* Середній результат зменшення кількості волосся на ногах до 78% після 12 процедур. Індивідуальні результати можуть відрізнятись.

** У разі дотримання графіка обробки, перевірено на ногах, індивідуальні результати можуть різнитися.

*** У разі дротового використання, індикація часу для найбільшого налаштування енергії.

**** Вирахувано для використання на гомілках, у зоні бікіні, під пахвами та на обличчі. Термін використання лампи не подовжує 2-річну гарантію Philips.