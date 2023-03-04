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Більше не доступний

РК-монітор

226E9QHAB/00

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Яскраві та чіткі деталі, дизайн без жодних обмежень

Цей стильний розкішний монітор забезпечує найкращий перегляд без жодних обмежень. Широкоформатний дисплей дозволяє насолоджуватися чітким та яскравим зображенням під будь-яким кутом перегляду. Відсутність мерехтіння зменшує втому очей після тривалого використання.

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Яскраві та чіткі деталі, дизайн без жодних обмежень

  • Лінійка E

  • 22 (21,5 дюйма / 54,6 см по діагоналі)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Плавне відтворення ігор без зусиль із технологією AMD FreeSync™

Під час відтворення гри не має бути жодних розривів чи спотворених кадрів. Із новим монітором Philips цього й не буде. Насолоджуйтеся плавним відтворенням без дефектів практично за будь-якої частоти кадрів завдяки технології AMD FreeSync™, плавному швидкому оновленню та надшвидкому часу відповіді.

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.

Дисплей із вузькою рамкою для бездоганного вигляду

Нові дисплеї Philips мають надзвичайно вузькі рамки, що гарантує мінімум відволікання та максимальний розмір для перегляду. Дисплей із надзвичайно вузькою рамкою особливо підходить для роботи в багатоекранному режимі з такими програмами, як ігри, програми для графічного дизайну, професійні програми, і створює враження, що ви дивитесь на один великий екран.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

04/03/2023

Magyarország

Magyarország

Szuper monitor

Minden elképzelésemet felülmulta. Kíváló a képe és a hangja is.

Плюси

Ár értek arány.

Мінуси

Nincs

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 226E9QHAB LCD monitor

Дата використання 2023-02-04

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 226E9QHAB LCD monitor

Дата використання 2023-02-04

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Примітки

  1. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

  2. Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI.

  3. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

  4. Advanced Micro Devices, Inc., 2020. Усі права захищено. AMD, логотип AMD зі стрілкою, AMD FreeSync™ та комбінації цих знаків є товарними знаками компанії Advanced Micro Devices, Inc. Назви інших виробів, що використовуються в цій публікації, наведено лише для їхньої ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних компаній.

  5. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.