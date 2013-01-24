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Їдьте зі стилем
Відкрийте для себе Philips BlueVision Moto із винятковим ефектом блакитного ксенонового світла. Сучасна технологія Philips Gradient Coating™ посилює стильний ефект ксенонового світла фар та забезпечує потужне, яскраве біле світло 4000 К на дорозі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Їдьте зі стилем
Відкрийте для себе Philips BlueVision Moto із винятковим ефектом блакитного ксенонового світла. Сучасна технологія Philips Gradient Coating™ посилює стильний ефект ксенонового світла фар та забезпечує потужне, яскраве біле світло 4000 К на дорозі. Переглянути усі переваги
Їдьте зі стилем
Відкрийте для себе Philips BlueVision Moto із винятковим ефектом блакитного ксенонового світла. Сучасна технологія Philips Gradient Coating™ посилює стильний ефект ксенонового світла фар та забезпечує потужне, яскраве біле світло 4000 К на дорозі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Їдьте зі стилем
Відкрийте для себе Philips BlueVision Moto із винятковим ефектом блакитного ксенонового світла. Сучасна технологія Philips Gradient Coating™ посилює стильний ефект ксенонового світла фар та забезпечує потужне, яскраве біле світло 4000 К на дорозі. Переглянути усі переваги
Мотоциклетні фари
Ціна магазину Philips
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Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650º C і скло 800º C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.
Лампи Philips BlueVision Moto цілком дозволено для безпечного використання на дорозі.
Philips Automotive пропонує виключно найкращі в своєму класі товари та послуги на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE.
Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.
Philips BlueVision Moto створено для водіїв, які шукають фари зі стильним ефектом. Завдяки унікальній технології Gradient Coating™, яка використовується в наших мотоциклетних лампах, створюється ефект блакитного ксенонового світла, який неможливо порівняти з будь-якими іншими галогеновими лампами для фар.
Завдяки білому світлу 4000 К лампи BlueVision Moto забезпечують кращу видимість на дорозі та унікальний оптичний ефект, завдяки якому Ви будете вирізнятися з натовпу.
Дані упакування
Електричні характеристики
Термін експлуатації
Характеристики світла
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