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Більше не доступний
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Antyay
19/11/2024
Polska
Dobre
Dobrze sie z niego korzysta, katy widzenia sa dobre, dobry monitor
Плюси
smartimage
Мінуси
3sek czekasz po podlaczeniu zeby wyswietlal
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio
Дата використання 2022-11-19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio
Дата використання 2022-11-19