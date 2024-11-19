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Більше не доступний

Brilliance 220P2ES LCD monitor with Pivot base, USB, Audio

220P2ES/00

4

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

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Відгуки

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4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

19/11/2024

Polska

Polska

Dobre

Dobrze sie z niego korzysta, katy widzenia sa dobre, dobry monitor

Плюси

smartimage

Мінуси

3sek czekasz po podlaczeniu zeby wyswietlal

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio

Дата використання 2022-11-19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio

Дата використання 2022-11-19

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