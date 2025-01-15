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  • Energy Label Europe E
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Evnia Fast IPS Gaming monitorІгровий монітор Full HD

24M2N3200S/01

4
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
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Цей швидкий IPS-монітор дозволяє грати з максимальною точністю та швидкістю на 180 Гц. Завдяки чіткому зображенню якості HDR і роздільній здатності Full HD цей монітор забезпечує чудові враження від гри.
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  • Evnia 3000

  • 24 (діаг. 23,8 дюйма/60,5 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Частота оновлення 180 Гц для дуже плавного чудового зображення

Частота оновлення 180 Гц для дуже плавного чудового зображення

Ви граєте в напружені змагальні ігри. Вам потрібен дисплей із плавним зображенням без затримок. Цей дисплей оновлює зображення sз частотою до 180 разів на секунду, що значно швидше, ніж звичайний дисплей. У разі низької частоті кадрів вороги стрибають на екрані з місця на місце, що ускладнює потрапляння в ціль. Із частотою кадрів 180 Гц на екрані відображаються ті важливі відсутні зображення, які показують пересування ворогів у надзвичайно плавному русі, тож вам легко буде в них поцілити. Цей дисплей Philips характеризується надзвичайно низькою затримкою вводу й відсутністю розривів зображення, тому буде вашим ідеальним партнером для гри.

Низька затримка вводу зменшує час затримки між пристроями та монітором

Низька затримка вводу зменшує час затримки між пристроями та монітором

Затримка вводу – це відрізок часу, який проходить від виконання дії на підключених пристроях до відображення результату на екрані. Низька затримка вводу зменшує час затримки між введенням команди з пристроїв на монітор, чудово покращує гру в напружених відеоігри, та особливо важлива для тих, хто грає в динамічні ігри-змагання.

Ультракороткий час відповіді (0,5 мс) для чіткої та плавної гри

Ультракороткий час відповіді (0,5 мс) для чіткої та плавної гри

Philips Evnia із часом відповіді рухомого зображення 0,5 мс ефективно усуває розмитість і розмивання, забезпечує чіткіше й точне зображення для покращення враження від гри. Динамічні події та драматичні переходи відтворюватимуться плавно. Найкращий вибір для захоплюючих і моторошних ігор.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
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1

15/01/2025

România

România

Excelent la pretul care il are

Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.

Плюси

Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.

Мінуси

Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

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      Примітки

      1. Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.

      2. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

      3. Smart MBR дозволяє налаштувати яскравість для зменшення розмивання, тому коли Smart MBR увімкнено, налаштувати яскравість неможливо. Для зменшення розмивання світлодіодна підсвітка спрацьовуватиме синхронізовано з оновленням екрана, що може спричинити помітну зміну яскравості.

      4. Smart MBR – це режим оптимізації ігор. Увімкнення Smart MBR може спричинити помітне миготіння екрана. Рекомендовано вимкнути цю функцію, якщо не використовується функція гри.

      5. Покриття Adobe RGB та DCI-P3 на основі CIE1976, область sRGB на основі CIE1931, область NTSC на основі CIE1976.

      6. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.

      7. Продукти та аксесуари, зазначені в цій брошурі, можуть відрізнятися залежно від країни та регіону.