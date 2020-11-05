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Більше не доступний
226E9QDSB/00
Яскраві та чіткі деталі, дизайн без жодних обмежень
Цей стильний розкішний монітор забезпечує найкращий перегляд без жодних обмежень. Широкоформатний дисплей дозволяє насолоджуватися чітким та яскравим зображенням під будь-яким кутом перегляду. Відсутність мерехтіння зменшує втому очей після тривалого використання.
Лінійка E
22 (21,5 дюйма / 54,6 см по діагоналі)
1920 x 1080 (Full HD)
Дослідження показали, що так само як ультрафіолетові промені можуть спричинити ураження очей, короткі промені синього світла зі світлодіодних дисплеїв можуть спричинити ураження очей та поступове погіршення зору. Режим Philips LowBlue, створений для доброго самопочуття, використовує розумну програмну технологію для зменшення шкідливого впливу коротких синіх світлових хвиль.
Під час відтворення гри не має бути жодних розривів чи спотворених кадрів. Із новим монітором Philips цього й не буде. Насолоджуйтеся плавним відтворенням без дефектів практично за будь-якої частоти кадрів завдяки технології AMD FreeSync™, плавному швидкому оновленню та надшвидкому часу відповіді.
Пристрій із підтримкою HDMI має усе необхідне апаратне забезпечення для прийому вхідного сигналу High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Кабель HDMI забезпечує передачу високоякісного цифрового відео й аудіо через один кабель із комп’ютера чи будь-якого аудіо-/відеоджерела (зокрема, декодерів, DVD-програвачів, аудіо-/відеоприймачів та відеокамер).
4.9
з 5
7
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
05/11/2020
Україна
Чудовий монітор
Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Дата використання 2019-10-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Дата використання 2019-10-05
Jhin 99
21/08/2020
Україна
Чудовий монітор за такі гроші!!!
Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Дата використання 2020-04-20
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Дата використання 2020-04-20
Taniapopova
01/04/2019
Україна
Чудовий монітор!
Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 226E9QDSB РК-монітор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 226E9QDSB РК-монітор
Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Advanced Micro Devices, Inc., 2020. Усі права захищено. AMD, логотип AMD зі стрілкою, AMD FreeSync™ та комбінації цих знаків є товарними знаками компанії Advanced Micro Devices, Inc. Назви інших виробів, що використовуються в цій публікації, наведено лише для їхньої ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних компаній.
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.