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    Ultinon Pro6000 SI

    Сигнальна лампа для вантажівок

    24844CU60X1
    • Насолоджуйтеся тривалою яскравістю Насолоджуйтеся тривалою яскравістю Насолоджуйтеся тривалою яскравістю
      -{discount-value}

      Ultinon Pro6000 SI Сигнальна лампа для вантажівок

      24844CU60X1

      Насолоджуйтеся тривалою яскравістю

      Для стильного водіння оновіть салонне освітлення світлодіодними 30-мм лампами Philips Ultinon Pro6000 LED Festoon. Потужне яскраве біле світло 6000 K освітлює салон вантажівки та приємне для зору. Переглянути усі переваги

      Ultinon Pro6000 SI Сигнальна лампа для вантажівок

      Насолоджуйтеся тривалою яскравістю

      Для стильного водіння оновіть салонне освітлення світлодіодними 30-мм лампами Philips Ultinon Pro6000 LED Festoon. Потужне яскраве біле світло 6000 K освітлює салон вантажівки та приємне для зору. Переглянути усі переваги

      Насолоджуйтеся тривалою яскравістю

      Для стильного водіння оновіть салонне освітлення світлодіодними 30-мм лампами Philips Ultinon Pro6000 LED Festoon. Потужне яскраве біле світло 6000 K освітлює салон вантажівки та приємне для зору. Переглянути усі переваги

      Ultinon Pro6000 SI Сигнальна лампа для вантажівок

      Насолоджуйтеся тривалою яскравістю

      Для стильного водіння оновіть салонне освітлення світлодіодними 30-мм лампами Philips Ultinon Pro6000 LED Festoon. Потужне яскраве біле світло 6000 K освітлює салон вантажівки та приємне для зору. Переглянути усі переваги

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        Ultinon Pro6000 SI

        Ultinon Pro6000 SI

        Сигнальна лампа для вантажівок

        - {discount-value}

        Усього:

        Насолоджуйтеся тривалою яскравістю

        Вишукані яскравіші сигнальні вогні

        • LED-FEST 30 мм
        • Кількість ламп: 1 шт.
        • 24 В, 6000 K, холодне біле світло
        • Прогресивна автомобільна система

        Яскраві світлодіодні лампи для освітлення салону вантажівки

        Оберіть свої яскраво-білі світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro6000 LED, що забезпечують чудову видимість і стиль у салоні вантажівки. Ці яскраві та стильні лампи повністю змінять ваш досвід водіння. Коли шукатимете телефон, який упав, або коли намагатиметеся знайти найкращий маршрут, тепер ви зможете насолоджуватися яскравим салонним освітленням.

        Оптимізовано для кращої видимості

        Світлодіодні салоні лампи Philips Ultinon Pro6000 LED мають потужний ефект денного світла до 6000 K, що освітлює салон вантажівки яскравим, рівномірним і стильним світлом.

        Оновіть лампи, оновіть стиль

        Якщо ви думаєте, як покращити освітлення та стиль салону автомобіля, виберіть світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro6000. Чітке біле світло допоможе вам навести лад у відділенні для рукавичок або знайти телефон чи гаманець, що впав під сидіння. Воно не лише допомагає вам краще бачити, але й виглядає досить вишукано.

        Довший строк експлуатації: до 5000 годин

        Потрібні яскраві та стильні лампи для вантажівки, але ви не хочете постійно замінювати зіпсуті лампи? Звичайні лампи мають один великий недолік: що потужніше їхнє світло, то коротший строк експлуатації. Світлодіоди гарантують інтенсивніше освітлення та працюють значно довше. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro9000 створено на роки. Завдяки сучасній світлодіодній технології та вдосконаленим системам керування теплом вони витримують до 5000 годин роботи.

        Просте встановлення та сумісність із більшістю моделями автомобілів

        Насолоджуйтеся простим встановленням: заміняти лампи Philips Ultinon Pro6000 швидко й легко.

        Технічні характеристики

        • Маркетингові особливості

          Особливість виробу
          • Світлодіодні, автомобільної якості
          • Потужна яскравість
          • Рівномірне розсіювання світла
          Очікувані переваги
          Вишукані яскравіші сигнальні вогні

        • Опис виробу

          Застосування
          • Освітлення салону
          • Номерний знак
          Цоколь
          SV8.5
          Позначення
          Festoon 30mm LED 24844 CU60 24V X1
          Відповідність стандартам ЕСЕ
          Ні
          Лінійка
          Ultinon Pro6000 SI
          Технологія
          LED
          Тип
          LED-FEST 30 мм
          Напруга
          24  В

        • Термін експлуатації

          Термін експлуатації
          5000 год.

        • Характеристики світла

          Люмен
          120
          Колірна температура
          6000 K

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          24844CU60X1
          Код замовлення
          1536530

        • Дані упаковки

          EAN1
          8719018015365
          EAN3
          8719018015372
          Тип упаковки
          X1

        • Інформація про упаковку

          Вага брутто однієї одиниці
          20  г
          Довжина
          14.2  см
          Ширина
          12.1  см
          Висота
          10.3  см
          Вага нетто однієї одиниці
          2  г
          Кількість в упаковці
          1 шт.
          Мінімальна партія (для спеціалістів)
          10 упаковок

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          9.5  см
          Ширина
          1.5  см
          Висота
          13.5  см
          Вага нетто однієї одиниці
          200  г
          Вага брутто однієї одиниці
          0.27  кг

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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