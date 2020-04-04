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240V5QDSB LCD monitor with SmartControl Lite

240V5QDSB/00

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Технологія широкого кута огляду IPS-ADS для точності зображення і кольорів

Технологія широкого кута огляду IPS-ADS для точності зображення і кольорів

Дисплеї IPS-ADS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS-ADS забезпечують надзвичайно чітке зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та веб-сторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.

SmartContrast для насичених чорних відтінків

SmartContrast для насичених чорних відтінків

SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

04/04/2020

Magyarország

Magyarország

kiváló ár/érték

Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.

Плюси

ár/érték

Мінуси

nincs ilyen

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Дата використання 2018-04-04

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Дата використання 2018-04-04

07/01/2017

България

България

Перевірений покупець

Не лош IPS монитор на много добра цена

Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

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