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Більше не доступний
226E9QHAB/00
Яскраві та чіткі деталі, дизайн без жодних обмежень
Цей стильний розкішний монітор забезпечує найкращий перегляд без жодних обмежень. Широкоформатний дисплей дозволяє насолоджуватися чітким та яскравим зображенням під будь-яким кутом перегляду. Відсутність мерехтіння зменшує втому очей після тривалого використання.
Лінійка E
22 (21,5 дюйма / 54,6 см по діагоналі)
1920 x 1080 (Full HD)
Під час відтворення гри не має бути жодних розривів чи спотворених кадрів. Із новим монітором Philips цього й не буде. Насолоджуйтеся плавним відтворенням без дефектів практично за будь-якої частоти кадрів завдяки технології AMD FreeSync™, плавному швидкому оновленню та надшвидкому часу відповіді.
Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.
Нові дисплеї Philips мають надзвичайно вузькі рамки, що гарантує мінімум відволікання та максимальний розмір для перегляду. Дисплей із надзвичайно вузькою рамкою особливо підходить для роботи в багатоекранному режимі з такими програмами, як ігри, програми для графічного дизайну, професійні програми, і створює враження, що ви дивитесь на один великий екран.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Fater110
04/03/2023
Magyarország
Частина акції
Szuper monitor
Minden elképzelésemet felülmulta. Kíváló a képe és a hangja is.
Плюси
Ár értek arány.
Мінуси
Nincs
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 226E9QHAB LCD monitor
Дата використання 2023-02-04
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 226E9QHAB LCD monitor
Дата використання 2023-02-04
Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
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Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.