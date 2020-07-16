Саундбари Philips збільшують драматизм незалежно від контенту, який Ви переглядаєте. Моделі з Dolby Atmos створюють тривимірний об’ємний звук, що оточує Вас з усіх боків. Чи то звучатиме натовп на концерті, чи космічний корабель пролітатиме над Вами – Ви справді зануритеся в ці події.
Наші саундбари не лише забезпечують насиченіше звучання. Вони також мають чіткі лінії та тонкі профілі для непомітного розміщення, а багато моделей також можна монтувати на стіні. Наші бездротові сабвуфери відтворюють глибокі низькі частоти, вони компактні й стануть чудовим доповненням.
До саундбару Philips можна під’єднати практично будь-яке джерело. Підключайте програвачі Blu-Ray та DVD, ігрові консолі та інші пристрої. Аудіовхід та Bluetooth дозволяють передавати музику. Моделі з виходом HDMI (ARC) дають змогу керувати саундбаром за допомогою пульта ДК телевізора.
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.