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CityVision Moto

Мотоциклетні фари

12972CTVBW
  • Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
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    CityVision Moto Мотоциклетні фари

    12972CTVBW

    Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

    Для кращої безпеки та видимості на міських дорогах компанія Philips розробила лампи CityVision Moto із виразним помітним оранжевим ефектом фари. Крім того, лампи CityVision Moto забезпечують до 40% більше видимості. Переглянути усі переваги

    CityVision Moto Мотоциклетні фари

    Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

    Для кращої безпеки та видимості на міських дорогах компанія Philips розробила лампи CityVision Moto із виразним помітним оранжевим ефектом фари. Крім того, лампи CityVision Moto забезпечують до 40% більше видимості. Переглянути усі переваги

    Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

    Для кращої безпеки та видимості на міських дорогах компанія Philips розробила лампи CityVision Moto із виразним помітним оранжевим ефектом фари. Крім того, лампи CityVision Moto забезпечують до 40% більше видимості. Переглянути усі переваги

    CityVision Moto Мотоциклетні фари

    Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

    Для кращої безпеки та видимості на міських дорогах компанія Philips розробила лампи CityVision Moto із виразним помітним оранжевим ефектом фари. Крім того, лампи CityVision Moto забезпечують до 40% більше видимості. Переглянути усі переваги

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      Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

      Дивіться і будьте помітними

      • H7
      • 12 В
      • 55 Вт
      Призначені для мотоциклістів у місті

      Призначені для мотоциклістів у місті

      Лампи для фар Philips CityVision Moto спеціально створено для підвищення безпеки мотоцикліста під час руху в потоці міського транспорту. Оранжевий ефект, який привертає увагу, а також на 40% більша інтенсивність світла забезпечують більшу безпеку під час руху в місті та допомагають запобігати аваріям.

      Виразний оранжевий ефект фари

      Виразний оранжевий ефект фари

      Лампи для фар Philips CityVision Moto спеціально створено для міських мотоциклістів. Завдяки виразному оранжевому ефекту мотоциклетні лампи Philips привертають увагу водіїв та дозволяють завчасно помітити мотоцикліста.

      Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650º C і скло 800º C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

      Стійкість до вібрації до 15 G

      Стійкість до вібрації до 15 G

      Лампи Philips CityVision Moto створено з застосуванням сучасної технології, яка забезпечує стійкість до вібрації до 15 G і працює довше. Ці мотоциклетні лампи мають надзвичайно міцну подвійну спіральну нитку розжарювання, яка витримує вібрацію в значному діапазоні, зокрема, фізичні удари.

      До 40% більше видимості

      До 40% більше видимості

      Лампи для фар Philips CityVision Moto забезпечують на 40% більше видимості на дорозі та активно сприяють підвищенню рівня безпеки водія. Завдяки кращому огляду дороги мотоциклетні лампи Philips дають змогу краще розпізнавати перешкоди та запобігати аваріям.

      Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Philips Automotive пропонує виключно найкращі в своєму класі товари та послуги на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE.

      Philips – це вибір усіх провідних виробників мотоциклів.

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Технічні характеристики

      • Дані упакування

        Тип упакування
        Блістер-упаковка
        EAN1
        8727900398984
        EAN3
        8727900398991

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        55  Вт

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        До 400 год.

      • Характеристики світла

        Люмен
        1500

      • Маркетингові особливості

        Особливість виробу
        Дивіться і будьте помітними
        Очікувані переваги
        Більше світла

      • Опис виробу

        Позначення
        H7 CityVision Moto
        Лінійка
        CityVision Moto
        Технологія
        Галогенні
        Цоколь
        PX26d
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        Тип
        H7

      • Інформація для замовлень

        Код замовлення
        39898430
        Реєстрація замовлення
        12972CTVBW

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        350  г
        Висота
        13  см
        Довжина
        19  см
        Ширина
        19  см

      • Інформація про запакований виріб

        Вага брутто однієї одиниці
        35  г
        Висота
        12,9  см
        Довжина
        9,5  см
        Вага нетто однієї одиниці
        12,4  г
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        10
        Ширина
        3,5  см

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