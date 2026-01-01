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162B9T/00
Лінійка B
16 (15,6 дюйма / 39,6 см по діагоналі)
1366x768 HD
Цей дисплей Philips використовує проекційно-ємнісну 10-точкову сенсорну технологію для швидкої відповіді. Можна користуватися усіма новими можливостями сенсорних додатків та оживити старіші додатки. Друкуйте сенсорним методом 10 пальцями або грайте в захоплюючі інтерактивні ігри з друзями. Співпрацюйте з колегами інтерактивно на роботі чи у школі і підвищуйте продуктивність та ефективність.
Для недосконалого середовища потрібен монітор, який витримує щоденні бризки води та пил. Класи захисту від пилу та вологи (IP), визначені в міжнародному стандарті IEC/EN 60529, використовуються для визначення рівнів ефективності захисту електричних компонентів від сторонніх предметів та вологи. Цей дисплей Philips відповідає міжнародному класу захисту від пилу та вологи (IP) – він стійкий до бризок води та пилу, що спостерігається щодня.
SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.
Відгуки
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Область NTSC на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE1931
Матеріал і щільність рукавички: нітрил (0,15 мм), бавовна (0,31 мм), хлорований поліетилен (0,03 мм), ПВХ (0,12 мм)
Щоб дізнатися більше про підтримку функції сенсорного керування операційними системами, див. розділ "SmoothTouch" у посібнику користувача.
Швидке заряджання відповідає стандарту USB BC 1.2
Рейтинг EPEAT дійсний лише там, де Philips реєструє виріб. Щоб дізнатися про стан реєстрації у своїй країні, відвідайте веб-сайт https://www.epeat.net/.
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.