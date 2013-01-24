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Vision Moto

Мотоциклетні фари

12636BW
  • Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
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    Vision Moto Мотоциклетні фари

    12636BW

    Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

    Лампи для фар Vision Moto створюють на 30% більше світла порівняно зі звичайними лампами і дають мотоциклістам можливість бачити далі завдяки ефективнішому світловому пучку за більш прийнятну ціну. Обирайте лампи Vision Moto для більшої безпеки! Переглянути усі переваги

    Vision Moto Мотоциклетні фари

    Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

    Лампи для фар Vision Moto створюють на 30% більше світла порівняно зі звичайними лампами і дають мотоциклістам можливість бачити далі завдяки ефективнішому світловому пучку за більш прийнятну ціну. Обирайте лампи Vision Moto для більшої безпеки! Переглянути усі переваги

    Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

    Лампи для фар Vision Moto створюють на 30% більше світла порівняно зі звичайними лампами і дають мотоциклістам можливість бачити далі завдяки ефективнішому світловому пучку за більш прийнятну ціну. Обирайте лампи Vision Moto для більшої безпеки! Переглянути усі переваги

    Vision Moto Мотоциклетні фари

    Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

    Лампи для фар Vision Moto створюють на 30% більше світла порівняно зі звичайними лампами і дають мотоциклістам можливість бачити далі завдяки ефективнішому світловому пучку за більш прийнятну ціну. Обирайте лампи Vision Moto для більшої безпеки! Переглянути усі переваги

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      Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

      На 30% більше світла

      • HS1
      • 12 В
      • 35/35 Вт
      Вибір оптимальної вартості

      Вибір оптимальної вартості

      Лампи Philips Vision Moto – найкращий вибір для водіїв, які шукають економічні та безпечні рішення для освітлення. Мотоциклетні лампи подають на дорогу на 30% більше світла порівняно зі звичайними лампами.

      На 30% більша проекція світлового пучка

      На 30% більша проекція світлового пучка

      Лампи для фар Philips Vision Moto забезпечують на 30% більше світла на дорозі та є ідеальним вибором для мотоциклістів, які потребують ефективного освітлення та безпеки. Завдяки кращому освітленню мотоциклісти можуть швидше реагувати на перешкоди та уникати аварій.

      Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650º C і скло 800º C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

      Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Philips Automotive пропонує виключно найкращі в своєму класі товари та послуги на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE.

      Philips – це вибір усіх провідних виробників мотоциклів.

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Технічні характеристики

      • Дані упакування

        Тип упакування
        Блістер-упаковка
        EAN1
        8727900530353
        EAN3
        8727900530360

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Більше світла
        Особливість виробу
        На 30% більше світла

      • Опис виробу

        Позначення
        HS1 Vision Moto
        Лінійка
        Vision Moto
        Технологія
        Галогенні
        Цоколь
        PX43t
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        Тип
        HS1

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        35/35  Вт

      • Інформація для замовлень

        Код замовлення
        53035330
        Реєстрація замовлення
        12636BW

      • Інформація про запакований виріб

        Вага брутто однієї одиниці
        49,7  г
        Висота
        12,9  см
        Довжина
        9,5  см
        Вага нетто однієї одиниці
        25,5  г
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        10
        Ширина
        4,86  см

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        497  г
        Висота
        13  см
        Довжина
        25,5  см
        Ширина
        19  см

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