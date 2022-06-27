Застосовує легкі імпульси світла для запобігання росту волосся
Фотоепілятор Lumea від Philips забезпечує подачу лагідних імпульсів світла на корені волосся, щоб запобігти його росту протягом 12 місяців¹. Наша формула збалансованої потужності світла, кольору та тривалості імпульсу SmartPulse гарантує ефективне, безпечне й ніжне видалення волосся.
Чому фотоепілятор Lumea від Philips є найкращим рішенням для вас
Походить із професійних салонів, вибір понад 5,5 млн жінок
Фотоепілятор Lumea від Philips було розроблено у співпраці з науковцями й дерматологами та протестовано серед понад 3000 жінок по всьому світу
Після 3 процедур: до 92% менше волосся²
Отримуйте швидкі результати вже після перших 3 процедур видалення волосся двічі на тиждень (порівняно із щотижневими процедурами з пристроями інших марок). Потім просто повторюйте процедуру щомісяця, щоб насолоджуватися результатами без волосся в комфортних домашніх умовах.
Вбудовані датчики визначають тон шкіри й адаптують налаштування світла
Технологія SenseIQ забезпечує персоналізоване видалення волосся. Датчики адаптуються до вашого тону шкіри, а насадки запускають спеціальні налаштування для певних ділянок тіла.
Чому фотоепілятор Lumea замість...
Гоління?
Фотоепілятор Lumea допомагає зменшити кількість врослого волосся та щетини, щоб ви могли насолоджуватися справді гладенькою шкірою завдяки запобіганню росту волосся й менш частому голінню. Просто забудьте про часте видалення волосся та перейдіть від гоління через день до 12 місяців без волосся¹.
Видалення воском?
Технологія IPL поступово зменшує кількість волосся, що росте, без механічного болісного видалення. Делікатні світлові імпульси переводять волосяний фолікул у фазу сну, спричиняючи природне випадіння волосся й запобігаючи його росту
Лазер у салоні?
Лагідна обробка за допомогою фотоепілятора Lumea, що походить від технології, яка використовується у професійних салонах, є альтернативою лазерній епіляції. Насолоджуйтесь результатами, як у салоні, вдома за помірну ціну!
Тест-драйв фотоепіляторів Lumea від Philips
Ми переконані в ефективності Lumea від Philips, і повернемо вам гроші, якщо ви залишитесь незадоволені*