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    Чоловік голить обличчя

    Універсальні тримери

    Один для всього: для бороди, голови та тіла

    Універсальний тример

    Точне підстригання, підрівнювання і зручне гоління

    Універсальний тример Philips серії 9000 15 в 1

    Універсальний тример Philips серії 9000 15 в 1

    Комбінація нашого найдосконалішого тримера з нержавіючої сталі та електростанку OneBlade забезпечує неперевершену точність підстригання і стайлінгу для створення бажаного стилю
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    Універсальний пристрій MultiGroomer на дисплеї

    Універсальне моделювання

    До 20 інструментів і насадок для бороди, голови і тіла

    У 5 разів більше точних кроків

    Захисна пластина для точного підстригання

    У 5 разів більше точних кроків

    Запатентована насадка для підстригання пропонує 11 налаштувань довжини від 1 до 3 мм, тож ви можете досягти рівномірного підстригання саме на потрібну вам довжину

    Готовий, коли вам потрібно

    • 4 тижні гоління на одній зарядці*

      Потужний літій-іонний акумулятор забезпечує до 120 хв. роботи з можливістю 5-хв. швидкого заряджання для тривалої експлуатації та максимальної потужності

    • Можна використовувати у душі

      Водонепроникність для зручного використання й легкого чищення

    • Індикатор батареї

      Завжди знайте, коли потрібно зарядити пристрій, щоб ніколи не опинитися з розрядженою батареєю.

    Сталеві леза, що самі заточуються

    Сталеві леза, що самі заточуються**

    Леза з нержавіючої сталі залишаються гострими, як нові, забезпечуючи тривалу роботу без змащування

    Датчик адаптації потужності

    Датчик адаптації потужності

    Тример сканує густоту бороди 125 разів на секунду та збільшує потужність саме тоді, коли вам це потрібно, щоб впоратися з густою або довшою бородою

    Першокласний комфорт і контроль

    Першокласний комфорт і контроль

    Висококласний тример з нержавіючої сталі та електростанок OneBlade легко тримати й зручно використовувати, завдяки ергономічній гумовій ручці, що забезпечує чудовий комфорт і контроль

    Обслуговування та підтримка клієнтів

    Отримайте допомогу для свого виробу, шукайте посібники, щоб дізнаватися найкращі поради й рекомендації, а також усувати будь-які проблеми

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    Електробритви

    Електробритви

    Нові електробритви Philips з технологією SkinIQ та SkinIQ Pro аналізують волосся на обличчі та адаптуються до ваших потреб
    Тримери для бороди

    Тримери для бороди

    Тримери для бороди Philips спеціально розроблено для підстригання та моделювання борід і вони мають широкий ряд функцій, налаштувань довжини та насадок, за допомогою яких бороді можна надати потрібної довжини й вигляду.
    OneBlade обрізає край і голить

    OneBlade обрізає край і голить

    Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
    * У разі підстригання волосся на обличчі 2–3 рази на тиждень, кожен сеанс триває приблизно 11,5 хвилини 
    ** Завдяки технології DualCut [ДуалКат] леза загострюють одне одного під час роботи

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    03038, Україна
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