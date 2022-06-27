Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Жодного небажаного волосся завдяки фотоепілятору Lumea від Philips​

    Видалення волосся за допомогою фотоепілятора Lumea від Philips​

    Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 12 місяців¹

    Наш найрозумніший, найшвидший бездротовий фотоепілятор​

    Фотоепілятор Lumea від Philips серії 9900​

    Фотоепілятор Lumea від Philips серії 9900​

    Відкрийте для себе наш найрозумніший фотоепілятор, який забезпечує гладеньку шкіру надовго. З технологією SenseIQ та ексклюзивними функціями SkinAI​
    Переглянути всі

    Фотоепілятор Lumea від Philips ​

    Застосовує легкі імпульси світла для запобігання росту волосся

    Фотоепілятор Lumea від Philips забезпечує подачу лагідних імпульсів світла на корені волосся, щоб запобігти його росту протягом 12 місяців¹. Наша формула збалансованої потужності світла, кольору та тривалості імпульсу SmartPulse гарантує ефективне, безпечне й ніжне видалення волосся.

    Чому фотоепілятор Lumea від Philips ​є найкращим рішенням для вас

    Походить із професійних салонів, вибір понад 5,5 млн жінок

    Походить із професійних салонів, вибір понад 5,5 млн жінок

    Фотоепілятор Lumea від Philips було розроблено у співпраці з науковцями й дерматологами та протестовано серед понад 3000 жінок по всьому світу​ ​

    Після 3 процедур: до 92% менше волосся²

    Після 3 процедур: до 92% менше волосся²

    Отримуйте швидкі результати вже після перших 3 процедур видалення волосся двічі на тиждень (порівняно із щотижневими процедурами з пристроями інших марок). Потім просто повторюйте процедуру щомісяця, щоб насолоджуватися результатами без волосся в комфортних домашніх умовах.

    Вбудовані датчики визначають тон шкіри й адаптують налаштування світла

    Вбудовані датчики визначають тон шкіри й адаптують налаштування світла

    Технологія SenseIQ забезпечує персоналізоване видалення волосся. Датчики адаптуються до вашого тону шкіри, а насадки запускають спеціальні налаштування для певних ділянок тіла.

    Чому фотоепілятор Lumea замість...

    • Гоління?

      Фотоепілятор Lumea допомагає зменшити кількість врослого волосся та щетини, щоб ви могли насолоджуватися справді гладенькою шкірою завдяки запобіганню росту волосся й менш частому голінню. Просто забудьте про часте видалення волосся та перейдіть від гоління через день до 12 місяців без волосся¹.

    • Видалення воском?

      Технологія IPL поступово зменшує кількість волосся, що росте, без механічного болісного видалення. Делікатні світлові імпульси переводять волосяний фолікул у фазу сну, спричиняючи природне випадіння волосся й запобігаючи його росту​

    • Лазер у салоні?

      Лагідна обробка за допомогою фотоепілятора Lumea​, що походить від технології, яка використовується у професійних салонах, є альтернативою лазерній епіляції. Насолоджуйтесь результатами, як у салоні, вдома за помірну ціну!

    Переконайтеся в ефективності або повернемо гроші

    Тест-драйв фотоепіляторів Lumea від Philips

    Ми переконані в ефективності Lumea від Philips, і повернемо вам гроші, якщо ви залишитесь незадоволені*

    Дізнайтеся більше про Lumea IPL

    Обслуговування та підтримка клієнтів

    Отримайте допомогу для свого виробу, шукайте посібники, щоб дізнаватися найкращі поради й рекомендації, а також усувати будь-які проблеми

    CustomerSupport

    Головна сторінка підтримки

    Пошук за будь-якими темами підтримки й багато іншого

    MagnifyingGlass

    Пошук виробу

    Пошук за номером моделі та пошук інформації про певний виріб

    Більше для вашої рутини догляду

    Леді Шейверс

    Леді Шейверс

    Швидке та ніжне рішення для гладкої шкіри
    Тримери для бікіні

    Тримери для бікіні

    Якщо ви хочете спробувати різні стилі
    Епілятори

    Епілятори

    Більш традиційна альтернатива

    Дисклеймери

    ¹ * Середній результат зменшення кількості волосся після 12 процедур: на ногах до 86%, у зоні бікіні до 70%, під пахвами до 67%. Індивідуальні результати можуть відрізнятись.​
    ² У разі дотримання графіка обробки, перевірено на гомілках, індивідуальні результати можуть різнитися.
    ³ Джерело: інститут досліджень лідерів ринку; роздрібна торгівля MAT, грудень 2023 року, у категорії пристроїв із технологією IPL
    © Koninklijke Philips N.V., 2004–2025. Усі права захищені.

    Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.