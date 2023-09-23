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Більше не доступний

5400 seriesУльтратонкий світлодіодний телевізор Full HD

22PFS5403/12

3.7

| (11) Відгуки

Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Візьміть дозвілля із собою. Компактний телевізор Philips серії 5400 ідеально підходить для турпоходу, подорожей автомобілем та човном. Усе, що потрібно, входить у комплект. Просто під’єднайте його до роз’єму 12 В і насолоджуйтеся домашнім дозвіллям у дорозі.

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TV brand claim gold

99,91% людей, які спробували Ambilight TV, більше ніколи не хочуть його повертати. 1

із технологією Pixel Plus HD

Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

  • 55 см (22 дюйми)

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Роз’єм USB для відтворення мультимедійного контенту

Роз’єм USB для відтворення мультимедійного контенту

Поділіться дозвіллям. Під’єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз’єму на телевізорі і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.

Кабель 12 В дозволяє під’єднати телевізор до мобільного джерела живлення

Будучи в дорозі, за допомогою кабелю 12 В Ви без зайвих зусиль можете під’єднувати телевізор до мережі живлення автомобіля, вантажівки, фургона, яхти чи будь-якого іншого джерела струму 12 В.

Два входи HDMI та EasyLink – вбудовані можливості підключення

Забудьте про клубок дротів, адже кабель HDMI перенесе з пристроїв на телевізор і сигнал зображення, й аудіосигнал. HDMI використовує нестиснені сигнали, забезпечуючи найвищу якість сигналу від джерела до екрана. Разом із Philips Easylink Вам знадобиться лише один пульт дистанційного керування для виконання більшості операцій із телевізором, програвачами DVD та Blu-ray, телеприставкою або системою домашнього кінотеатру.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.7

з 5

11

Відгуки

3
2

23/09/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Вибір має чудові функції та дизайн

Якість від Philips завжди виправдана. Якісні матеріали, продуманий дизайн та функціонал. Рекомендую.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Дата використання 2021-09-23

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Дата використання 2021-09-23

19/12/2021

Lietuva

Lietuva

Geras TV

Turiu šį TV Jau du metai, Puikiai dirba virtuvėje. Rekomenduoju kaip virtuvės TV.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Дата використання 2020-12-19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Дата використання 2020-12-19

06/07/2019

Lietuva

Lietuva

Geras kokybes ir kainos santykis

Lengvas, plonas televizorius. Tinka isvykoms i gamta

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

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Примітки

  1. На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину. 

  1. ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

  2. Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

  3. Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

  4. (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.

  5. Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.