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РК-монітор

226E9QHAB/00
Загальна оцінка / 5
  • Яскраві та чіткі деталі, дизайн без жодних обмежень Яскраві та чіткі деталі, дизайн без жодних обмежень Яскраві та чіткі деталі, дизайн без жодних обмежень
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    РК-монітор

    226E9QHAB/00
    Загальна оцінка / 5

    Яскраві та чіткі деталі, дизайн без жодних обмежень

    Цей стильний розкішний монітор забезпечує найкращий перегляд без жодних обмежень. Широкоформатний дисплей дозволяє насолоджуватися чітким та яскравим зображенням під будь-яким кутом перегляду. Відсутність мерехтіння зменшує втому очей після тривалого використання. Переглянути усі переваги

    РК-монітор

    Яскраві та чіткі деталі, дизайн без жодних обмежень

    Цей стильний розкішний монітор забезпечує найкращий перегляд без жодних обмежень. Широкоформатний дисплей дозволяє насолоджуватися чітким та яскравим зображенням під будь-яким кутом перегляду. Відсутність мерехтіння зменшує втому очей після тривалого використання. Переглянути усі переваги

    Яскраві та чіткі деталі, дизайн без жодних обмежень

    Цей стильний розкішний монітор забезпечує найкращий перегляд без жодних обмежень. Широкоформатний дисплей дозволяє насолоджуватися чітким та яскравим зображенням під будь-яким кутом перегляду. Відсутність мерехтіння зменшує втому очей після тривалого використання. Переглянути усі переваги

    РК-монітор

    Яскраві та чіткі деталі, дизайн без жодних обмежень

    Цей стильний розкішний монітор забезпечує найкращий перегляд без жодних обмежень. Широкоформатний дисплей дозволяє насолоджуватися чітким та яскравим зображенням під будь-яким кутом перегляду. Відсутність мерехтіння зменшує втому очей після тривалого використання. Переглянути усі переваги

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      Яскраві та чіткі деталі, дизайн без жодних обмежень

      • Лінійка E
      • 22 (21,5 дюйма / 54,6 см по діагоналі)
      • 1920 x 1080 (Full HD)
      Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

      Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

      Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та веб-сторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

      Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

      Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

      Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.

      Плавне відтворення ігор без зусиль із технологією AMD FreeSync™

      Плавне відтворення ігор без зусиль із технологією AMD FreeSync™

      Під час відтворення гри не має бути жодних розривів чи спотворених кадрів. Із новим монітором Philips цього й не буде. Насолоджуйтеся плавним відтворенням без дефектів практично за будь-якої частоти кадрів завдяки технології AMD FreeSync™, плавному швидкому оновленню та надшвидкому часу відповіді.

      Дисплей із вузькою рамкою для бездоганного вигляду

      Дисплей із вузькою рамкою для бездоганного вигляду

      Нові дисплеї Philips мають надзвичайно вузькі рамки, що гарантує мінімум відволікання та максимальний розмір для перегляду. Дисплей із надзвичайно вузькою рамкою особливо підходить для роботи в багатоекранному режимі з такими програмами, як ігри, програми для графічного дизайну, професійні програми, і створює враження, що Ви дивитесь на один великий екран.

      Менше навантаження на очі завдяки технології без мерехтіння

      Менше навантаження на очі завдяки технології без мерехтіння

      У зв’язку з особливістю керування яскравістю на екранах зі світлодіодною підсвіткою зображення може мерехтіти, що втомлює очі. Технологія без мерехтіння Philips застосовує нове рішення для регулювання яскравості та зменшення мерехтіння для більш комфортного перегляду.

      Режим LowBlue для продуктивності і захисту очей

      Режим LowBlue для продуктивності і захисту очей

      Дослідження показали, що так само як ультрафіолетові промені можуть спричинити ураження очей, короткі промені синього світла зі світлодіодних дисплеїв можуть спричинити ураження очей та поступове погіршення зору. Режим Philips LowBlue, створений для доброго самопочуття, використовує розумну програмну технологію для зменшення шкідливого впливу коротких синіх світлових хвиль.

      Підтримка HDMI для розваг у форматі Full HD

      Підтримка HDMI для розваг у форматі Full HD

      Пристрій із підтримкою HDMI має усе необхідне апаратне забезпечення для прийому вхідного сигналу High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Кабель HDMI забезпечує передачу високоякісного цифрового відео й аудіо через один кабель із комп’ютера чи будь-якого аудіо-/відеоджерела (зокрема, декодерів, DVD-програвачів, аудіо-/відеоприймачів та відеокамер).

      Вбудовані стереодинаміки для мультимедіа

      Пара високоякісних стереодинаміків вбудована в дисплей. Залежно від моделі та дизайну динаміки можуть бути помітні в разі їх розташування у передній частині або непомітні в разі розташування у нижній, верхній або задній частинах пристрою.

      Екологічно чисті матеріали відповідають основним міжнародним стандартам

      "Компанія Philips ставить собі за мету використовувати ефективні, екологічно чисті матеріали для всієї лінійки моніторів. Для усіх пластикових частин корпуса, частин металевого каркасу та пакувальних матеріалів використовуються 100% перероблені матеріали. У деяких моделях використовується 65% переробленого пластику. Строге дотримання стандартів щодо обмеження вмісту шкідливих речовин забезпечує значне зменшення чи усунення токсичних речовин, таких як свинець. Значно зменшено вміст свинцю у моніторах з підсвічуванням CCFL та повністю усунено його з моніторів зі світлодіодною підсвіткою.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Тип РК-панелі
        Технологія IPS
        Технологія AMD FreeSync™
        Так
        Тип підсвітки
        Система W-LED
        Розмір панелі
        21,5 дюйма / 54,6 см
        Покриття екрана
        Антиблікове, тверде 3H, матовість 25%
        Область ефективного відображення
        476,06 (Г) x 267,79 (В)
        Формат кадру
        16:9
        Максимальна роздільна здатність
        1920 x 1080 при 75 Гц*
        Щільність пікселів
        102 PPI
        Час відгуку (типовий)
        4 мс (сіре до сірого)*
        Яскравість
        250  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1000:1
        SmartContrast
        20 000 000:1
        Крок піксела
        0,248 x 0,248 мм
        Кут перегляду
        • 178º (Г) / 178º (В)
        • @ C/R > 10
        Без мерехтіння
        Так
        Покращення зображення
        SmartImage Game
        Кольори дисплею
        16,7 млн.
        Частота розгортки
        30–83 кГц (Г) / 50–76 Гц (В)
        Режим LowBlue
        Так
        sRGB
        Так

      • Під'єднання

        Вхід для сигналу
        • VGA (аналоговий)
        • HDMI (цифровий, HDCP)
        Вхід для синхронізації
        • Окрема синхронізація
        • Синхронізація по зеленому каналу
        Аудіо (вхід/вихід)
        • Аудіовхід для комп’ютера
        • Вихід для навушників

      • Зручність

        Вбудовані динаміки
        3 Вт x 2
        Для зручності користувача
        • Увімкнення/вимкнення живлення
        • Меню
        • Гучність (аудіовихід HDMI)
        • Вхід
        • SmartImage Game
        Мови екранного меню
        • Бразильська Португальська
        • Чеська
        • Голландська
        • Англійська
        • Фінська
        • Французька
        • Німецька
        • Грецька
        • Угорська
        • Італійська
        • Японська
        • Корейська
        • Польська
        • Португальська
        • Російська
        • Китайська (спрощена)
        • Іспанська
        • Шведська
        • Офіційна китайська
        • Турецька
        • Українська
        Інші зручні пристосування
        • Замок Kensington
        • Кріплення VESA (75x75 мм)
        Підтримка Plug & Play
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • Підставка

        Нахил
        -5/20  градусів

      • Потужність

        Режим роботи
        15,60 Вт (тип.) (метод тестування: EnergyStar 7.0)
        Режим очікування
        <0,5 Вт (тип.)
        Режим вимкнення
        <0,3 Вт (тип.)
        Клас маркування енергоспоживання
        B
        Світлодіодний індикатор живлення
        • Режим роботи – білий
        • Режим очікування – білий (блимає)
        Живлення
        • Зовнішнє
        • 100–240 В змінного струму, 50–60 Гц

      • Розміри

        Виріб із підставкою (мм)
        490 x 385 x 190  мм
        Виріб без підставки (мм)
        490 x 297 x 35  мм
        Упаковка у мм (ШxВxГ)
        565 x 434 x 153  мм

      • Вага

        Виріб із підставкою (кг)
        2,59  кг
        Виріб без підставки (кг)
        2,03  кг
        Виріб з упаковкою (кг)
        4,22  кг

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        від 0 до 40  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        від -20 до 60  °C
        Відносна вологість
        20% – 80  %
        Висота
        Робочий режим: 3,658 м, бездіяльність: 12,192 м
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000 (без підсвітки)  годин(-и)

      • Надійність

        Збереження довкілля та енергії
        • EnergyStar 7.0
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • Без свинцю
        • Без ртуті
        • WEEE
        Пакувальний матеріал з можливістю переробки
        100  %

      • Сумісність і стандарти

        Дозволи контролюючих органів
        • Маркування CE
        • FCC клас B
        • CU-EAC
        • TUV/ISO9241-307
        • RCM
        • CECP
        • BSMI
        • PSB
        • MEPS
        • EPA
        • cETLus
        • УКРАЇНСЬКА

      • Корпус

        Колір
        Чорний/сріблястий
        Покриття
        Блискуче

      • Комплектація упаковки

        Монітор із підставкою
        Так
        Кабелі
        Кабель HDMI, кабель живлення
        Документація для користувача
        Так

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          • Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
          • Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI.
          • Час відповіді рівнозначний SmartResponse
          • Advanced Micro Devices, Inc., 2020. Усі права захищено. AMD, логотип AMD зі стрілкою, AMD FreeSync™ та комбінації цих знаків є товарними знаками компанії Advanced Micro Devices, Inc. Назви інших виробів, що використовуються в цій публікації, наведено лише для їхньої ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних компаній.
          • Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.

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