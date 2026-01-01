КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

Більше не доступний

PremiumVision MotoМотоциклетні фари

12636C1

Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
Лампи для фар Vision Moto створюють на 30% більше світла порівняно зі звичайними лампами і дають мотоциклістам можливість бачити далі завдяки ефективнішому світловому пучку за більш прийнятну ціну. Обирайте лампи Vision Moto для більшої безпеки!
Переглянути всі переваги

На 30% більше світла

Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

  • HS1

  • 12 В

  • 35/35 Вт

Вибір оптимальної вартості

Вибір оптимальної вартості

Лампи Philips Vision Moto – найкращий вибір для водіїв, які шукають економічні та безпечні рішення для освітлення. Мотоциклетні лампи забезпечують на 30% кращу видимість на дорозі порівняно зі звичайними лампами.

На 30% більша проекція світлового пучка

На 30% більша проекція світлового пучка

Лампи для фар Philips PremiumVision Moto забезпечують на 30% більше світла на дорозі та є ідеальним вибором для мотоциклістів, які потребуть ефективного освітлення та безпеки. Завдяки кращому освітленню мотоциклісти можуть швидше реагувати на перешкоди та уникати аварій.

Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650 ºC і скло 800 ºC) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.