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Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
Для максимальної ефективності та безпеки лампи Philips X-tremeVision Moto розроблені з використанням сучасної технології та забезпечують до 100% більше світла для мотоциклістів, яким потрібно більше бачити. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
Для максимальної ефективності та безпеки лампи Philips X-tremeVision Moto розроблені з використанням сучасної технології та забезпечують до 100% більше світла для мотоциклістів, яким потрібно більше бачити. Переглянути усі переваги
Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
Для максимальної ефективності та безпеки лампи Philips X-tremeVision Moto розроблені з використанням сучасної технології та забезпечують до 100% більше світла для мотоциклістів, яким потрібно більше бачити. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно
Для максимальної ефективності та безпеки лампи Philips X-tremeVision Moto розроблені з використанням сучасної технології та забезпечують до 100% більше світла для мотоциклістів, яким потрібно більше бачити. Переглянути усі переваги
Мотоциклетні фари
Ціна магазину Philips
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Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650º C і скло 800º C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.
Завдяки вдосконаленій геометрії нитки розжарювання та використанню унікальних газових сумішей лампи для фар X-tremeVision Moto випромінюють на 100% більше світла.
"Лампи Philips X-tremeVision Moto виготовлено з використанням сучасної технології, яка подовжує термін експлуатації та підвищує надійність. Лампи заповнено унікальним газом, який зменшує зношення нитки розжарювання в лампі та подовжує термін її експлуатації."
Philips Automotive пропонує виключно найкращі в своєму класі товари та послуги на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE.
Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.
Лампи X-tremeVision Moto створено із застосуванням сучасної технології на основі унікального дизайну нитки розжарювання та оптимізованої геометрії, що забезпечує максимальну ефективність та яскраве біле світло там, де це має найбільше значення.
Завдяки покращеному дизайну нитки розжарювання, особливій газовій суміші та оптимізованій геометрії лампи для мотоциклетних фар Philips X-tremeVision забезпечують неймовірну яскравість і надійність.
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Електричні характеристики
Термін експлуатації
Характеристики світла
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