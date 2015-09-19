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Більше не доступний

206V4LAB LCD monitor with LED backlight

206V4LAB/00

4.4
| (5) Відгуки
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Світлодіодна технологія для яскравих кольорів

Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.

Потужний звук завдяки 2 динамікам RMS 2 Вт

Тепер Ви можете насолоджуватися усіма мультимедійними та соціальними програмами зі стереозвуком. Ці вбудовані динаміки не лише чудово звучать, а й допомагають позбутися скупчення зовнішніх дротів та економлять цінне місце на робочому столі.

Легке налаштування дисплея за допомогою SmartControl Lite

SmartControl Lite – це програмне забезпечення нового покоління для керування монітором із графічним інтерфейсом, що базується на 3D-піктограмах. Це дозволяє користувачу точно налаштувати за допомогою миші більшість параметрів монітора, наприклад колір, яскравість, калібрування екрана, мультимедіа, керування ідентифікатором тощо.

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Відгуки

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4.4

з 5

5

Відгуки

4
3
1

19/09/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

Mój wybór był trafiony

Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

22/04/2020

România

România

Перевірений покупець

Un monitor foarte bun

Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.

Цей відгук про 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Цей відгук про 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

10/08/2017

România

România

Nu am avut probleme cu acest produs

Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

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