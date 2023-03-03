Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    WhiteVision ultra moto

    Мотоциклетні фари

    12972WVUBW
    • Ефектний неперевершений вигляд Ефектний неперевершений вигляд Ефектний неперевершений вигляд
      -{discount-value}

      WhiteVision ultra moto Мотоциклетні фари

      12972WVUBW

      Ефектний неперевершений вигляд

      Мотоциклетна фара Philips WhiteVision ultra moto H7 має найновішу формулу покриття й забезпечує вражаюче світло 4200 Кельвін. Це найбіліші офіційно дозволені галогенові лампи в нашому товарному асортименті та ідеальний варіант, якщо вам потрібний чудовий, стильний вигляд. Переглянути усі переваги

      WhiteVision ultra moto Мотоциклетні фари

      Ефектний неперевершений вигляд

      Мотоциклетна фара Philips WhiteVision ultra moto H7 має найновішу формулу покриття й забезпечує вражаюче світло 4200 Кельвін. Це найбіліші офіційно дозволені галогенові лампи в нашому товарному асортименті та ідеальний варіант, якщо вам потрібний чудовий, стильний вигляд. Переглянути усі переваги

      Ефектний неперевершений вигляд

      Мотоциклетна фара Philips WhiteVision ultra moto H7 має найновішу формулу покриття й забезпечує вражаюче світло 4200 Кельвін. Це найбіліші офіційно дозволені галогенові лампи в нашому товарному асортименті та ідеальний варіант, якщо вам потрібний чудовий, стильний вигляд. Переглянути усі переваги

      WhiteVision ultra moto Мотоциклетні фари

      Ефектний неперевершений вигляд

      Мотоциклетна фара Philips WhiteVision ultra moto H7 має найновішу формулу покриття й забезпечує вражаюче світло 4200 Кельвін. Це найбіліші офіційно дозволені галогенові лампи в нашому товарному асортименті та ідеальний варіант, якщо вам потрібний чудовий, стильний вигляд. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        WhiteVision ultra moto

        WhiteVision ultra moto

        Мотоциклетні фари

        - {discount-value}

        Усього:

        Ефектний неперевершений вигляд

        Ефектний білий стиль

        • H7
        • В упаковці: 1 шт.
        • 12 В, 55 Вт
        • Неперевершений білий стиль

        Ефектне біле світло до 4200 Кельвін

        Передні мотоциклетні фари Philips WhiteVision ultra moto з яскравістю до 4200 Кельвін змінюють вигляд вашого мотоцикла завдяки ефектному білому світлу. Правильний вибір для яскравого та стильного водіння!

        Модернізовані галогенні передні фари для надзвичайно стильного вигляду

        Лампи Philips WhiteVision ultra moto створено для водіїв, які шукають модернізований стиль і вигляд, схожий на світлодіодне освітлення, але мають транспортний засіб із галогенною технологією. Завдяки новій та вдосконаленій формулі покриття на склі лампи Philips WhiteVision ultra moto – це наші найбіліші офіційно дозволені лампи, що надають рефлектору фар вражаючого вигляду.

        Вражаючі офіційно дозволені білі передні фари для стильного вигляду

        Модернізовані лампи для передніх мотоциклетних фар Philips WhiteVision ultra moto мають сертифікат ECE для забезпечення яскравого білого світла на дорозі. Водії можуть насолоджуватися яскравим виглядом та офіційно дозволеними лампами, що відповідають усім нормам. Не знижуючи рівень безпеки і не засліплюючи автомобіль попереду, вони забезпечують чудову видимість.

        Біле світло для кращої видимості та комфорту

        Нова формула покриття ламп Philips WhiteVision ultra moto та чудове холодне біле світло значно покращують видимість уночі та підвищують комфорт водія, зменшуючи навантаження на очі. Коли дизайн відповідає функціональності, ви можете насолоджуватися чудовим виглядом і більш комфортним водінням.

        До 60% більше видимості для максимальної чіткості

        Довший пучок із на 60% кращою видимістю порівняно з мінімальним офіційним стандартом дає змогу чіткіше бачити не тільки інших учасників дорожнього руху, а й іншим учасникам дорожнього руху дає змогу чіткіше бачити Вас. Це покращує безпеку і дозволяє завчасно реагувати на можливу небезпеку попереду.

        Наші найбіліші лампи для стильної ефективності на дорозі

        Краще та яскравіше освітлення забезпечує кращу функціональність на дорозі. Оптимізована високоточна геометрія нитки розжарювання, заповнення газом під високим тиском, високоточне покриття та високоякісне кварцове скло із захистом від УФ-променів – лампи для передніх мотоциклетних фар Philips WhiteVision ultra moto визначають новий стандарт для офіційно дозволеного білого світла. Ці фари створено для чудового стилю та видимості і вони дають можливість керувати транспортним засобом легко й комфортно.

        Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

        Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби оригінальної якості Philips створено з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для завжди високих стандартів виробництва. Лампи Philips WhiteVision ultra moto сумісні з моделями мотоциклів провідних марок.

        Технічні характеристики

        • Електричні характеристики

          Номінальна напруга
          12 В
          Потужність (Вт)
          55  Вт

        • Термін експлуатації

          Термін експлуатації
          200 год.

        • Характеристики світла

          Колірна температура
          4200 К
          Люмен
          1500 ±10%

        • Маркетингові особливості

          Очікувані переваги
          Стиль
          Особливість виробу
          Неперевершений білий стиль

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          12972WVUBW
          Код замовлення
          2387230

        • Інформація про упаковку

          Висота
          14,0  см
          Довжина
          19,6  см
          Ширина
          19,6  см
          Вага брутто однієї одиниці
          0332  кг

        • Дані упаковки

          EAN1
          8719018023872
          EAN3
          8719018023889
          Тип упаковки
          BW
          Упаковка
          Блістер-упаковка
          Кількість в упаковці
          1
          1

        • Інформація про упаковку

          Вага брутто однієї одиниці
          24,1  г
          Висота
          12,9  см
          Довжина
          9,5  см
          Ширина
          3,5  см
          Мінімальна партія (для спеціалістів)
          10 шт.
          Кількість в упаковці
          1 шт.

        • Опис виробу

          Технологія
          Галогенні
          Тип
          H7
          Лінійка
          WhiteVision Ultra
          Застосування
          • Фари дальнього світла
          • Фари ближнього світла
          Відповідність стандартам ЕСЕ
          Так
          Позначення
          H7 12972 WVU 12V 55W BW
          Цоколь
          PX26d

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Підписуйтесь та отримуйте 10% додаткової знижки на першу покупку*

            Підписуйтесь та отримуйте 10% додаткової знижки на першу покупку*

            Будьте в курсі ексклюзивних пропозицій та акцій

            Дізнавайтесь про актуальні та корисні поради від Philips

            Отримуйте першими інформацію про новинки ​

            *

            *Промокод на 10% знижки буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти.
            **Обов’язкове поле для заповнення

            Обов’язкове поле для заповнення

            Заповнивши і відправивши форму, ви даєте згоду отримувати рекламно-інформаційні повідомлення щодо виробів Philips, послуг, подій та акційних пропозицій залежно від ваших уподобань і поведінки. Ви даєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Ви можете легко скасувати підписку в будь-який момент!

            Що це означає?

            Зарєструйтесь в MyPhilips

            Ексклюзивні пропозиції

            Розширену гарантію на обрані продукти

            Корисні поради

            Зареєструватися

            Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

            Я розумію

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            You are about to visit the Philips USA website.

            Я розумію

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.