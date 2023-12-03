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24M1N3200ZS/00
Evnia 3000
24 (діаг. 23,8 дюйма/60,5 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Гра не повинна передбачати вибору між фрагментарним відтворенням та перерваними кадрами. AMD FreeSync™ Premium гарантує серйозним гравцям плавну гру без розривів на піку продуктивності. Немає жодних компромісів – грайте впевнено завдяки високій частоті оновлення, низькій компенсації частоти кадрів і низькій затримці.
Ви граєте в напружені, амбіційні ігри. Вам потрібен дисплей із плавним зображенням без затримок. Цей дисплей Philips оновлює зображення з частотою до 165 разів на секунду, що значно швидше, ніж звичайний дисплей. У разі низької частоті кадрів вороги стрибають на екрані з місця на місце, що ускладнює потрапляння в ціль. Із частотою кадрів 165 Гц на екрані відображаються ті важливі відсутні зображення, які показують пересування ворогів у надзвичайно плавному русі, тож вам легко буде в них поцілити. Цей дисплей Philips характеризується надзвичайно низькою затримкою вводу й відсутністю розривів зображення, тому буде вашим ідеальним партнером для гри.
Час відповіді рухомого зображення – це більш інтуїтивний спосіб опису часу відгуку, що безпосередньо стосується тривалості від фіксації розмитого шуму до чіткого зображення. Ігровий монітор Philips із часом відгуку рухомого зображення 1 мс усуває розмитість рухів, забезпечуючи чіткіше й точне зображення для вдосконалення ігор. Найкращий вибір для захоплюючих і чутливих до найдрібніших рухів ігор.
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
MiroBA
03/12/2023
Slovensko
Перевірений покупець
Philips 24M1N3200ZS/00
Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.
Плюси
Môj kus nemá žiadne mrtve pixely
Мінуси
Neviem nájsť icc profil na internete
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
Область NTSC на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE1931
Область покриття Adobe RGB на основі CIE1976
Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI або DP.
Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Час відповіді рухомого зображення (MPRT) дозволяє налаштувати яскравість для зменшення розмивання, тому коли MPRT увімкнено, налаштувати яскравість неможливо. Для зменшення розмивання світлодіодна підсвітка спрацьовуватиме синхронізовано з оновленням екрана, що може спричинити помітну зміну яскравості.
MPRT – це режим оптимізації ігор. Увімкнення MPRT може спричинити помітне миготіння екрана. Рекомендовано вимкнути цю функцію, якщо не використовується функція гри.
Advanced Micro Devices, Inc., 2020. Усі права захищено. AMD, логотип AMD зі стрілкою, AMD FreeSync™ та комбінації цих знаків є товарними знаками компанії Advanced Micro Devices, Inc. Назви інших виробів, що використовуються в цій публікації, наведено лише для їхньої ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних компаній.
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