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Просто захоплюючий
24-дюймовий вигнутий дисплей лінійки E пропонує справді захоплюючий перегляд у стильному дизайні. Насолоджуйтеся чітким зображенням Full HD та плавним відтворенням динамічних сцен із технологією AMD FreeSync.
Лінійка E
24 (діаг. 23,6 дюйма/59,9 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.
Пристрій із підтримкою HDMI має усе необхідне апаратне забезпечення для прийому вхідного сигналу High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Кабель HDMI забезпечує передачу високоякісного цифрового відео й аудіо через один кабель із комп’ютера чи будь-якого аудіо-/відеоджерела (зокрема, декодерів, DVD-програвачів, аудіо-/відеоприймачів та відеокамер).
Новий ігровий дисплей Philips має екранне меню зі швидким доступом, точно налаштоване для гравців, що пропонує різноманітні опції. Режим "FPS" (Стрілялка від першої особи) покращує темні сцени в іграх, що дозволяє бачити приховані об’єкти у темних місцях. Режим "Racing" (Перегони) адаптує дисплей із найшвидшим часом відповіді, насиченим кольором та корекцією зображення. Режим "RTS" (Стратегія в реальному часі) має спеціальний режим SmartFrame, що дозволяє виділяти певну ділянку і регулювати розмір та зображення. Режими "Gamer 1" (Гравець 1) та "Gamer 2" (Гравець 2) дозволяють зберігати персональні налаштування на основі різних ігор, забезпечуючи найкраще функціонування.
4.8
з 5
5
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Ab 1953
21/11/2022
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy
Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca
Плюси
Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Andre61
07/11/2021
Polska
super
rok temu kupiłem i teraz daję recenzję. Jest tylko jedna - super, Nic się nie dzieje, kolory, idealne, zakrzywiony ekran nie wpływa negatywnie na prace w exel, word, itp.(czego się obawiałem) natomiast daje wspaniale odczucia przy oglądaniu filmików czy też filmów
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2021-05-07
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2021-05-07
Кралимарко
07/09/2022
България
Перевірений покупець
Продуктите който използвам
Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти
Плюси
Качество цена
Мінуси
Обемността на някой от продуктите
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Радіус вигину дисплея у мм
Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Область NTSC на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE1931
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