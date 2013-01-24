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Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
Сенсорний монітор Philips відкритої конструкції забезпечує оптимальну гнучкість монтажу. Надійна конструкція від краю до краю із захистом від дії води та пилу відповідає усім вашим потребам. Дисплей із чудовою ефективною яскравістю та антибліковими характеристики створює дивовижно чітке зображення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
Сенсорний монітор Philips відкритої конструкції забезпечує оптимальну гнучкість монтажу. Надійна конструкція від краю до краю із захистом від дії води та пилу відповідає усім вашим потребам. Дисплей із чудовою ефективною яскравістю та антибліковими характеристики створює дивовижно чітке зображення. Переглянути усі переваги
Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
Сенсорний монітор Philips відкритої конструкції забезпечує оптимальну гнучкість монтажу. Надійна конструкція від краю до краю із захистом від дії води та пилу відповідає усім вашим потребам. Дисплей із чудовою ефективною яскравістю та антибліковими характеристики створює дивовижно чітке зображення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
Сенсорний монітор Philips відкритої конструкції забезпечує оптимальну гнучкість монтажу. Надійна конструкція від краю до краю із захистом від дії води та пилу відповідає усім вашим потребам. Дисплей із чудовою ефективною яскравістю та антибліковими характеристики створює дивовижно чітке зображення. Переглянути усі переваги
Сенсорний монітор відкритої конструкції
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Цей дисплей Philips використовує проекційно-ємнісну 10-точкову сенсорну технологію для швидкої відповіді. Можна користуватися усіма новими можливостями сенсорних додатків та оживити старіші додатки. Друкуйте сенсорним методом 10 пальцями або грайте в захоплюючі інтерактивні ігри з друзями. Співпрацюйте з колегами інтерактивно на роботі чи у школі і підвищуйте продуктивність та ефективність.
Для недосконалого середовища потрібен монітор, який витримує щоденні бризки води та пил. Класи захисту від пилу та вологи (IP), визначені в міжнародному стандарті IEC/EN 60529, використовуються для визначення рівнів ефективності захисту електричних компонентів від сторонніх предметів та вологи. Цей дисплей Philips відповідає міжнародному класу захисту від пилу та вологи (IP) – він стійкий до бризок води та пилу, що спостерігається щодня.
Антиблікове покриття (скорочено AG) може зменшувати бліки сенсорного екрана. Цей хімічний процес виконується позаду сенсорного скла, тому вам не потрібно встановлювати додаткову плівку для комфорту очей. Зображення чіткі із чіткими кольорами та чудовою чіткістю.
SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.
Дослідження показали, що так само як ультрафіолетові промені можуть спричинити ураження очей, короткі промені синього світла зі світлодіодних дисплеїв можуть спричинити ураження очей та поступове погіршення зору. Режим Philips LowBlue, створений для доброго самопочуття, використовує розумну програмну технологію для зменшення шкідливого впливу коротких синіх світлових хвиль.
У зв’язку з особливістю керування яскравістю на екранах зі світлодіодним підсвічуванням зображення може мерехтіти, що втомлює очі. Технологія без мерехтіння Philips застосовує нове рішення для регулювання яскравості та зменшення мерехтіння для більш комфортного перегляду.
Пристрій із підтримкою HDMI має усе необхідне апаратне забезпечення для прийому вхідного сигналу High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Кабель HDMI забезпечує передачу високоякісного цифрового відео й аудіо через один кабель із комп’ютера чи будь-якого аудіо-/відеоджерела (зокрема, декодерів, DVD-програвачів, аудіо-/відеоприймачів та відеокамер).
DisplayPort – це цифрове з’єднання від комп’ютера до монітора без жодного перетворення. Це з’єднання має більше можливостей, ніж стандарт DVI, і може повністю підтримувати кабелі довжиною 15 м та швидкість передачі даних 10,8 Гбіт/с. Завдяки цій високій ефективності та відсутності затримки ви отримуєте найшвидшу візуалізацію та частоту оновлення, що робить DisplayPort найкращим не лише для загального використання в офісі чи домі, а й для вимогливих ігор та відео, редагування відео тощо. Його можна використовувати із різним обладнанням завдяки використанню різних адаптерів.
Зображення/дисплей
Дотик
Під'єднання
Зручність
Потужність
Розміри
Вага
Умови експлуатації
Надійність
Сумісність і стандарти
Корпус
Комплектація упаковки