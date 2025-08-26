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Evnia Gaming monitorІгровий монітор Full HD

24M2N3200NF/00

3.8
| (4) Відгуки
Розширюйте горизонти ігор
Цей 24-дюймовий монітор з IPS-панеллю забезпечує чітке зображення в іграх. Завдяки частоті оновлення 144 Гц і швидкій відповіді Smart MBR 0,5 мс ви можете насолоджуватися чітким зображенням та якісним ігровим контентом у повному обсязі.
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  • Evnia 3000

  • 24 (діаг. 23,8 дюйма/60,5 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Частота кадрів 144 Гц для надзвичайно плавного, прекрасного зображення

Частота кадрів 144 Гц для надзвичайно плавного, прекрасного зображення

Ви граєте в напружені, конкурентні ігри. Вам потрібен дисплей із плавним зображенням без затримок. Цей дисплей Philips оновлює зображення з частотою до 144 разів на секунду, що у 2,4 р. швидше, ніж звичайний дисплей. У разі низької частоти кадрів вороги стрибають на екрані з місця на місце, що ускладнює потрапляння в ціль. Із частотою кадрів 144 Гц на екрані відображаються ті важливі відсутні зображення, які показують пересування ворогів у надзвичайно плавному русі, тож вам легко буде в них поцілити. Цей дисплей Philips характеризується надзвичайно низькою затримкою вводу й відсутністю розривів зображення, тому буде вашим ідеальним партнером для гри.

Низька затримка вводу зменшує час затримки між пристроями та монітором

Низька затримка вводу зменшує час затримки між пристроями та монітором

Затримка вводу – це відрізок часу, який проходить від виконання дії на підключених пристроях до відображення результату на екрані. Низька затримка вводу зменшує час затримки між введенням команди з пристроїв на монітор, чудово покращує гру в напружених відеоігри, та особливо важлива для тих, хто грає в динамічні ігри-змагання.

Ультракороткий час відповіді (0,5 мс) для чіткої та плавної гри

Ультракороткий час відповіді (0,5 мс) для чіткої та плавної гри

Philips Evnia із часом відповіді рухомого зображення 0,5 мс ефективно усуває розмитість і розмивання, забезпечує чіткіше й точне зображення для покращення враження від гри. Динамічні події та драматичні переходи відтворюватимуться плавно. Найкращий вибір для захоплюючих і моторошних ігор.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.8

з 5

4

Відгуки

3
2

26/08/2025

Hrvatska

Hrvatska

Bestbuy gaming 24"

Odličan monitor za te novce. Definitivno najbolja specka za plaćeno.

Плюси

Omjer cijene i kvalitete

Мінуси

Za te novce nemam ništa za zamjeriti

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje

21/04/2025

България

България

Excellent budget gaming monitor

This is an excellent budget gaming monitor - it features a high refresh rate and an excellent pixel response time for a blur-free experience, as well as all of the latest VRR, HDR, MBR, Flicker Free, etc, etc technologies that make the modern gaming experience better; The gaming technologies used are top notch: Gsync comes with LFC if you are on console or getting below 60 fps; MBR does not produce flickering since it directly controls backlight brightness; The HDR 10 is impressive but it requires some in-game calibration to achieve better contrast in the dark scenes - lowering the in-game brightness does the trick for me.

Плюси

One of the best monitors in its price range.

Мінуси

The speakers sound too quiet in most video games and need to have loudness equalization enabled in Windows to sound right. They sound normal in the browser but become quiet in-game. My previous Philips monitor did not do that. Feels like a software issue

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор

17/02/2025

Česká republika

Česká republika

S tímto monitorem jsem spokojený z několika důvodů. Menu je srozumitelné a v češtině, což usnadňuje nastavení. Praktická je i možnost vypnutí LED diody. Ekologické balení s minimem plastů je chvályhodné. Jedinou výtku mám k reproduktorům, jejichž zvuk je bohužel podprůměrný.

Плюси

parametry, cena

Мінуси

zvuk reprodkuktorů

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD

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      Примітки

      1. Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.

      2. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

      3. Покриття Adobe RGB та DCI-P3 на основі CIE1976, область sRGB на основі CIE1931, область NTSC на основі CIE1976.

      4. Smart MBR дозволяє налаштувати яскравість для зменшення розмивання, тому коли Smart MBR увімкнено, налаштувати яскравість неможливо. Для зменшення розмивання світлодіодна підсвітка спрацьовуватиме синхронізовано з оновленням екрана, що може спричинити помітну зміну яскравості.

      5. Smart MBR – це режим оптимізації ігор. Увімкнення Smart MBR може спричинити помітне миготіння екрана. Рекомендовано вимкнути цю функцію, якщо не використовується функція гри.

      6. Цей монітор прагне до екологічності: його корпус на 85% складається з переробленого пластику.

      7. Advanced Micro Devices, Inc., 2020. Усі права захищено. AMD, логотип AMD зі стрілкою, AMD FreeSync™ та комбінації цих знаків є товарними знаками компанії Advanced Micro Devices, Inc. Назви інших виробів, що використовуються в цій публікації, наведено лише для їхньої ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних компаній.

      8. Інтерфейс підтримки NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

      9. Оновіть драйвер NVIDIA® G-SYNC® до останньої версії; докладніше про це читайте на вебсайті NVIDIA: https://www.nvidia.com/

      10. Ваша графічна карта має підтримувати NVIDIA® G-SYNC®

      11. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.

      12. Продукти та аксесуари, зазначені в цій брошурі, можуть відрізнятися залежно від країни та регіону.