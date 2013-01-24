Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
Лампи для фар Vision Moto забезпечують до 30% більше видимості порівняно зі звичайними лампами і дають мотоциклістам можливість бачити далі завдяки кращому світловому пучку за прийнятну ціну. Обирайте лампи Vision Moto для більшої безпеки! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
Лампи для фар Vision Moto забезпечують до 30% більше видимості порівняно зі звичайними лампами і дають мотоциклістам можливість бачити далі завдяки кращому світловому пучку за прийнятну ціну. Обирайте лампи Vision Moto для більшої безпеки! Переглянути усі переваги
Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
Лампи для фар Vision Moto забезпечують до 30% більше видимості порівняно зі звичайними лампами і дають мотоциклістам можливість бачити далі завдяки кращому світловому пучку за прийнятну ціну. Обирайте лампи Vision Moto для більшої безпеки! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
Лампи для фар Vision Moto забезпечують до 30% більше видимості порівняно зі звичайними лампами і дають мотоциклістам можливість бачити далі завдяки кращому світловому пучку за прийнятну ціну. Обирайте лампи Vision Moto для більшої безпеки! Переглянути усі переваги
Лампи Philips Vision Moto – найкращий вибір для водіїв, які шукають економічні та безпечні рішення для освітлення. Мотоциклетні лампи забезпечують на 30% кращу видимість на дорозі порівняно зі звичайними лампами.
Лампи для фар Philips Vision Moto забезпечують на 30% більшу видимість на дорозі та є ідеальним вибором для мотоциклістів, які потребують ефективного освітлення та безпеки. Завдяки кращому освітленню мотоциклісти можуть швидше реагувати на перешкоди та уникати аварій.
Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650 ºC і скло 800 ºC) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.
Philips Automotive пропонує виключно найкращі в своєму класі товари та послуги на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE.
Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.
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