Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
24M2N3200S/01
Evnia 3000
24 (діаг. 23,8 дюйма/60,5 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Ви граєте в напружені змагальні ігри. Вам потрібен дисплей із плавним зображенням без затримок. Цей дисплей оновлює зображення sз частотою до 180 разів на секунду, що значно швидше, ніж звичайний дисплей. У разі низької частоті кадрів вороги стрибають на екрані з місця на місце, що ускладнює потрапляння в ціль. Із частотою кадрів 180 Гц на екрані відображаються ті важливі відсутні зображення, які показують пересування ворогів у надзвичайно плавному русі, тож вам легко буде в них поцілити. Цей дисплей Philips характеризується надзвичайно низькою затримкою вводу й відсутністю розривів зображення, тому буде вашим ідеальним партнером для гри.
Затримка вводу – це відрізок часу, який проходить від виконання дії на підключених пристроях до відображення результату на екрані. Низька затримка вводу зменшує час затримки між введенням команди з пристроїв на монітор, чудово покращує гру в напружених відеоігри, та особливо важлива для тих, хто грає в динамічні ігри-змагання.
Philips Evnia із часом відповіді рухомого зображення 0,5 мс ефективно усуває розмитість і розмивання, забезпечує чіткіше й точне зображення для покращення враження від гри. Динамічні події та драматичні переходи відтворюватимуться плавно. Найкращий вибір для захоплюючих і моторошних ігор.
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
CarcotasSef
15/01/2025
România
Excelent la pretul care il are
Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.
Плюси
Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.
Мінуси
Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Smart MBR дозволяє налаштувати яскравість для зменшення розмивання, тому коли Smart MBR увімкнено, налаштувати яскравість неможливо. Для зменшення розмивання світлодіодна підсвітка спрацьовуватиме синхронізовано з оновленням екрана, що може спричинити помітну зміну яскравості.
Smart MBR – це режим оптимізації ігор. Увімкнення Smart MBR може спричинити помітне миготіння екрана. Рекомендовано вимкнути цю функцію, якщо не використовується функція гри.
Покриття Adobe RGB та DCI-P3 на основі CIE1976, область sRGB на основі CIE1931, область NTSC на основі CIE1976.
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.
Продукти та аксесуари, зазначені в цій брошурі, можуть відрізнятися залежно від країни та регіону.