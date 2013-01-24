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    BlueVision Moto

    Мотоциклетні фари

    12972BVUBW
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      BlueVision Moto Мотоциклетні фари

      12972BVUBW

      Їдьте зі стилем

      Відкрийте для себе Philips BlueVision Moto із винятковим ефектом блакитного ксенонового світла. Сучасна технологія Philips Gradient Coating™ посилює стильний ефект ксенонового світла фар та забезпечує потужне, яскраве біле світло 4000 К на дорозі. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      BlueVision Moto Мотоциклетні фари

      Їдьте зі стилем

      Відкрийте для себе Philips BlueVision Moto із винятковим ефектом блакитного ксенонового світла. Сучасна технологія Philips Gradient Coating™ посилює стильний ефект ксенонового світла фар та забезпечує потужне, яскраве біле світло 4000 К на дорозі. Переглянути усі переваги

      Їдьте зі стилем

      Відкрийте для себе Philips BlueVision Moto із винятковим ефектом блакитного ксенонового світла. Сучасна технологія Philips Gradient Coating™ посилює стильний ефект ксенонового світла фар та забезпечує потужне, яскраве біле світло 4000 К на дорозі. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      BlueVision Moto Мотоциклетні фари

      Їдьте зі стилем

      Відкрийте для себе Philips BlueVision Moto із винятковим ефектом блакитного ксенонового світла. Сучасна технологія Philips Gradient Coating™ посилює стильний ефект ксенонового світла фар та забезпечує потужне, яскраве біле світло 4000 К на дорозі. Переглянути усі переваги

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        BlueVision Moto

        BlueVision Moto

        Мотоциклетні фари

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Їдьте зі стилем

        Винятковий ксеноновий ефект

        • H7
        • 12 В
        • 55 Вт
        Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

        Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

        Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650º C і скло 800º C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

        Цілком дозволена для використання на дорозі лампа

        Цілком дозволена для використання на дорозі лампа

        Лампи Philips BlueVision Moto цілком дозволено для безпечного використання на дорозі.

        Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

        Philips Automotive пропонує виключно найкращі в своєму класі товари та послуги на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE.

        Philips – це вибір усіх провідних виробників мотоциклів.

        Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

        Стильний ефект блакитного ксенонового світла фари

        Philips BlueVision Moto створено для водіїв, які шукають фари зі стильним ефектом. Завдяки унікальній технології Gradient Coating™, яка використовується в наших мотоциклетних лампах, створюється ефект блакитного ксенонового світла, який неможливо порівняти з будь-якими іншими галогеновими лампами для фар.

        Яскраве біле світло 4000 К на дорозі

        Завдяки білому світлу 4000 К лампи BlueVision Moto забезпечують кращу видимість на дорозі та унікальний оптичний ефект, завдяки якому Ви будете вирізнятися з натовпу.

        Технічні характеристики

        • Дані упакування

          Тип упакування
          Блістер-упаковка
          EAN1
          8727900351538
          EAN3
          8727900351545

        • Електричні характеристики

          Напруга
          12  В
          Потужність (Вт)
          55  Вт

        • Термін експлуатації

          Термін експлуатації
          400

        • Характеристики світла

          Температура кольору світла
          4000  К
          Люмен
          1500

        • Маркетингові особливості

          Очікувані переваги
          Стиль
          Особливість виробу
          Винятковий ксеноновий ефект

        • Опис виробу

          Позначення
          H7 BlueVision Moto
          Лінійка
          BlueVision Moto
          Технологія
          Галогенні
          Застосування
          • Фари дальнього світла
          • Фари ближнього світла
          Тип
          H7
          Цоколь
          PX26d

        • Інформація для замовлень

          Реєстрація замовлення
          12972BVUBW
          Код замовлення
          35153830

        • Інформація про упаковку

          Вага брутто однієї одиниці
          350  г
          Висота
          13  см
          Довжина
          19  см
          Ширина
          19  см

        • Інформація про запакований виріб

          Вага брутто однієї одиниці
          35  г
          Висота
          12,9  см
          Довжина
          9,5  см
          Вага нетто однієї одиниці
          12,4  г
          Кількість в упаковці / Мінімальна партія
          10
          Ширина
          3,5  см

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