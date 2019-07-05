КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

  • Ізольований знімок виробу
  • Ізольований знімок виробу

Більше не доступний

160E1SB LCD widescreen monitor

160E1SB/00

5

| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Переглянути всі переваги

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Хороший монитор

Хороший монитор, имеющий современный дизайн, легкий в использовании. Пользуемся им в офисе. Ни я, ни коллеги никаких недостатков в работе с ним пока не обнаружили. Диагональ достаточная для рассмотрения нескольких файлов одновременно.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 231E1SB LCD monitor

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 231E1SB LCD monitor

16/01/2020

România

România

Monitor fiabil

Are 8 ani si ceva si functioneaza impecabil. Multumesc Philips!

Плюси

rezistent in timp

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 231E1SB LCD monitor

Дата використання 2018-01-16

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 231E1SB LCD monitor

Дата використання 2018-01-16

05/11/2018

România

România

Excelent

AM CUMPARAT MONITORUL IN 04/2011. MERGE SI ACUM LA FEL DE BINE . E FOLOSIT CAM 6-8 ORE PE ZI , IN MEDIE. 7.5 ANI DE FOLOSIRE VORBESC DE LA SINE !

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 231E1SB LCD monitor

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 231E1SB LCD monitor

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції
  • • Ранній доступ до Чорної п'ятниці

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції
  • • Ранній доступ до Чорної п'ятниці