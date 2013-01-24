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    РК-монітор із SmoothTouch

    222B1TC/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
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      РК-монітор із SmoothTouch

      222B1TC/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch

      Надійний сенсорний екран із антибліковими характеристиками можна використовувати в будь-якому місці завдяки поворотній підставці, яку можна відрегулювати під будь-яким кутом. Технологія Advanced In-Cell Touch (AIT) пропонує тонший вигляд, чудову сенсорну чутливість для швидкої реакції, вражаючу та чіткішу видимість. Переглянути усі переваги

      РК-монітор із SmoothTouch

      Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch

      Надійний сенсорний екран із антибліковими характеристиками можна використовувати в будь-якому місці завдяки поворотній підставці, яку можна відрегулювати під будь-яким кутом. Технологія Advanced In-Cell Touch (AIT) пропонує тонший вигляд, чудову сенсорну чутливість для швидкої реакції, вражаючу та чіткішу видимість. Переглянути усі переваги

      Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch

      Надійний сенсорний екран із антибліковими характеристиками можна використовувати в будь-якому місці завдяки поворотній підставці, яку можна відрегулювати під будь-яким кутом. Технологія Advanced In-Cell Touch (AIT) пропонує тонший вигляд, чудову сенсорну чутливість для швидкої реакції, вражаючу та чіткішу видимість. Переглянути усі переваги

      РК-монітор із SmoothTouch

      Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch

      Надійний сенсорний екран із антибліковими характеристиками можна використовувати в будь-якому місці завдяки поворотній підставці, яку можна відрегулювати під будь-яким кутом. Технологія Advanced In-Cell Touch (AIT) пропонує тонший вигляд, чудову сенсорну чутливість для швидкої реакції, вражаючу та чіткішу видимість. Переглянути усі переваги

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        Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch

        • B Line
        • 22 (21,5 дюйма / 54,6 см по діагоналі)
        • 1920 x 1080 (Full HD)
        Дисплей SmoothTouch для природної, швидкої відповіді на дотик

        Дисплей SmoothTouch для природної, швидкої відповіді на дотик

        Цей дисплей Philips використовує проекційно-ємнісну 10-точкову сенсорну технологію для швидкої відповіді. Можна користуватися усіма новими можливостями сенсорних додатків та оживити старіші додатки. Друкуйте сенсорним методом 10 пальцями або грайте в захоплюючі інтерактивні ігри з друзями. Співпрацюйте з колегами інтерактивно на роботі чи у школі і підвищуйте продуктивність та ефективність.

        Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

        Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

        Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.

        SmartContrast для насичених чорних відтінків

        SmartContrast для насичених чорних відтінків

        SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.

        Режим LowBlue для продуктивності і захисту очей

        Режим LowBlue для продуктивності і захисту очей

        Дослідження показали, що так само як ультрафіолетові промені можуть спричинити ураження очей, короткі промені синього світла зі світлодіодних дисплеїв можуть спричинити ураження очей та поступове погіршення зору. Режим Philips LowBlue, створений для доброго самопочуття, використовує розумну програмну технологію для зменшення шкідливого впливу коротких синіх світлових хвиль.

        Менше навантаження на очі завдяки технології без мерехтіння

        Менше навантаження на очі завдяки технології без мерехтіння

        У зв’язку з особливістю керування яскравістю на екранах зі світлодіодним підсвічуванням зображення може мерехтіти, що втомлює очі. Технологія без мерехтіння Philips застосовує нове рішення для регулювання яскравості та зменшення мерехтіння для більш комфортного перегляду.

        HDMI забезпечує універсальне цифрове з’єднання

        HDMI забезпечує універсальне цифрове з’єднання

        Пристрій із підтримкою HDMI має усе необхідне апаратне забезпечення для прийому вхідного сигналу High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Кабель HDMI забезпечує передачу високоякісного цифрового відео й аудіо через один кабель із комп’ютера чи будь-якого аудіо-/відеоджерела (зокрема, декодерів, DVD-програвачів, аудіо-/відеоприймачів та відеокамер).

        З’єднання DisplayPort для максимального зображення

        З’єднання DisplayPort для максимального зображення

        DisplayPort – це цифрове з’єднання від комп’ютера до монітора без жодного перетворення. Це з’єднання має більше можливостей, ніж стандарт DVI, і може повністю підтримувати кабелі довжиною 15 м та швидкість передачі даних 10,8 Гбіт/с. Завдяки цій високій ефективності та відсутності затримки ви отримуєте найшвидшу візуалізацію та частоту оновлення, що робить DisplayPort найкращим не лише для загального використання в офісі чи домі, а й для вимогливих ігор та відео, редагування відео тощо. Його можна використовувати із різним обладнанням завдяки використанню різних адаптерів.

        Режим EasyRead для читання, наче з паперу

        Режим EasyRead для читання, наче з паперу

        SmartStand з регульованими кутами, підвищує продуктивність

        Підставка Philips SmartStand забезпечує гнучке налаштування екрана. Її Z-подібна структура із можливостями плавного нахилу, налаштуванням висоти та складання дозволяє використовувати виріб у різних ергономічних положення. Підставку можна встановити вертикально для кращого сенсорного керування чи нахилити її назад для легшого малювання чи написання нотаток. Вона також дозволяє поставити екран вертикально на стіл, коли це потрібно.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Тип РК-панелі
          Технологія IPS
          Тип підсвічування
          Система W-LED
          Розмір панелі
          21,5 дюйма / 54,6 см
          Покриття екрана
          Антиблікове, 3H, матовість 25%
          Область ефективного відображення
          476,06 (Г) x 267,79 (В)
          Формат кадру
          16:9
          Максимальна роздільна здатність
          1920 x 1080 при 75 Гц*
          Щільність пікселів
          102 PPI
          Час відгуку (типовий)
          4 мс (сіре до сірого)*
          Яскравість
          250  кд/м²
          Коефіцієнт контрастності (типовий)
          1000:1
          SmartContrast
          50 000 000:1
          Крок піксела
          0,24795 x 0,24795 мм
          Кут перегляду
          • 178º (Г) / 178º (В)
          • @ C/R > 10
          Без мерехтіння
          Так
          Покращення зображення
          SmartImage
          Колірна гама (типова)
          NTSC 85%*, sRGB 102%*, Adobe RGB 84%*
          Кольори дисплею
          16,7 млн.
          Частота розгортки
          VGA: 30–85 кГц (Г) / 48–60 Гц (В); DP: 30–85 кГц (Г) / 48–75 Гц (В)
          sRGB
          Так
          EasyRead
          Так
          Режим LowBlue
          Так
          Адаптивна синхронізація
          Так

        • Дотик

          Сенсорна технологія
          Ємнісна
          Точки дотику
          10-точковий
          Сенсорний метод
          Пальцевий
          Сенсорний інтерфейс
          USB
          Активна сенсорна область
          476,06 мм (Г) x 267,79 мм (В)
          Операційна система
          Windows 10
          Область запобігання випадковому спрацюванню сенсорної панелі
          >= 30 x 30 мм

        • Під'єднання

          Вхід для сигналу
          • VGA (аналоговий)
          • DisplayPort 1.2
          • HDMI 1.4
          USB:
          USB 3.2 x 1 (у висхідному напрямку); USB 3.2 x 3 (у низхідному напрямку з 1 роз’ємом для швидкого заряджання B.C 1.2)
          Вхід для синхронізації
          • Окрема синхронізація
          • Синхронізація по зеленому каналу
          Аудіо (вхід/вихід)
          • Аудіовхід для комп’ютера
          • Вихід для навушників

        • Зручність

          Вбудовані динаміки
          2 x 2 Вт
          Для зручності користувача
          • SmartImage
          • Вхід
          • Яскравість
          • Меню
          • Увімкнення/вимкнення живлення
          Програмне забезпечення для керування
          SmartControl
          Мови екранного меню
          • Бразильська Португальська
          • Чеська
          • Голландська
          • Англійська
          • Фінська
          • Французька
          • Німецька
          • Грецька
          • Угорська
          • Італійська
          • Японська
          • Корейська
          • Польська
          • Португальська
          • Російська
          • Китайська (спрощена)
          • Іспанська
          • Шведська
          • Офіційна китайська
          • Турецька
          • Українська
          Інші зручні пристосування
          • Замок Kensington
          • Кріплення VESA (100x100 мм)
          Підтримка Plug & Play
          • DDC/CI
          • sRGB
          • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

        • Підставка

          Нахил
          від -5 до 90  градусів
          Кут розкладання
          від 0 до 70 градусів
          Налаштування висоти
          184 (горизонтально), 85 (вертикально)  мм

        • Потужність

          Екорежим
          10,5 Вт (тип.)
          Режим роботи
          13,1 Вт (тип.) (метод тестування: EnergyStar)
          Режим очікування
          0,3 Вт (тип.)
          Режим вимкнення
          Нульове споживання енергії з перемикачем із нульовою потужністю
          Клас маркування енергоспоживання
          E
          Світлодіодний індикатор живлення
          • Режим роботи – білий
          • Режим очікування – білий (блимає)
          Живлення
          • Внутрішнє
          • 100–240 В змінного струму, 50–60 Гц

        • Розміри

          Виріб із підставкою (макс. висота)
          489 x 384 x 227  мм
          Виріб без підставки (мм)
          489 x 294 x 52  мм
          Упаковка у мм (ШxВxГ)
          585 x 400 x 138  мм

        • Вага

          Виріб із підставкою (кг)
          6,13  кг
          Виріб без підставки (кг)
          2,79  кг
          Виріб з упаковкою (кг)
          8,27  кг

        • Умови експлуатації

          Діапазон температури (робочий)
          від 0 °C до 40 °C  °C
          Діапазон температури (зберігання)
          від -20 °C до 60 °C  °C
          Відносна вологість
          20% – 80  %
          Висота
          Робочий режим: 3,658 м, бездіяльність: 12,192 м
          Середня тривалість безвідмовної роботи (експериментальна)
          70 000 год. (без підсвічування)

        • Надійність

          Збереження довкілля та енергії
          • EnergyStar 8.0
          • EPEAT*
          • TCO Certified Edge
          • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
          Пакувальний матеріал з можливістю переробки
          100  %
          Особливі речовини
          • Корпус без ПВХ/БВД
          • Без ртуті

        • Сумісність і стандарти

          Дозволи контролюючих органів
          • CB
          • SEMKO
          • TUV/GS
          • TUV Ergo
          • CU-EAC
          • EAEU RoHS
          • Маркування CE
          • ICES-003
          • FCC клас B
          • Сертифікат TUV Eye Comfort

        • Корпус

          Передня рамка
          Чорний
          Задня кришка
          Чорний
          Опора
          Чорний
          Покриття
          Текстура

        • Комплектація упаковки

          Монітор із підставкою
          Так
          Кабелі
          Кабелі HDMI, DP, USB A–B, живлення
          Документація для користувача
          Так

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
            • Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI або DP.
            • Час відповіді рівнозначний SmartResponse
            • Область NTSC на основі CIE1976
            • Область sRGB на основі CIE1931
            • Область покриття Adobe RGB на основі CIE1976
            • Щоб дізнатися більше про підтримку функції сенсорного керування операційними системами, див. розділ "SmoothTouch" у посібнику користувача.
            • Швидке заряджання відповідає стандарту USB BC 1.2
            • Рейтинг EPEAT дійсний лише там, де Philips реєструє виріб. Щоб дізнатися про стан реєстрації у своїй країні, відвідайте веб-сайт https://www.epeat.net/.
            • Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.

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