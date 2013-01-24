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Vision Moto

Мотоциклетні фари

12728BW
  • Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
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    Vision Moto Мотоциклетні фари

    12728BW

    Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

    Лампи для фар Vision Moto забезпечують до 30% більше видимості порівняно зі звичайними лампами і дають мотоциклістам можливість бачити далі завдяки кращому світловому пучку за прийнятну ціну. Обирайте лампи Vision Moto для більшої безпеки! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Vision Moto Мотоциклетні фари

    Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

    Лампи для фар Vision Moto забезпечують до 30% більше видимості порівняно зі звичайними лампами і дають мотоциклістам можливість бачити далі завдяки кращому світловому пучку за прийнятну ціну. Обирайте лампи Vision Moto для більшої безпеки! Переглянути усі переваги

    Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

    Лампи для фар Vision Moto забезпечують до 30% більше видимості порівняно зі звичайними лампами і дають мотоциклістам можливість бачити далі завдяки кращому світловому пучку за прийнятну ціну. Обирайте лампи Vision Moto для більшої безпеки! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Vision Moto Мотоциклетні фари

    Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

    Лампи для фар Vision Moto забезпечують до 30% більше видимості порівняно зі звичайними лампами і дають мотоциклістам можливість бачити далі завдяки кращому світловому пучку за прийнятну ціну. Обирайте лампи Vision Moto для більшої безпеки! Переглянути усі переваги

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    See all headlights

      Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

      До 30% більше видимості

      • Тип лампи: S2
      • В упаковці: 1 шт.
      • 12 В, 35/35 Вт
      Вибір оптимальної вартості

      Вибір оптимальної вартості

      Лампи Philips Vision Moto – найкращий вибір для водіїв, які шукають економічні та безпечні рішення для освітлення. Мотоциклетні лампи забезпечують на 30% кращу видимість на дорозі порівняно зі звичайними лампами.

      На 30% більше видимості

      На 30% більше видимості

      Лампи для фар Philips Vision Moto забезпечують на 30% більшу видимість на дорозі та є ідеальним вибором для мотоциклістів, які потребують ефективного освітлення та безпеки. Завдяки кращому освітленню мотоциклісти можуть швидше реагувати на перешкоди та уникати аварій.

      Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650 ºC і скло 800 ºC) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

      Дотримання високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Philips Automotive пропонує виключно найкращі в своєму класі товари та послуги на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE.

      Philips – це вибір усіх провідних виробників мотоциклів.

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Технічні характеристики

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Більше світла
        Особливість виробу
        До 30% більше видимості

      • Опис виробу

        Позначення
        S2 Vision Moto
        Лінійка
        Vision Moto
        Технологія
        Галогенна
        Цоколь
        BA20d
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        Тип
        S2

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        35/35  Вт

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        До 400 год.

      • Характеристики світла

        Люмен
        825 ±15%

      • Інформація для замовлень

        Код замовлення
        77385230
        Код артикулу
        12728BW

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        382  г
        Висота
        13  см
        Довжина
        19  см
        Ширина
        19  см

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        Блістер-упаковка
        EAN1
        8711500773852
        EAN3
        8711500773869

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        38,2  г
        Висота
        12,9  см
        Довжина
        9,5  см
        Вага нетто однієї одиниці
        15  г
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        10
        Ширина
        3,7  см

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