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    X-tremeVision Moto

    Мотоциклетні фари

    12342XVBW
    • Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
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      X-tremeVision Moto Мотоциклетні фари

      12342XVBW

      Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

      Для максимальної ефективності та безпеки лампи Philips X-tremeVision Moto розроблені з використанням сучасної технології та забезпечують до 100% більше світла для мотоциклістів, яким потрібно більше бачити. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      X-tremeVision Moto Мотоциклетні фари

      Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

      Для максимальної ефективності та безпеки лампи Philips X-tremeVision Moto розроблені з використанням сучасної технології та забезпечують до 100% більше світла для мотоциклістів, яким потрібно більше бачити. Переглянути усі переваги

      Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

      Для максимальної ефективності та безпеки лампи Philips X-tremeVision Moto розроблені з використанням сучасної технології та забезпечують до 100% більше світла для мотоциклістів, яким потрібно більше бачити. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      X-tremeVision Moto Мотоциклетні фари

      Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

      Для максимальної ефективності та безпеки лампи Philips X-tremeVision Moto розроблені з використанням сучасної технології та забезпечують до 100% більше світла для мотоциклістів, яким потрібно більше бачити. Переглянути усі переваги

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        X-tremeVision Moto

        X-tremeVision Moto

        Мотоциклетні фари

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

        До 100% більше світла

        • H4
        • 12 В
        • 60/55 Вт
        Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

        Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

        Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650º C і скло 800º C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

        На 100% більше світла на дорозі

        На 100% більше світла на дорозі

        Завдяки вдосконаленій геометрії нитки розжарювання та використанню унікальних газових сумішей лампи для фар X-tremeVision Moto випромінюють на 100% більше світла.

        Довший термін експлуатації та вища надійність

        "Лампи Philips X-tremeVision Moto виготовлено з використанням сучасної технології, яка подовжує термін експлуатації та підвищує надійність. Лампи заповнено унікальним газом, який зменшує зношення нитки розжарювання в лампі та подовжує термін її експлуатації."

        Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

        Philips Automotive пропонує виключно найкращі в своєму класі товари та послуги на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE.

        Philips – це вибір усіх провідних виробників мотоциклів.

        Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

        Максимальна яскравість на дорозі

        Лампи X-tremeVision Moto створено із застосуванням сучасної технології на основі унікального дизайну нитки розжарювання та оптимізованої геометрії, що забезпечує максимальну ефективність та яскраве біле світло там, де це має найбільше значення.

        Унікальний дизайн та оптимізована геометрія нитки розжарювання

        Завдяки покращеному дизайну нитки розжарювання, особливій газовій суміші та оптимізованій геометрії лампи для мотоциклетних фар Philips X-tremeVision забезпечують неймовірну яскравість і надійність.

        Технічні характеристики

        • Дані упакування

          Тип упакування
          Блістер-упаковка
          EAN1
          8727900362299
          EAN3
          8727900362305

        • Характеристики світла

          Люмен
          1650 ±15% при 13,2 В

        • Маркетингові особливості

          Очікувані переваги
          Більше світла
          Особливість виробу
          До 100% більше світла

        • Опис виробу

          Позначення
          H4 X-tremeVision Moto
          Лінійка
          X-TremeVision Moto
          Технологія
          Галогенні
          Цоколь
          P43t-38
          Застосування
          • Фари дальнього світла
          • Фари ближнього світла
          Тип
          H4

        • Термін експлуатації

          Термін експлуатації
          400

        • Електричні характеристики

          Напруга
          12  В
          Потужність (Вт)
          60/55  Вт

        • Інформація для замовлень

          Код замовлення
          36229930
          Реєстрація замовлення
          12342XVBW

        • Інформація про запакований виріб

          Вага брутто однієї одиниці
          47,7  г
          Висота
          12,9  см
          Довжина
          9,5  см
          Вага нетто однієї одиниці
          23,5  г
          Кількість в упаковці / Мінімальна партія
          10
          Ширина
          4,86  см

        • Інформація про упаковку

          Вага брутто однієї одиниці
          477  г
          Висота
          13  см
          Довжина
          25,5  см
          Ширина
          19  см

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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