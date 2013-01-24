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    Сенсорний монітор відкритої конструкції

    222B1TFL/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
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      Сенсорний монітор відкритої конструкції

      222B1TFL/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch

      Сенсорний монітор Philips відкритої конструкції забезпечує оптимальну гнучкість монтажу. Надійна конструкція від краю до краю із захистом від дії води та пилу відповідає усім вашим потребам. Дисплей із чудовою ефективною яскравістю та антибліковими характеристики створює дивовижно чітке зображення. Переглянути усі переваги

      Сенсорний монітор відкритої конструкції

      Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch

      Сенсорний монітор Philips відкритої конструкції забезпечує оптимальну гнучкість монтажу. Надійна конструкція від краю до краю із захистом від дії води та пилу відповідає усім вашим потребам. Дисплей із чудовою ефективною яскравістю та антибліковими характеристики створює дивовижно чітке зображення. Переглянути усі переваги

      Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch

      Сенсорний монітор Philips відкритої конструкції забезпечує оптимальну гнучкість монтажу. Надійна конструкція від краю до краю із захистом від дії води та пилу відповідає усім вашим потребам. Дисплей із чудовою ефективною яскравістю та антибліковими характеристики створює дивовижно чітке зображення. Переглянути усі переваги

      Сенсорний монітор відкритої конструкції

      Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch

      Сенсорний монітор Philips відкритої конструкції забезпечує оптимальну гнучкість монтажу. Надійна конструкція від краю до краю із захистом від дії води та пилу відповідає усім вашим потребам. Дисплей із чудовою ефективною яскравістю та антибліковими характеристики створює дивовижно чітке зображення. Переглянути усі переваги

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        Сенсорний монітор відкритої конструкції

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        Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch

        • B Line
        • 22 (21,5 дюйма / 54,6 см по діагоналі)
        • 1920 x 1080 (Full HD)
        Дисплей SmoothTouch для природної, швидкої відповіді на дотик

        Дисплей SmoothTouch для природної, швидкої відповіді на дотик

        Цей дисплей Philips використовує проекційно-ємнісну 10-точкову сенсорну технологію для швидкої відповіді. Можна користуватися усіма новими можливостями сенсорних додатків та оживити старіші додатки. Друкуйте сенсорним методом 10 пальцями або грайте в захоплюючі інтерактивні ігри з друзями. Співпрацюйте з колегами інтерактивно на роботі чи у школі і підвищуйте продуктивність та ефективність.

        Передня поверхня монітора відповідає стандарту IP54 щодо захисту від води та пилу

        Передня поверхня монітора відповідає стандарту IP54 щодо захисту від води та пилу

        Для недосконалого середовища потрібен монітор, який витримує щоденні бризки води та пил. Класи захисту від пилу та вологи (IP), визначені в міжнародному стандарті IEC/EN 60529, використовуються для визначення рівнів ефективності захисту електричних компонентів від сторонніх предметів та вологи. Цей дисплей Philips відповідає міжнародному класу захисту від пилу та вологи (IP) – він стійкий до бризок води та пилу, що спостерігається щодня.

        Антиблікове покриття (AG) для зменшення візуальних перешкод

        Антиблікове покриття (AG) для зменшення візуальних перешкод

        Антиблікове покриття (скорочено AG) може зменшувати бліки сенсорного екрана. Цей хімічний процес виконується позаду сенсорного скла, тому вам не потрібно встановлювати додаткову плівку для комфорту очей. Зображення чіткі із чіткими кольорами та чудовою чіткістю.

        Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

        Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

        Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та веб-сторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

        Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

        Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

        Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.

        SmartContrast для насичених чорних відтінків

        SmartContrast для насичених чорних відтінків

        SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.

        Режим LowBlue для продуктивності і захисту очей

        Режим LowBlue для продуктивності і захисту очей

        Дослідження показали, що так само як ультрафіолетові промені можуть спричинити ураження очей, короткі промені синього світла зі світлодіодних дисплеїв можуть спричинити ураження очей та поступове погіршення зору. Режим Philips LowBlue, створений для доброго самопочуття, використовує розумну програмну технологію для зменшення шкідливого впливу коротких синіх світлових хвиль.

        Менше навантаження на очі завдяки технології без мерехтіння

        Менше навантаження на очі завдяки технології без мерехтіння

        У зв’язку з особливістю керування яскравістю на екранах зі світлодіодним підсвічуванням зображення може мерехтіти, що втомлює очі. Технологія без мерехтіння Philips застосовує нове рішення для регулювання яскравості та зменшення мерехтіння для більш комфортного перегляду.

        HDMI забезпечує універсальне цифрове з’єднання

        HDMI забезпечує універсальне цифрове з’єднання

        Пристрій із підтримкою HDMI має усе необхідне апаратне забезпечення для прийому вхідного сигналу High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Кабель HDMI забезпечує передачу високоякісного цифрового відео й аудіо через один кабель із комп’ютера чи будь-якого аудіо-/відеоджерела (зокрема, декодерів, DVD-програвачів, аудіо-/відеоприймачів та відеокамер).

        З’єднання DisplayPort для максимального зображення

        З’єднання DisplayPort для максимального зображення

        DisplayPort – це цифрове з’єднання від комп’ютера до монітора без жодного перетворення. Це з’єднання має більше можливостей, ніж стандарт DVI, і може повністю підтримувати кабелі довжиною 15 м та швидкість передачі даних 10,8 Гбіт/с. Завдяки цій високій ефективності та відсутності затримки ви отримуєте найшвидшу візуалізацію та частоту оновлення, що робить DisplayPort найкращим не лише для загального використання в офісі чи домі, а й для вимогливих ігор та відео, редагування відео тощо. Його можна використовувати із різним обладнанням завдяки використанню різних адаптерів.

        Режим EasyRead для читання, наче з паперу

        Режим EasyRead для читання, наче з паперу

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Тип РК-панелі
          Технологія IPS
          Тип підсвічування
          Система W-LED
          Розмір панелі
          21,5 дюйма / 54,6 см
          Область ефективного відображення
          476,064 (Г) x 267,786 (В)
          Формат кадру
          16:9
          Максимальна роздільна здатність
          1920 x 1080 при 75 Гц*
          Щільність пікселів
          102 PPI
          Час відгуку (типовий)
          4 мс (сіре до сірого)*
          Яскравість
          400  кд/м²
          Коефіцієнт контрастності (типовий)
          1000:1
          SmartContrast
          50 000 000:1
          Крок піксела
          0,24795 x 0,24795 мм
          Кут перегляду
          • 178º (Г) / 178º (В)
          • @ C/R > 10
          Покращення зображення
          SmartImage
          Колірна гама (типова)
          NTSC 72% (CIE 1931)
          Кольори дисплею
          16,7 млн.
          Частота розгортки
          30–85 кГц (Г) / 48–75 Гц (В)
          sRGB
          Так
          Без мерехтіння
          Так
          EasyRead
          Так
          Режим LowBlue
          Так

        • Дотик

          Сенсорна технологія
          Проекційно-ємнісний
          Точки дотику
          10-точковий
          Сенсорний метод
          Стилус, палець, рукавичка*
          Сенсорний інтерфейс
          USB
          Твердість сенсорного скла
          7 H
          Покриття сенсорного скла
          Антиблікове покриття (матовість: 5% -/+ 3%, блиск: 80 -/+ 10)
          Активна сенсорна область
          476,064 мм (Г) x 267,786 мм (В)
          Операційна система
          Windows 10 / 8.1 / 8 / 7; Android 11 / 10 / 9 / 8*
          Область запобігання випадковому спрацюванню сенсорної панелі
          >= 30 x 30 мм
          Яскравість
          340 нітів (тип.)
          Захист від пилу та вологи
          IP65 – лише передня частина
          Герметичність
          Сенсорний екран герметизований до рамки; сенсорний екран герметизований до РК-дисплея

        • Під'єднання

          Вхід для сигналу
          • VGA (аналоговий)
          • DVI-D (цифровий, HDCP)
          • DisplayPort 1.2
          • HDMI 1.4
          USB:
          USB 3.2 x 1 (у висхідному напрямку); USB 3.2 x 2 (у низхідному напрямку з 1 роз’ємом для швидкого заряджання B.C 1.2), міні-USB x 1
          Вхід для синхронізації
          • Окрема синхронізація
          • Синхронізація по зеленому каналу
          Аудіо (вхід/вихід)
          Аудіовихід

        • Зручність

          Для зручності користувача
          • SmartImage
          • Вхід
          • Яскравість
          • Меню
          • Увімкнення/вимкнення живлення
          Програмне забезпечення для керування
          SmartControl
          Мови екранного меню
          • Бразильська Португальська
          • Чеська
          • Голландська
          • Англійська
          • Фінська
          • Французька
          • Німецька
          • Грецька
          • Угорська
          • Італійська
          • Японська
          • Корейська
          • Польська
          • Португальська
          • Російська
          • Китайська (спрощена)
          • Іспанська
          • Шведська
          • Офіційна китайська
          • Турецька
          • Українська
          Інші зручні пристосування
          • Замок Kensington
          • Керування екранними меню з клавіатури
          • Кріплення VESA (100x100 мм)
          Підтримка Plug & Play
          • DDC/CI
          • sRGB
          • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

        • Потужність

          Екорежим
          11,2 Вт (тип.)
          Режим роботи
          20,1 Вт (тип.)
          Режим очікування
          0,3 Вт (тип.)
          Режим вимкнення
          0,3 Вт (тип.)
          Світлодіодний індикатор живлення
          • Режим роботи – білий
          • Режим очікування – білий (блимає)
          Живлення
          • Зовнішнє
          • 100–240 В змінного струму, 50–60 Гц

        • Розміри

          Виріб без підставки (мм)
          522 x 315 x 49  мм
          Упаковка у мм (ШxВxГ)
          595 x 390 x 121  мм

        • Вага

          Виріб без підставки (кг)
          4,91  кг
          Виріб з упаковкою (кг)
          7,54  кг

        • Умови експлуатації

          Діапазон температури (робочий)
          від 0 °C до 40 °C  °C
          Діапазон температури (зберігання)
          від -20 °C до 60 °C  °C
          Відносна вологість
          20% – 80  %
          Висота
          Робочий режим: 3,658 м, бездіяльність: 12,192 м
          Середня тривалість безвідмовної роботи (експериментальна)
          70 000 год. (без підсвічування)

        • Надійність

          Збереження довкілля та енергії
          Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
          Пакувальний матеріал з можливістю переробки
          100  %
          Особливі речовини
          • Корпус без ПВХ/БВД
          • Без ртуті
          • Без вмісту свинцю

        • Сумісність і стандарти

          Дозволи контролюючих органів
          • CB
          • Маркування CE
          • FCC клас B
          • SEMKO
          • УКРАЇНСЬКА
          • ICES-003
          • CU-EAC
          • EAEU RoHS
          • TUV Ergo
          • TUV/GS
          • Сертифікат TUV Eye Comfort

        • Корпус

          Передня рамка
          Чорний
          Задня кришка
          Чорний
          Покриття
          Текстура

        • Комплектація упаковки

          Монітор
          Так
          Кабелі
          Кабелі HDMI, DP, USB A–B, живлення
          Документація для користувача
          Так

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            • Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
            • Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI або DP.
            • Час відповіді рівнозначний SmartResponse
            • Область NTSC на основі CIE1976
            • Область sRGB на основі CIE 1931
            • Матеріал і щільність рукавички: нітрил (0,15 мм), бавовна (0,31 мм), хлорований поліетилен (0,03 мм), ПВХ (0,12 мм)
            • Щоб дізнатися більше про підтримку функції сенсорного керування операційними системами, див. розділ "SmoothTouch" у посібнику користувача.
            • Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.

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