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Ефектний неперевершений вигляд
Мотоциклетна фара Philips WhiteVision ultra moto H7 має найновішу формулу покриття й забезпечує вражаюче світло 4200 Кельвін. Це найбіліші офіційно дозволені галогенові лампи в нашому товарному асортименті та ідеальний варіант, якщо вам потрібний чудовий, стильний вигляд. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ефектний неперевершений вигляд
Мотоциклетна фара Philips WhiteVision ultra moto H7 має найновішу формулу покриття й забезпечує вражаюче світло 4200 Кельвін. Це найбіліші офіційно дозволені галогенові лампи в нашому товарному асортименті та ідеальний варіант, якщо вам потрібний чудовий, стильний вигляд. Переглянути усі переваги
Ефектний неперевершений вигляд
Мотоциклетна фара Philips WhiteVision ultra moto H7 має найновішу формулу покриття й забезпечує вражаюче світло 4200 Кельвін. Це найбіліші офіційно дозволені галогенові лампи в нашому товарному асортименті та ідеальний варіант, якщо вам потрібний чудовий, стильний вигляд. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ефектний неперевершений вигляд
Мотоциклетна фара Philips WhiteVision ultra moto H7 має найновішу формулу покриття й забезпечує вражаюче світло 4200 Кельвін. Це найбіліші офіційно дозволені галогенові лампи в нашому товарному асортименті та ідеальний варіант, якщо вам потрібний чудовий, стильний вигляд. Переглянути усі переваги
Мотоциклетні фари
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Передні мотоциклетні фари Philips WhiteVision ultra moto з яскравістю до 4200 Кельвін змінюють вигляд вашого мотоцикла завдяки ефектному білому світлу. Правильний вибір для яскравого та стильного водіння!
Лампи Philips WhiteVision ultra moto створено для водіїв, які шукають модернізований стиль і вигляд, схожий на світлодіодне освітлення, але мають транспортний засіб із галогенною технологією. Завдяки новій та вдосконаленій формулі покриття на склі лампи Philips WhiteVision ultra moto – це наші найбіліші офіційно дозволені лампи, що надають рефлектору фар вражаючого вигляду.
Модернізовані лампи для передніх мотоциклетних фар Philips WhiteVision ultra moto мають сертифікат ECE для забезпечення яскравого білого світла на дорозі. Водії можуть насолоджуватися яскравим виглядом та офіційно дозволеними лампами, що відповідають усім нормам. Не знижуючи рівень безпеки і не засліплюючи автомобіль попереду, вони забезпечують чудову видимість.
Нова формула покриття ламп Philips WhiteVision ultra moto та чудове холодне біле світло значно покращують видимість уночі та підвищують комфорт водія, зменшуючи навантаження на очі. Коли дизайн відповідає функціональності, ви можете насолоджуватися чудовим виглядом і більш комфортним водінням.
Довший пучок із на 60% кращою видимістю порівняно з мінімальним офіційним стандартом дає змогу чіткіше бачити не тільки інших учасників дорожнього руху, а й іншим учасникам дорожнього руху дає змогу чіткіше бачити Вас. Це покращує безпеку і дозволяє завчасно реагувати на можливу небезпеку попереду.
Краще та яскравіше освітлення забезпечує кращу функціональність на дорозі. Оптимізована високоточна геометрія нитки розжарювання, заповнення газом під високим тиском, високоточне покриття та високоякісне кварцове скло із захистом від УФ-променів – лампи для передніх мотоциклетних фар Philips WhiteVision ultra moto визначають новий стандарт для офіційно дозволеного білого світла. Ці фари створено для чудового стилю та видимості і вони дають можливість керувати транспортним засобом легко й комфортно.
Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби оригінальної якості Philips створено з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для завжди високих стандартів виробництва. Лампи Philips WhiteVision ultra moto сумісні з моделями мотоциклів провідних марок.
Електричні характеристики
Термін експлуатації
Характеристики світла
Маркетингові особливості
Інформація для замовлень
Інформація про упаковку
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Опис виробу
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