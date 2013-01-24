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PremiumVision Moto

Мотоциклетні фари

12636C1
  • Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
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    PremiumVision Moto Мотоциклетні фари

    12636C1

    Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

    Лампи для фар Vision Moto створюють на 30% більше світла порівняно зі звичайними лампами і дають мотоциклістам можливість бачити далі завдяки ефективнішому світловому пучку за більш прийнятну ціну. Обирайте лампи Vision Moto для більшої безпеки! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    PremiumVision Moto Мотоциклетні фари

    Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

    Лампи для фар Vision Moto створюють на 30% більше світла порівняно зі звичайними лампами і дають мотоциклістам можливість бачити далі завдяки ефективнішому світловому пучку за більш прийнятну ціну. Обирайте лампи Vision Moto для більшої безпеки! Переглянути усі переваги

    Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

    Лампи для фар Vision Moto створюють на 30% більше світла порівняно зі звичайними лампами і дають мотоциклістам можливість бачити далі завдяки ефективнішому світловому пучку за більш прийнятну ціну. Обирайте лампи Vision Moto для більшої безпеки! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    PremiumVision Moto Мотоциклетні фари

    Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

    Лампи для фар Vision Moto створюють на 30% більше світла порівняно зі звичайними лампами і дають мотоциклістам можливість бачити далі завдяки ефективнішому світловому пучку за більш прийнятну ціну. Обирайте лампи Vision Moto для більшої безпеки! Переглянути усі переваги

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      Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

      На 30% більше світла

      • HS1
      • 12 В
      • 35/35 Вт
      Вибір оптимальної вартості

      Вибір оптимальної вартості

      Лампи Philips Vision Moto – найкращий вибір для водіїв, які шукають економічні та безпечні рішення для освітлення. Мотоциклетні лампи подають на дорогу на 30% більше світла порівняно зі звичайними лампами.

      На 30% більша проекція світлового пучка

      На 30% більша проекція світлового пучка

      Лампи для фар Philips PremiumVision Moto забезпечують на 30% більше світла на дорозі та є ідеальним вибором для мотоциклістів, які потребуть ефективного освітлення та безпеки. Завдяки кращому освітленню мотоциклісти можуть швидше реагувати на перешкоди та уникати аварій.

      Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650º C і скло 800º C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

      Philips – це вибір усіх провідних виробників мотоциклів.

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Philips Automotive пропонує виключно найкращі в своєму класі товари та послуги на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE.

      Технічні характеристики

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Більше світла
        Особливість виробу
        На 30% більше світла

      • Опис виробу

        Позначення
        HS1 Vision Moto
        Лінійка
        PremiumVision Moto
        Технологія
        Галогенні
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        Цоколь
        PX43t
        Тип
        HS1

      • Інформація для замовлень

        Реєстрація замовлення
        12636C1
        Код замовлення
        51250130

      • Дані упакування

        Тип упакування
        Картон
        EAN1
        8711559512501
        EAN3
        8727900370881

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        35/35  Вт

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        705  г
        Висота
        7,8  см
        Довжина
        23,8  см
        Ширина
        9,3  см

      • Інформація про запакований виріб

        Вага брутто однієї одиниці
        705  г
        Висота
        7,6  см
        Довжина
        4,55  см
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        10
        Ширина
        4,55  см

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        • HB B3/Tc = 100 хв./150 хв.
        • LB B3/Tc = 150 хв./300 хв.

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