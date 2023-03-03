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    WhiteVision ultra moto

    Мотоциклетні фари

    12636WVUBW
    • Ефектний неперевершений вигляд Ефектний неперевершений вигляд Ефектний неперевершений вигляд
      -{discount-value}

      WhiteVision ultra moto Мотоциклетні фари

      12636WVUBW

      Ефектний неперевершений вигляд

      Мотоциклетна галогенова лампа для передньої фари Philips WhiteVision ultra оновить стиль вашого мотоцикла яскравим білим світлом. Переглянути усі переваги

      WhiteVision ultra moto Мотоциклетні фари

      Ефектний неперевершений вигляд

      Мотоциклетна галогенова лампа для передньої фари Philips WhiteVision ultra оновить стиль вашого мотоцикла яскравим білим світлом. Переглянути усі переваги

      Ефектний неперевершений вигляд

      Мотоциклетна галогенова лампа для передньої фари Philips WhiteVision ultra оновить стиль вашого мотоцикла яскравим білим світлом. Переглянути усі переваги

      WhiteVision ultra moto Мотоциклетні фари

      Ефектний неперевершений вигляд

      Мотоциклетна галогенова лампа для передньої фари Philips WhiteVision ultra оновить стиль вашого мотоцикла яскравим білим світлом. Переглянути усі переваги

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        WhiteVision ultra moto

        WhiteVision ultra moto

        Мотоциклетні фари

        - {discount-value}

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        Ефектний неперевершений вигляд

        Ефектний білий стиль

        • HS1
        • В упаковці: 1 шт.
        • 12 В, 35/35 Вт
        • Неперевершений білий стиль

        Яскраве біле світло для стильного ксенонового ефекту

        Philips WhiteVision Ultra moto – це унікальна галогенна лампа, яка пропонує яскраве біле світло. Високотехнологічна й ефективна для виділення та персоналізації вашого мотоцикла, з кращою видимістю та комфортом.

        Вражаючі офіційно дозволені білі передні фари для стильного вигляду

        Модернізовані лампи для передніх мотоциклетних фар Philips WhiteVision ultra moto мають сертифікат ECE для забезпечення яскравого білого світла на дорозі. Водії можуть насолоджуватися яскравим виглядом та офіційно дозволеними лампами, що відповідають усім нормам. Не знижуючи рівень безпеки і не засліплюючи автомобіль попереду, вони забезпечують чудову видимість.

        Дотримання високих стандартів якості згідно із сертифікацією ЕСЕ

        Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

        Наші найбіліші лампи для стильної ефективності на дорозі

        Краще та яскравіше освітлення забезпечує кращу функціональність на дорозі. Оптимізована високоточна геометрія нитки розжарювання, заповнення газом під високим тиском, високоточне покриття та високоякісне кварцове скло із захистом від УФ променів – лампи для передніх мотоциклетних фар Philips WhiteVision ultra moto визначають новий стандарт для офіційно дозволеного білого світла. Ці лампи створено для чудового стилю та видимості і вони дають можливість керувати транспортним засобом легко й комфортно.

        Високоякісне кварцове скло для підвищеної безпеки

        Кварцове скло міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик появи передчасних несправностей. Лампи Philips із кварцового скла (нитка розжарення 2800º C і скло до 800º C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло може подавати потужніше світло, що покращує умови водіння, незалежно від того, наскільки темна дорога лежить перед вами. Усі лампи Philips із кварцового скла також пропонують захист сучасної пластикової оптики від шкідливих УФ променів.

        Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

        Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби оригінальної якості Philips створено з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для завжди високих стандартів виробництва. Лампи Philips WhiteVision ultra moto сумісні з моделями мотоциклів провідних марок.

        Технічні характеристики

        • Електричні характеристики

          Номінальна напруга
          12 В
          Потужність (Вт)
          55  Вт

        • Термін експлуатації

          Термін експлуатації
          400 год

        • Характеристики світла

          Колірна температура
          3600 К
          Люмен
          600 ±10% / 400 ±10%

        • Маркетингові особливості

          Очікувані переваги
          Стиль
          Особливість виробу
          Неперевершений білий стиль

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          12636WVUBW
          Код замовлення
          2401530

        • Інформація про упаковку

          Висота
          14,0  см
          Довжина
          26,1  см
          Ширина
          19,6  см
          Вага брутто однієї одиниці
          0497  кг

        • Дані упаковки

          EAN1
          8719018024015
          EAN3
          8719018024022
          Тип упаковки
          BW
          Упаковка
          Блістер-упаковка
          Кількість в упаковці
          1
          1

        • Інформація про упаковку

          Вага брутто однієї одиниці
          22,5  г
          Висота
          12,9  см
          Довжина
          9,5  см
          Ширина
          4,8  см
          Мінімальна партія (для спеціалістів)
          10 шт.
          Кількість в упаковці
          1 шт.

        • Опис виробу

          Технологія
          Галогенні
          Тип
          HS1
          Лінійка
          WhiteVision Ultra
          Застосування
          • Фари дальнього світла
          • Фари ближнього світла
          Відповідність стандартам ЕСЕ
          Так
          Позначення
          HS1 12636 WVU 12V 35/35W PX43t-38 BW
          Цоколь
          PX43t-38

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