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Більше не доступний
223V5LHSB2/00
Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.
SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.
Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.
3.8
з 5
13
Відгуки
28/03/2021
Україна
Хороший монітор
Приємна якість і збірка простий у користуванні. Є різні виоди для підєднання
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Дата використання 2020-03-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Дата використання 2020-03-28
marcin6657
23/03/2021
Polska
Bardzo dobry monitor w takiej cenie polecam
Posiadam juz 2 miesiące i jestem zadowolony w produktu
Плюси
cena , jakość
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
Дата використання 2020-02-23
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
Дата використання 2020-02-23
Fabianuś.PL
21/02/2020
Polska
Працівник Philips
Świetny monitor
[Employee of philipsglobal] Wygląd monitora jest bardzo dobry, obraz doskonały, polecam to wszystkim kupującym.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite