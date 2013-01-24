Інтенсивне імпульсне світло (IPL) зменшує повторний ріст волосся, застосовуючи імпульси світла до волосяних фолікул під шкірою. Імпульси світла поглинаються меланіном волосся (кольоровий пігмент), тому ефективність залежить від рівня меланіну у волоссі. (Сиве, біле волосся та блонд не містять меланіну або містять недостатньо меланіну, тому обробка інтенсивним імпульсним світлом не підходить для цих кольорів волосся. Руде волосся містить інший тип меланіну, що не є чутливим до інтенсивного імпульсного світла).
Крім того, для інтенсивного імпульсного світла потрібний низький рівень меланіну у шкірі, щоб шкіра не притягувала світло. Темна й дуже темна шкіра поглинає більше світла, що може спричинити появу опіків, пухирів та зміну кольору. Ви можете оцінити свій колір шкіри в таблиці кольорів шкіри/волосся, що в посібнику користувача та в Інтернеті. (Зауважте, що моделі Lumea SC2004, SC2005, SC2006, SC2007, SC2008, SC2009, BRI950, BRI953, BRI954 BRI956, BRI959 підходять для темної шкіри; жодна з моделей Lumea не підходить для дуже темної шкіри).
Philips Lumea постачається із сенсором кольору шкіри в моделях BRI860, BRI861, BRI862, BRI863, BRI864, BRI950, BRI953, BRI954, BRI956, BRI959, SC1981-SC1985, SC1996, SC1997, SC1999; цей сенсор забезпечує подачу імпульсів світла лише на відповідні тони шкіри.