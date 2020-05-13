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Більше не доступний
223V7QHSB/00
Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та вебсторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.
Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.
Нові дисплеї Philips мають надзвичайно вузькі рамки, що гарантує мінімум відволікання та максимальний розмір для перегляду. Дисплей із надзвичайно вузькою рамкою особливо підходить для роботи в багатоекранному режимі з такими програмами, як ігри, програми для графічного дизайну, професійні програми, і створює враження, що ви дивитесь на один великий екран.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Wąski
13/05/2020
Polska
Перевірений покупець
Porządny monitor
Bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Wiernie oddaje kolory, co jest przydatne dla fotografa-amatora.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 223V7QHSB Monitor LCD Full HD
Дата використання 2020-04-13
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 223V7QHSB Monitor LCD Full HD
Дата використання 2020-04-13
Akika18
14/09/2019
Magyarország
Nagyon jó tulajdonságai vannak
Nagyon szép képe van. Mindenkina nagyon ajánlóm. Az árához képest nagyon jó.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 223V7QHSB Full HD LCD monitor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 223V7QHSB Full HD LCD monitor