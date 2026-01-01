Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
12636C1
HS1
12 В
35/35 Вт
Лампи Philips Vision Moto – найкращий вибір для водіїв, які шукають економічні та безпечні рішення для освітлення. Мотоциклетні лампи забезпечують на 30% кращу видимість на дорозі порівняно зі звичайними лампами.
Лампи для фар Philips PremiumVision Moto забезпечують на 30% більше світла на дорозі та є ідеальним вибором для мотоциклістів, які потребуть ефективного освітлення та безпеки. Завдяки кращому освітленню мотоциклісти можуть швидше реагувати на перешкоди та уникати аварій.
Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650 ºC і скло 800 ºC) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.
Відгуки