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5.0
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Хороший монитор
Хороший монитор, имеющий современный дизайн, легкий в использовании. Пользуемся им в офисе. Ни я, ни коллеги никаких недостатков в работе с ним пока не обнаружили. Диагональ достаточная для рассмотрения нескольких файлов одновременно.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 231E1SB LCD monitor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 231E1SB LCD monitor
Sezz
16/01/2020
România
Monitor fiabil
Are 8 ani si ceva si functioneaza impecabil. Multumesc Philips!
Плюси
rezistent in timp
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 231E1SB LCD monitor
Дата використання 2018-01-16
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 231E1SB LCD monitor
Дата використання 2018-01-16
eutuel
05/11/2018
România
Excelent
AM CUMPARAT MONITORUL IN 04/2011. MERGE SI ACUM LA FEL DE BINE . E FOLOSIT CAM 6-8 ORE PE ZI , IN MEDIE. 7.5 ANI DE FOLOSIRE VORBESC DE LA SINE !
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 231E1SB LCD monitor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 231E1SB LCD monitor