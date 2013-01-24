Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
Лампи для фар Vision Moto створюють на 30% більше світла порівняно зі звичайними лампами і дають мотоциклістам можливість бачити далі завдяки ефективнішому світловому пучку за більш прийнятну ціну. Обирайте лампи Vision Moto для більшої безпеки! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
Лампи для фар Vision Moto створюють на 30% більше світла порівняно зі звичайними лампами і дають мотоциклістам можливість бачити далі завдяки ефективнішому світловому пучку за більш прийнятну ціну. Обирайте лампи Vision Moto для більшої безпеки! Переглянути усі переваги
Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
Лампи для фар Vision Moto створюють на 30% більше світла порівняно зі звичайними лампами і дають мотоциклістам можливість бачити далі завдяки ефективнішому світловому пучку за більш прийнятну ціну. Обирайте лампи Vision Moto для більшої безпеки! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
Лампи для фар Vision Moto створюють на 30% більше світла порівняно зі звичайними лампами і дають мотоциклістам можливість бачити далі завдяки ефективнішому світловому пучку за більш прийнятну ціну. Обирайте лампи Vision Moto для більшої безпеки! Переглянути усі переваги
Лампи Philips Vision Moto – найкращий вибір для водіїв, які шукають економічні та безпечні рішення для освітлення. Мотоциклетні лампи подають на дорогу на 30% більше світла порівняно зі звичайними лампами.
Лампи для фар Philips PremiumVision Moto забезпечують на 30% більше світла на дорозі та є ідеальним вибором для мотоциклістів, які потребуть ефективного освітлення та безпеки. Завдяки кращому освітленню мотоциклісти можуть швидше реагувати на перешкоди та уникати аварій.
Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650º C і скло 800º C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.
Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.
Philips Automotive пропонує виключно найкращі в своєму класі товари та послуги на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE.
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