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Більше не доступний
240V5QDSB/00
Дисплеї IPS-ADS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS-ADS забезпечують надзвичайно чітке зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та веб-сторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.
Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.
SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Tea drinker
04/04/2020
Magyarország
kiváló ár/érték
Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.
Плюси
ár/érték
Мінуси
nincs ilyen
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Дата використання 2018-04-04
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Дата використання 2018-04-04
nrayanov
07/01/2017
България
Перевірений покупець
Не лош IPS монитор на много добра цена
Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite