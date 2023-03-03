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Неймовірна ефективність дозволеної лампи
Якщо ви захоплюєтеся їздою, мотоциклетні лампи Philips RacingVision GT200 можуть покращити ваш досвід керування транспортним засобом. На 200% яскравіше світло означає кращу видимість і швидшу реакцію для більш захоплюючого водіння. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Неймовірна ефективність дозволеної лампи
Якщо ви захоплюєтеся їздою, мотоциклетні лампи Philips RacingVision GT200 можуть покращити ваш досвід керування транспортним засобом. На 200% яскравіше світло означає кращу видимість і швидшу реакцію для більш захоплюючого водіння. Переглянути усі переваги
Неймовірна ефективність дозволеної лампи
Якщо ви захоплюєтеся їздою, мотоциклетні лампи Philips RacingVision GT200 можуть покращити ваш досвід керування транспортним засобом. На 200% яскравіше світло означає кращу видимість і швидшу реакцію для більш захоплюючого водіння. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Неймовірна ефективність дозволеної лампи
Якщо ви захоплюєтеся їздою, мотоциклетні лампи Philips RacingVision GT200 можуть покращити ваш досвід керування транспортним засобом. На 200% яскравіше світло означає кращу видимість і швидшу реакцію для більш захоплюючого водіння. Переглянути усі переваги
Мотоциклетні фари
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Як найефективніший виріб у нашому асортименті, лампа Philips RacingVision GT200 moto забезпечує надзвичайно яскраву видимість для спортивної їзди у форматі, який можна використовувати на дорогах загального користування. Насолоджуйтеся високою чіткістю до 200% яскравішого світла. Оптимізований дизайн лампи забезпечує краще освітлення для кращої видимості на дорозі, гарантуючи безпечніше, більш захоплююче водіння.
Лампи Philips RacingVision GT200 moto пропонують високоефективний промінь, щоб ви могли бачити більше дороги попереду. Виявляйте потенційну небезпеку швидше, реагуйте швидше й розміщуйте транспортний засіб точніше на дорозі. Це все сприяє швидшому, приємнішому водінню.
Мотоциклетні лампи для передніх фар Philips RacingVision GT200 moto затверджено ECE для використання на дорогах. Водії, орієнтовані на ефективність, насолоджуються яскравою лампою, яку дозволено використовувати на дорогах, сумісну з відповідними нормами.
Новий запатентований градієнт і технології покриття дають змогу цим лампам спрямовувати більше світла на дорогу, покращуючи видимість уночі. Крім максимального освітлення, ви можете насолоджуватися стильним, виразним світлом, що задовольняє сучасні потреби.
Нові техніки виробництва кварцового скла Philips Diamond Silk забезпечують чітку світлотіньову межу та яскравішу центральну область, гарантуючи більше яскравості там, де потрібно. Також кварцове скло означає більшу стійкість до перепадів температур для захисту терміну експлуатації лампи, а вдосконалене поглинання УФ-променів захищає оптику фар.
Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби оригінальної якості Philips створено з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для завжди високих стандартів виробництва. Лампи Philips RacingVision GT200 moto сумісні з моделями мотоциклів провідних марок.
Електричні характеристики
Термін експлуатації
Характеристики світла
Маркетингові особливості
Інформація для замовлень
Інформація про упаковку
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Опис виробу
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