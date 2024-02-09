Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Яскраве, чітке зображення без обмежень
Монітор Philips лінійки V з широким кутом огляду пропонує перегляд без обмежень і є чудовим надбанням із необхідними функціями. Технологія Adaptive-Sync забезпечує плавне відтворення відео. А завдяки таким функціям, як зменшення відблиску, режим LowBlue та відсутність мерехтіння, очі не втомлюються під час роботи.
Лінійка V
24 (діаг. 23,8 дюйма/60,5 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та вебсторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.
SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.
SmartImage – це ексклюзивна найсучасніша технологія Philips, що аналізує відображуваний на екрані вміст та забезпечує оптимізоване відтворення зображення. Цей зручний користувацький інтерфейс дозволяє вибирати різні режими (наприклад, "Офіс", "Фото", "Фільм", "Гра", "Економія енергії" тощо) відповідно від застосування. Залежно від вибору режиму SmartImage динамічно оптимізує контрастність, насиченість кольорів та чіткість зображення та відео для найкращого відтворення. А спеціальний економний режим пропонує значну економію електроенергії. Усе це у реальному часі натисненням однієї кнопки!
4.3
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
J2024
09/02/2024
Slovensko
Перевірений покупець
Spĺňa moje požiadavky...
Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 221V8A LCD monitor
Дата використання 2024-01-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 221V8A LCD monitor
Дата використання 2024-01-09
Richard_en
06/05/2025
Україна
Хороші кольори
Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.
Цей відгук про 242V8A РК-монітор
Дата використання 2023-05-06
Цей відгук про 242V8A РК-монітор
Дата використання 2023-05-06
Георгій
09/08/2021
Україна
Перевірений покупець
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.
Плюси
Бюджетный, 75 гц, звук.
Мінуси
Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 242V8A РК-монітор
Дата використання 2021-02-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 242V8A РК-монітор
Дата використання 2021-02-09
Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI або DP.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.