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MonitorВигнутий РК-монітор Full HD

241E1SCA/00

4.8

| (5) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Просто захоплюючий

24-дюймовий вигнутий дисплей лінійки E пропонує справді захоплюючий перегляд у стильному дизайні. Насолоджуйтеся чітким зображенням Full HD та плавним відтворенням динамічних сцен із технологією AMD FreeSync.

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Просто захоплюючий

  • Лінійка E

  • 24 (діаг. 23,6 дюйма/59,9 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.

HDMI забезпечує універсальне цифрове з’єднання

Пристрій із підтримкою HDMI має усе необхідне апаратне забезпечення для прийому вхідного сигналу High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Кабель HDMI забезпечує передачу високоякісного цифрового відео й аудіо через один кабель із комп’ютера чи будь-якого аудіо-/відеоджерела (зокрема, декодерів, DVD-програвачів, аудіо-/відеоприймачів та відеокамер).

Режим гри SmartImage, оптимізований для гравців

Новий ігровий дисплей Philips має екранне меню зі швидким доступом, точно налаштоване для гравців, що пропонує різноманітні опції. Режим "FPS" (Стрілялка від першої особи) покращує темні сцени в іграх, що дозволяє бачити приховані об’єкти у темних місцях. Режим "Racing" (Перегони) адаптує дисплей із найшвидшим часом відповіді, насиченим кольором та корекцією зображення. Режим "RTS" (Стратегія в реальному часі) має спеціальний режим SmartFrame, що дозволяє виділяти певну ділянку і регулювати розмір та зображення. Режими "Gamer 1" (Гравець 1) та "Gamer 2" (Гравець 2) дозволяють зберігати персональні налаштування на основі різних ігор, забезпечуючи найкраще функціонування.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

5

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

21/11/2022

Polska

Polska

Перевірений покупець

Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy

Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca

Плюси

Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2022-07-21

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2022-07-21

07/11/2021

Polska

Polska

super

rok temu kupiłem i teraz daję recenzję. Jest tylko jedna - super, Nic się nie dzieje, kolory, idealne, zakrzywiony ekran nie wpływa negatywnie na prace w exel, word, itp.(czego się obawiałem) natomiast daje wspaniale odczucia przy oglądaniu filmików czy też filmów

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2021-05-07

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2021-05-07

07/09/2022

България

България

Перевірений покупець

Продуктите който използвам

Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти

Плюси

Качество цена

Мінуси

Обемността на някой от продуктите

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2021-09-07

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2021-09-07

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Примітки

  1. Радіус вигину дисплея у мм

  2. Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI.

  3. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

  4. Область NTSC на основі CIE1976

  5. Область sRGB на основі CIE1931

  6. Advanced Micro Devices, Inc., 2020. Усі права захищено. AMD, логотип AMD зі стрілкою, AMD FreeSync™ та комбінації цих знаків є товарними знаками компанії Advanced Micro Devices, Inc. Назви інших виробів, що використовуються в цій публікації, наведено лише для їхньої ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних компаній.

  7. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.