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  • Energy Label Europe D
    Працюйте зі стилем
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  • Працюйте зі стилем
  • Працюйте зі стилем
  • Працюйте зі стилем

MonitorРК-монітор Full HD

24E1N1100A/01

5
| (2) Відгуки
Працюйте зі стилем
Насолоджуйтесь продуктивністю в форматі Full HD. Цей монітор обладнано необхідними для роботи функціями, такими як режим LowBlue для захисту очей, технологія IPS LED із широким кутом огляду для високоякісного зображення та 1 мс MPRT для чіткості.
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Працюйте зі стилем

  • Серія 1000

  • 24 (діаг. 23,8 дюйма/60,5 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Частота кадрів 120 Гц для надзвичайно плавного, прекрасного зображення

Частота кадрів 120 Гц для надзвичайно плавного, прекрасного зображення

Ви граєте в напружені, амбіційні ігри. Вам потрібен дисплей із плавним зображенням без затримок. Цей дисплей Philips оновлює зображення з частотою до 120 разів на секунду, що значно швидше, ніж звичайний дисплей. У разі низької частоті кадрів вороги стрибають на екрані з місця на місце, що ускладнює потрапляння в ціль. Із частотою кадрів 120 Гц на екрані відображаються ті важливі відсутні зображення, які показують пересування ворогів у надзвичайно плавному русі, тож Вам легко буде в них поцілити. Цей дисплей Philips характеризується надзвичайно низькою затримкою вводу й відсутністю розривів зображення, тому буде Вашим ідеальним партнером для гри.

Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та вебсторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

4
3
2
1

18/05/2026

România

România

Перевірений покупець

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Цей відгук про Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Цей відгук про Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Цей відгук про Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Цей відгук про Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

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      Примітки

      1. Покриття DCI-P3 на основі CIE1976, область sRGB на основі CIE1931, область NTSC і область Adobe RGB на основі CIE1976.

      2. Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.

      3. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

      4. Час відповіді рухомого зображення (MPRT) дозволяє налаштувати яскравість для зменшення розмивання, тому коли MPRT увімкнено, налаштувати яскравість неможливо. Для зменшення розмивання світлодіодна підсвітка спрацьовуватиме синхронізовано з оновленням екрана, що може спричинити помітну зміну яскравості.

      5. MPRT – це режим оптимізації ігор. Увімкнення MPRT може спричинити помітне миготіння екрана. Рекомендовано вимкнути цю функцію, якщо не використовується функція гри.

      6. Продукти та аксесуари, зазначені в цій брошурі, можуть відрізнятися залежно від країни та регіону.

      7. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.