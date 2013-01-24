Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
Для кращої безпеки та видимості на міських дорогах компанія Philips розробила лампи CityVision Moto, що забезпечують до 40% більше видимості, щоб мотоцикліст міг бачити далі. Крім того, лампи CityVision Moto створюють виразний помітний оранжевий ефект у фарі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
Для кращої безпеки та видимості на міських дорогах компанія Philips розробила лампи CityVision Moto, що забезпечують до 40% більше видимості, щоб мотоцикліст міг бачити далі. Крім того, лампи CityVision Moto створюють виразний помітний оранжевий ефект у фарі. Переглянути усі переваги
Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
Для кращої безпеки та видимості на міських дорогах компанія Philips розробила лампи CityVision Moto, що забезпечують до 40% більше видимості, щоб мотоцикліст міг бачити далі. Крім того, лампи CityVision Moto створюють виразний помітний оранжевий ефект у фарі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
Для кращої безпеки та видимості на міських дорогах компанія Philips розробила лампи CityVision Moto, що забезпечують до 40% більше видимості, щоб мотоцикліст міг бачити далі. Крім того, лампи CityVision Moto створюють виразний помітний оранжевий ефект у фарі. Переглянути усі переваги
Лампи для фар Philips CityVision Moto спеціально створено для міських мотоциклістів. Завдяки виразному оранжевому ефекту мотоциклетні лампи Philips привертають увагу водіїв та дозволяють завчасно помітити мотоцикліста.
Лампи для фар Philips CityVision Moto спеціально створено для підвищення безпеки мотоцикліста під час руху в потоці міського транспорту. Оранжевий ефект, який привертає увагу, а також на 40% більша інтенсивність світла забезпечують більшу безпеку під час руху в місті та допомагають запобігати аваріям.
Лампи Philips CityVision Moto створено з застосуванням сучасної технології, яка забезпечує стійкість до вібрації до 10G і працює довше. Ці мотоциклетні лампи мають надзвичайно міцну подвійну спіральну нитку розжарювання, яка витримує вібрацію в значному діапазоні (зокрема, фізичні удари).
Philips Automotive пропонує виключно найкращі в своєму класі товари та послуги на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE.
Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650 ºC і скло 800 ºC) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.
Лампи для фар Philips CityVision Moto забезпечують на 40% більше світла на дорозі та активно сприяють підвищенню рівня безпеки водія. Завдяки кращій видимості на дорозі мотоциклетні лампи Philips дають змогу краще розпізнавати перешкоди та запобігати аваріям.
Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.
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