susceptibilă la fisuri, răni și iritații.

 

Nu folosi Philips Lumea direct pe alunițe și pe tatuaje pentru a evita senzația de arsură a pielii. Evită zonele cu totul sau acoperă-le cu ajutorul unui dermatograf alb sau al unui plasture deschis la culoare.

Pentru lista completă de contraindicații, te rugăm să consulți manualul de utilizare.

Mă pot aștepta ca rezultatele obținute în urma unui tratament pe baza de lumină să reziste pentru totdeauna?
Nici tratamentele de îndepărtare a părului pe baza de lumină oferite de saloanele profesionale şi nici cele efectuate la tine acasă nu garantează un efect permanent. Din cauza ciclului normal de creştere a părului, tratamentele pe bază de lumină sunt de obicei efectuate pe parcursul unor serii de şedinţe. Firele de păr aflate în stare latentă în timpul tratamentelor anterioare s-ar putea afla acum în fază de creştere. Atât în cazul tratamentelor profesionale, cât şi în cazul celor efectuate la domiciliu, firele de păr reapar de obicei, după un anumit interval de timp, într-un număr redus sau într-o variantă mai fină. Efectuarea de şedinţe de întreţinere o dată sau de două ori pe an este adesea recomandată. Philips Lumea utilizează o intensitate mai redusă comparativ cu tratamentele profesionale, însă utilizarea cu regularitate a acestuia îţi va oferi rezultate absolut remarcabile.

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      Насадка для обличчя: Точний, плаский дизайн із додатковим вбудованим фільтром для безпечної й точної обробки верхньої губи, підборіддя та ділянок біля вух; розмір віконця – 2 см2. 1,5 хвилини для обробки ділянок обличчя.**


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    Субота - неділя (10:00 - 22:00)
    Чи знаєте ви, що на 90% питань, відправлених через Facebook Messenger, відповідь надається протягом 15 хвилин?

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