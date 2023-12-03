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  • Піднесення гри на новий рівень
  • Energy Label Europe E
    Піднесення гри на новий рівень
  • Піднесення гри на новий рівень
  • Піднесення гри на новий рівень
  • Піднесення гри на новий рівень
  • Піднесення гри на новий рівень
  • Піднесення гри на новий рівень

Evnia Gaming MonitorІгровий монітор Full HD

24M1N3200ZS/01

4
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Піднесення гри на новий рівень
Цей ігровий монітор Philips – чудовий універсальний дисплей для напружених екшенів у комп’ютерних іграх. Технологія синхронізації, 165 Гц і 1 мс забезпечують плавний ігровий процес. Практично безрамковий дисплей із технологією Ultra Wide-Color забезпечує повне занурення.
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Піднесення гри на новий рівень

  • Evnia 3000

  • 24 (діаг. 23,8 дюйма/60,5 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; без розривів, без пауз, плавна гра

AMD FreeSync™ Premium; без розривів, без пауз, плавна гра

Гра не повинна передбачати вибору між фрагментарним відтворенням та перерваними кадрами. AMD FreeSync™ Premium гарантує серйозним гравцям плавну гру без розривів на піку продуктивності. Немає жодних компромісів – грайте впевнено завдяки високій частоті оновлення, низькій компенсації частоти кадрів і низькій затримці.

Частота оновлення 165 Гц для дуже плавного, чудового зображення

Частота оновлення 165 Гц для дуже плавного, чудового зображення

Ви граєте в напружені, амбіційні ігри. Вам потрібен дисплей із плавним зображенням без затримок. Цей дисплей Philips оновлює зображення з частотою до 165 разів на секунду, що значно швидше, ніж звичайний дисплей. У разі низької частоті кадрів вороги стрибають на екрані з місця на місце, що ускладнює потрапляння в ціль. Із частотою кадрів 165 Гц на екрані відображаються ті важливі відсутні зображення, які показують пересування ворогів у надзвичайно плавному русі, тож вам легко буде в них поцілити. Цей дисплей Philips характеризується надзвичайно низькою затримкою вводу й відсутністю розривів зображення, тому буде вашим ідеальним партнером для гри.

Короткий час відповіді рухомого зображення – 1 мс для чіткості та плавної гри

Короткий час відповіді рухомого зображення – 1 мс для чіткості та плавної гри

Час відповіді рухомого зображення – це більш інтуїтивний спосіб опису часу відгуку, що безпосередньо стосується тривалості від фіксації розмитого шуму до чіткого зображення. Ігровий монітор Philips із часом відгуку рухомого зображення 1 мс усуває розмитість рухів, забезпечуючи чіткіше й точне зображення для вдосконалення ігор. Найкращий вибір для захоплюючих і чутливих до найдрібніших рухів ігор.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

03/12/2023

Slovensko

Slovensko

Перевірений покупець

Philips 24M1N3200ZS/00

Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.

Плюси

Môj kus nemá žiadne mrtve pixely

Мінуси

Neviem nájsť icc profil na internete

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

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      Примітки

      1. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

      2. Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI або DP.

      3. Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.

      4. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

      5. Час відповіді рухомого зображення (MPRT) дозволяє налаштувати яскравість для зменшення розмивання, тому коли MPRT увімкнено, налаштувати яскравість неможливо. Для зменшення розмивання світлодіодна підсвітка спрацьовуватиме синхронізовано з оновленням екрана, що може спричинити помітну зміну яскравості.

      6. MPRT – це режим оптимізації ігор. Увімкнення MPRT може спричинити помітне миготіння екрана. Рекомендовано вимкнути цю функцію, якщо не використовується функція гри.

      7. Область NTSC на основі CIE1976

      8. Область sRGB на основі CIE1931

      9. Область покриття Adobe RGB на основі CIE1976

      10. Advanced Micro Devices, Inc., 2020. Усі права захищено. AMD, логотип AMD зі стрілкою, AMD FreeSync™ та комбінації цих знаків є товарними знаками компанії Advanced Micro Devices, Inc. Назви інших виробів, що використовуються в цій публікації, наведено лише для їхньої ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних компаній.

      11. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.