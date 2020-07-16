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    Саундбари Philips

    Саундбари Philips

    Для кожного захоплюючого моменту

    Знайдіть свій сауднбар

    Наші улюблені саундбари

    Саундбар B8505 серії Performance

    Саундбар B8505 серії Performance

    Для кінематографічного звучання.

     
    • Яскраві емоції від перегляду
    • Play-Fi. Від аудіо в режимі Multi-Room до об’ємного звуку
    • Підключення до улюблених пристроїв із голосовим помічником
    • 2.1-канальна система. 200 Вт RMS. Макс. 240 Вт (10% THD)

    Звукова система з Dolby Atmos
    Звукова система з бездротовим сабвуферомr
    Звукова система з Bluetooth
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    Саундбар Fidelio B97

    Саундбар Fidelio B97

    Об’ємний звук на вимогу

     
    • 7.1.2-канальний саундбар із потужним бездротовим сабвуфером
    • Знімні бездротові гучномовці. Об’ємний звук на вимогу 
    • Насичений звук, вражаючі ефекти, блискучі діалоги 
    • Dolby Atmos, IMAX Enhanced, Play-Fi

    Звукова система з Dolby Atmos
    Звукова система з бездротовим сабвуферомr
    Звукова система з Bluetooth
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    Звукова система Philips Dolby Atmos

    Саундбари із Dolby Atmos

    Кінематографічне враження

     

    Саундбари Philips збільшують драматизм незалежно від контенту, який Ви переглядаєте. Моделі з Dolby Atmos створюють тривимірний об’ємний звук, що оточує Вас з усіх боків. Чи то звучатиме натовп на концерті, чи космічний корабель пролітатиме над Вами – Ви справді зануритеся в ці події.

    Якість, як у кінотеатрі
    Телевізійна звукова система Philips

    Саундбари для будь-якого приміщення

    Чіткі лінії. Тонкі профілі.


    Наші саундбари не лише забезпечують насиченіше звучання. Вони також мають чіткі лінії та тонкі профілі для непомітного розміщення, а багато моделей також можна монтувати на стіні. Наші бездротові сабвуфери відтворюють глибокі низькі частоти, вони компактні й стануть чудовим доповненням.

    Дивитися саундбари
    Бездротова звукова система Philips з HDMI

    Завжди легке керування

    Просто краще звучання Вашого улюбленого дозвілля


    До саундбару Philips можна під’єднати практично будь-яке джерело. Підключайте програвачі Blu-Ray та DVD, ігрові консолі та інші пристрої. Аудіовхід та Bluetooth дозволяють передавати музику. Моделі з виходом HDMI (ARC) дають змогу керувати саундбаром за допомогою пульта ДК телевізора.

    Насолоджуйтеся насиченішим звучанням
    Користуватися домашньою аудіосистемою – легко

    Home sound made easy

     

    Обирайте найкращі пристрої, щоб створити кінематографічний звук вдома.

    Відкрийте для себе home sound made easy

    Саундбари Philips. Моделі, які Вам сподобаються

    Cаундбари Philips the one
    The one to watch

    Із звуком як у першому ряду

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    Більше телевізорів та аудіопристроїв від Philips

    Навушники та звукові панелі Philips Fidelio

    Fidelio
    Пориньте у природне звучання

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    Бездротові, з системою шумопоглинання, накладні, зовнішнього типу, внутрішнього типу, вкладиші, дитячі навушники Philips

    Навушники
    Тримайте музику біля себе

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    Philips TV

    Головна сторінка «Телевізори»
    Пориньте в контент, який Вам подобається

    Відкрийте для себе лінійку телевізорів

    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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    Телевізори Philips

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    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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