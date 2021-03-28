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223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

223V5LHSB2/00

3.8

| (13) Відгуки

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Світлодіодна технологія для яскравих кольорів

Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.

SmartContrast для насичених чорних відтінків

SmartContrast для насичених чорних відтінків

SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.

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Відгуки

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3.8

з 5

13

Відгуки

3

28/03/2021

Україна

Україна

Хороший монітор

Приємна якість і збірка простий у користуванні. Є різні виоди для підєднання

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Дата використання 2020-03-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Дата використання 2020-03-28

23/03/2021

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor w takiej cenie polecam

Posiadam juz 2 miesiące i jestem zadowolony w produktu

Плюси

cena , jakość

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

Дата використання 2020-02-23

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

Дата використання 2020-02-23

21/02/2020

Polska

Polska

Працівник Philips

Świetny monitor

[Employee of philipsglobal] Wygląd monitora jest bardzo dobry, obraz doskonały, polecam to wszystkim kupującym.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

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