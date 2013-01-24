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X-tremeVision Moto

Мотоциклетні фари

12342XV+BW
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    X-tremeVision Moto Мотоциклетні фари

    12342XV+BW

    Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

    Для максимальної ефективності та безпеки лампи Philips X-tremeVision Moto розроблені з використанням сучасної технології та забезпечують до 130% більше яскравості для мотоциклістів, яким потрібно більше бачити. Переглянути усі переваги

    X-tremeVision Moto Мотоциклетні фари

    Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

    Для максимальної ефективності та безпеки лампи Philips X-tremeVision Moto розроблені з використанням сучасної технології та забезпечують до 130% більше яскравості для мотоциклістів, яким потрібно більше бачити. Переглянути усі переваги

    Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

    Для максимальної ефективності та безпеки лампи Philips X-tremeVision Moto розроблені з використанням сучасної технології та забезпечують до 130% більше яскравості для мотоциклістів, яким потрібно більше бачити. Переглянути усі переваги

    X-tremeVision Moto Мотоциклетні фари

    Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

    Для максимальної ефективності та безпеки лампи Philips X-tremeVision Moto розроблені з використанням сучасної технології та забезпечують до 130% більше яскравості для мотоциклістів, яким потрібно більше бачити. Переглянути усі переваги

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      Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

      До 130% більше яскравості

      • Тип лампи: H4
      • В упаковці: 1 шт.
      • 12 В, 60/55 Вт
      • Більше світла
      Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик появи передчасних несправностей. Лампи Philips з кварцового скла (нитка розжарення 2650º C і скло 800º C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло, що покращує умови водіння, незалежно від того, наскільки темна дорога лежить перед Вами.

      До 130% яскравіше світло на дорозі

      Завдяки вдосконаленій геометрії нитки розжарювання та використанню унікальних газових сумішей лампи для мотоциклетних фар X-tremeVision Moto випромінюють до 130% яскравіше світло на дорозі.

      Оптимізований строк служби та довговічність

      Мотоциклетні лампи Philips X-tremeVision Moto виготовлено з використанням сучасної технології. Лампи заповнено унікальною газовою сумішшю, яка запобігає погіршенню стану нитки розжарювання та покращує її надійність, що сприяє оптимізації терміну служби лампи.

      Посильте проекцію світла мотоциклетних фар на дорозі

      Мотоциклетні лампи X-tremeVision Moto створені для високої ефективності, адже в їх основу покладено найновішу технологію конструкції нитки розжарювання та оптимізовану геометрію. Яскраве біле світло проектується попереду на дорогу саме туди, де це має найбільше значення. Це допоможе Вам бачити далі та швидко реагувати, якщо хтось несподівано вийде чи виїде збоку на Вашу смугу.

      Дотримання високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

      Улюблений вибір провідних виробників мотоциклів

      Понад 100 років лампи Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, представляючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних транспортних засобах. Сьогодні кожен другий автомобіль у Європі та кожен третій у світі обладнано лампами Philips.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        EAN1
        8719018000569
        EAN3
        8719018000576
        Тип упаковки
        BW

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        До 3500 K

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Більше світла

      • Опис виробу

        Лінійка
        X-tremeVision Moto
        Технологія
        Галогенні
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        Тип
        H4
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Цоколь
        P43t-38
        Позначення
        12342XV+BW

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        60/55  Вт

      • Інформація для замовлень

        Код замовлення
        00056930
        Код артикулу
        12342XV+BW

      • Інформація про упаковку

        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10
        Кількість в упаковці
        1
        Вага брутто однієї одиниці [г]
        34,4
        Висота [см]
        12,9
        Довжина [см]
        9,5
        Вага нетто однієї одиниці [г]
        22
        Ширина [см]
        4,9

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці [кг]
        0,462
        Висота [см]
        13
        Довжина [см]
        25,5
        Ширина [см]
        19

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