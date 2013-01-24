Поїздка зі стилем
Мотоциклетні галогенова лампа для фари Philips CrystalVision ultra оновлює стиль Вашого мотоцикла яскравим білим світлом. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Поїздка зі стилем
Мотоциклетні галогенова лампа для фари Philips CrystalVision ultra оновлює стиль Вашого мотоцикла яскравим білим світлом. Переглянути усі переваги
Поїздка зі стилем
Мотоциклетні галогенова лампа для фари Philips CrystalVision ultra оновлює стиль Вашого мотоцикла яскравим білим світлом. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Поїздка зі стилем
Мотоциклетні галогенова лампа для фари Philips CrystalVision ultra оновлює стиль Вашого мотоцикла яскравим білим світлом. Переглянути усі переваги
Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик появи передчасних несправностей. Лампи Philips з кварцового скла (нитка розжарення 2650º C і скло 800º C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло, що покращує умови водіння, незалежно від того, наскільки темна дорога лежить перед Вами.
CrystalVision ultra moto – це унікальна галогенова лампа із яскравим білим світлом. Сучасна технологія та висока ефективність виділяє та персоналізує Ваш мотоцикл кращою видимістю та комфортом.
Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.
Понад 100 років лампи Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, представляючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних транспортних засобах. Сьогодні кожен другий автомобіль у Європі та кожен третій у світі обладнано лампами Philips.
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