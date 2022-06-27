Фотоепілятор Lumea від Philips ​

Гоління?

Фотоепілятор Lumea допомагає зменшити кількість врослого волосся та щетини, щоб ви могли насолоджуватися справді гладенькою шкірою завдяки запобіганню росту волосся й менш частому голінню. Просто забудьте про часте видалення волосся та перейдіть від гоління через день до 12 місяців без волосся¹.