Універсальні тримери

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Потужний літій-іонний акумулятор забезпечує до 120 хв. роботи з можливістю 5-хв. швидкого заряджання для тривалої експлуатації та максимальної потужності
Водонепроникність для зручного використання й легкого чищення
Завжди знайте, коли потрібно зарядити пристрій, щоб ніколи не опинитися з розрядженою батареєю.
Електробритви
Нові електробритви Philips з технологією SkinIQ та SkinIQ Pro аналізують волосся на обличчі та адаптуються до ваших потреб
Тримери для бороди
Тримери для бороди Philips спеціально розроблено для підстригання та моделювання борід і вони мають широкий ряд функцій, налаштувань довжини та насадок, за допомогою яких бороді можна надати потрібної довжини й вигляду.
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