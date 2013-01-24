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CityVision Moto

Bóng đèn pha

12342CTVBW
  • Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
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    CityVision Moto Bóng đèn pha

    12342CTVBW

    Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

    Для кращої безпеки та видимості на міських дорогах компанія Philips розробила лампи CityVision Moto, що забезпечують до 40% більше видимості, щоб мотоцикліст міг бачити далі. Крім того, лампи CityVision Moto створюють виразний помітний оранжевий ефект у фарі. Переглянути усі переваги

    CityVision Moto Bóng đèn pha

    Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

    Для кращої безпеки та видимості на міських дорогах компанія Philips розробила лампи CityVision Moto, що забезпечують до 40% більше видимості, щоб мотоцикліст міг бачити далі. Крім того, лампи CityVision Moto створюють виразний помітний оранжевий ефект у фарі. Переглянути усі переваги

    Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

    Для кращої безпеки та видимості на міських дорогах компанія Philips розробила лампи CityVision Moto, що забезпечують до 40% більше видимості, щоб мотоцикліст міг бачити далі. Крім того, лампи CityVision Moto створюють виразний помітний оранжевий ефект у фарі. Переглянути усі переваги

    CityVision Moto Bóng đèn pha

    Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

    Для кращої безпеки та видимості на міських дорогах компанія Philips розробила лампи CityVision Moto, що забезпечують до 40% більше видимості, щоб мотоцикліст міг бачити далі. Крім того, лампи CityVision Moto створюють виразний помітний оранжевий ефект у фарі. Переглянути усі переваги

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      Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

      До 40% більше видимості

      • Тип лампи: H4
      • В упаковці: 1 шт.
      • 12 В, 60/55 Вт
      Виразний оранжевий ефект фари

      Виразний оранжевий ефект фари

      Лампи для фар Philips CityVision Moto спеціально створено для міських мотоциклістів. Завдяки виразному оранжевому ефекту мотоциклетні лампи Philips привертають увагу водіїв та дозволяють завчасно помітити мотоцикліста.

      Призначені для мотоциклістів у місті

      Призначені для мотоциклістів у місті

      Лампи для фар Philips CityVision Moto спеціально створено для підвищення безпеки мотоцикліста під час руху в потоці міського транспорту. Оранжевий ефект, який привертає увагу, а також на 40% більша інтенсивність світла забезпечують більшу безпеку під час руху в місті та допомагають запобігати аваріям.

      Стійкість до вібрації до 10G

      Стійкість до вібрації до 10G

      Лампи Philips CityVision Moto створено з застосуванням сучасної технології, яка забезпечує стійкість до вібрації до 10G і працює довше. Ці мотоциклетні лампи мають надзвичайно міцну подвійну спіральну нитку розжарювання, яка витримує вібрацію в значному діапазоні (зокрема, фізичні удари).

      Дотримання високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Дотримання високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Philips Automotive пропонує виключно найкращі в своєму класі товари та послуги на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE.

      Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650 ºC і скло 800 ºC) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

      На 40% більше видимості на дорозі

      Лампи для фар Philips CityVision Moto забезпечують на 40% більше світла на дорозі та активно сприяють підвищенню рівня безпеки водія. Завдяки кращій видимості на дорозі мотоциклетні лампи Philips дають змогу краще розпізнавати перешкоди та запобігати аваріям.

      Philips – це вибір провідних виробників мотоциклів.

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        Блістер-упаковка
        EAN1
        8727900398960
        EAN3
        8727900398977

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        До 3200 K

      • Маркетингові особливості

        Особливість виробу
        Nhiều ánh sáng hơn 40%
        Очікувані переваги
        Dễ quan sát

      • Опис виробу

        Позначення
        H4 CityVision Moto
        Лінійка
        CityVision Moto
        Технологія
        Галогенні
        Цоколь
        P43t-38
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        Тип
        H4

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        60/55  Вт

      • Інформація для замовлень

        Код замовлення
        39896030
        Код артикулу
        12342CTVBW

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        46,4  г
        Висота
        12,9  см
        Довжина
        9,5  см
        Вага нетто однієї одиниці
        22,2  г
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        10
        Ширина
        4,86  см

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        464  г
        Висота
        13  см
        Довжина
        25,5  см
        Ширина
        19  см

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