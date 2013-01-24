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CrystalVision ultra

Мотоциклетні фари

12636BVBW
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    CrystalVision ultra Мотоциклетні фари

    12636BVBW

    Поїздка зі стилем

    Мотоциклетні галогенова лампа для фари Philips CrystalVision ultra оновлює стиль Вашого мотоцикла яскравим білим світлом. Переглянути усі переваги

    CrystalVision ultra Мотоциклетні фари

    Поїздка зі стилем

    Мотоциклетні галогенова лампа для фари Philips CrystalVision ultra оновлює стиль Вашого мотоцикла яскравим білим світлом. Переглянути усі переваги

    Поїздка зі стилем

    Мотоциклетні галогенова лампа для фари Philips CrystalVision ultra оновлює стиль Вашого мотоцикла яскравим білим світлом. Переглянути усі переваги

    CrystalVision ultra Мотоциклетні фари

    Поїздка зі стилем

    Мотоциклетні галогенова лампа для фари Philips CrystalVision ultra оновлює стиль Вашого мотоцикла яскравим білим світлом. Переглянути усі переваги

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      Поїздка зі стилем

      Яскраве біле світло

      • Тип лампи: HS1
      • В упаковці: 1 шт.
      • 12 В, 35/35 Вт
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      Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик появи передчасних несправностей. Лампи Philips з кварцового скла (нитка розжарення 2650º C і скло 800º C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло, що покращує умови водіння, незалежно від того, наскільки темна дорога лежить перед Вами.

      Яскраве біле світло для стильного ксенонового ефекту

      CrystalVision ultra moto – це унікальна галогенова лампа із яскравим білим світлом. Сучасна технологія та висока ефективність виділяє та персоналізує Ваш мотоцикл кращою видимістю та комфортом.

      Дотримання високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

      Улюблений вибір провідних виробників мотоциклів

      Понад 100 років лампи Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, представляючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних транспортних засобах. Сьогодні кожен другий автомобіль у Європі та кожен третій у світі обладнано лампами Philips.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        EAN1
        8711500781956
        EAN3
        8711500781963
        Тип упаковки
        BW

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        До 3700 K

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Більше стилю

      • Опис виробу

        Лінійка
        CrystalVision ultra Moto
        Технологія
        Галогенна
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        Тип
        HS1
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Цоколь
        PX43t
        Позначення
        12636BVBW

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        60/55  Вт

      • Інформація для замовлень

        Код замовлення
        78195630
        Код артикулу
        12636BVBW

      • Інформація про упаковку

        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10
        Кількість в упаковці
        1
        Вага брутто однієї одиниці [г]
        22,7
        Висота [см]
        12,9
        Довжина [см]
        9,5
        Вага нетто однієї одиниці [г]
        22,5
        Ширина [см]
        4,9

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці [кг]
        0,497
        Висота [см]
        13
        Довжина [см]
        25,5
        Ширина [см]
        19

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