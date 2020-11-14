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Більше не доступний
22PFS5303/12
Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Телевізор Philips серії 5300 пропонує якісне зображення на невеликому екрані. Завдяки простим у користуванні елементам керування та компактному дизайну він ідеально підійде для кухні, спальні або робочого кабінету.
55 см (22 дюйми)
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Процесор Philips Pixel Plus HD оптимізує якість зображення для відтворення чітких зображень із чудовою контрастністю. Тож немає значення, контент якого джерела Ви переглядаєте – онлайн-потоку чи диска – Ви будете вражені чіткішим зображенням із яскравішими білими і насиченими чорними відтінками.
Якість зображення має значення. Звичайні телевізори високої чіткості (HDTV) забезпечують якість, але Ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють реалістичне зображення.
Забудьте про клубок дротів, адже кабель HDMI перенесе з пристроїв на телевізор і сигнал зображення, й аудіосигнал. HDMI використовує нестиснені сигнали, забезпечуючи найвищу якість сигналу від джерела до екрана. Разом із Philips Easylink Вам знадобиться лише один пульт дистанційного керування для виконання більшості операцій із телевізором, програвачами DVD та Blu-ray, телеприставкою або системою домашнього кінотеатру.
4.6
з 5
11
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
slavaostap
14/11/2020
Україна
телевізор
надійний якісний легкий в користуванні рекомендую всім
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Дата використання 2019-11-14
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Дата використання 2019-11-14
Слон
01/04/2019
Україна
Цей телевізор дуже простив Уве користуванні і дуже надійний мені він дуже подобається
Купую вже 3-й телевізор вашої фірми мені вони подобаються надійністю просто той у використаннім якістю забраження якості розборки дуже надійний гарний товар дякую за виробництва такої техніки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 5300 series 24PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 5300 series 24PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Petruška
16/05/2021
Česká republika
Skvělá jednoduchá televize
Skvělá jednoduchá televize. Používám i zároveň jako monitor. Naprosto dostačující.
Плюси
Vhodná i jako monitor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD
Дата використання 2019-05-16
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD
Дата використання 2019-05-16
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
(Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.