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Мотоциклетна галогенова лампа для передньої фари Philips WhiteVision ultra оновить стиль вашого мотоцикла яскравим білим світлом. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ефектний неперевершений вигляд
Мотоциклетна галогенова лампа для передньої фари Philips WhiteVision ultra оновить стиль вашого мотоцикла яскравим білим світлом. Переглянути усі переваги
Ефектний неперевершений вигляд
Мотоциклетна галогенова лампа для передньої фари Philips WhiteVision ultra оновить стиль вашого мотоцикла яскравим білим світлом. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ефектний неперевершений вигляд
Мотоциклетна галогенова лампа для передньої фари Philips WhiteVision ultra оновить стиль вашого мотоцикла яскравим білим світлом. Переглянути усі переваги
Мотоциклетні фари
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Philips WhiteVision Ultra moto – це унікальна галогенна лампа, яка пропонує яскраве біле світло. Високотехнологічна й ефективна для виділення та персоналізації вашого мотоцикла, з кращою видимістю та комфортом.
Модернізовані лампи для передніх мотоциклетних фар Philips WhiteVision ultra moto мають сертифікат ECE для забезпечення яскравого білого світла на дорозі. Водії можуть насолоджуватися яскравим виглядом та офіційно дозволеними лампами, що відповідають усім нормам. Не знижуючи рівень безпеки і не засліплюючи автомобіль попереду, вони забезпечують чудову видимість.
Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.
Краще та яскравіше освітлення забезпечує кращу функціональність на дорозі. Оптимізована високоточна геометрія нитки розжарювання, заповнення газом під високим тиском, високоточне покриття та високоякісне кварцове скло із захистом від УФ променів – лампи для передніх мотоциклетних фар Philips WhiteVision ultra moto визначають новий стандарт для офіційно дозволеного білого світла. Ці лампи створено для чудового стилю та видимості і вони дають можливість керувати транспортним засобом легко й комфортно.
Кварцове скло міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик появи передчасних несправностей. Лампи Philips із кварцового скла (нитка розжарення 2800º C і скло до 800º C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло може подавати потужніше світло, що покращує умови водіння, незалежно від того, наскільки темна дорога лежить перед вами. Усі лампи Philips із кварцового скла також пропонують захист сучасної пластикової оптики від шкідливих УФ променів.
Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби оригінальної якості Philips створено з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для завжди високих стандартів виробництва. Лампи Philips WhiteVision ultra moto сумісні з моделями мотоциклів провідних марок.
Електричні характеристики
Термін експлуатації
Характеристики світла
Маркетингові особливості
Інформація для замовлень
Інформація про упаковку
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Опис виробу
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