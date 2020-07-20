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Більше не доступний

4300 seriesСвітлодіодний телевізор

24PHS4354/12

4.4

| (5) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Світлодіодний телевізор

Компактний, проте ідеальний – це про світлодіодний телевізор, що підійде для невеликих кімнат. Pixel Plus HD підтримує чіткість зображення і чіткий звук – коли Ви переглядаєте чи то захоплюючий серіал під час приготування їжі, чи фільми на біговій доріжці.

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TV brand claim gold

99,91% людей, які спробували Ambilight TV, більше ніколи не хочуть його повертати. 1

із технологією Pixel Plus HD

Світлодіодний телевізор

  • 60 см (24 дюйми)

  • 200 Picture Performance Index

  • Світлодіодний телевізор

  • Pixel Plus HD

Чіткий звук із повнодіапазонних динаміків.

Легко переміщати. Прихована задня підставка з невеликою основою.

Чіткий діалог. Живі ефекти.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

5

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
1

20/07/2020

Україна

Україна

Идеальный телевизор для кухни!

Отличные углы обзора, хорошая картинка и звук. оптимальные размеры, крепление Vesa 75x75, что позволяет установить ТВ на такие высококлассные крепления как Vogel. Ну и само собой разумеется, что для кухни нужен белый цвет, который мало кто предлагает из производителей. И самое главное - полноценный HDMI CEC, который тут называется EasyLink - это море удобства и простоты в управлении ТВ и подключенного к нему оборудования, например Android TV-Box. Также есть HDMI ARC , который позволяет установить компактный soundbar.

Плюси

Суцільний позитив! ))

Мінуси

Бажано було б 1920х1080, але й так добре, як для кухні )

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Дата використання 2020-06-20

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Дата використання 2020-06-20

12/11/2019

Україна

Україна

Рекомендую, бо якісний!

Компактний розмір, який прекрасно підійде для кухні, телевізор має гарну якість екранізації, стильний, невимушений.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

05/07/2019

Україна

Україна

Дуже практипний телевізор, зручний у використані,гарний чистий звук і добре відображення картинки на ньому.

Телевізор зручний у використані, гарне відображення картинки, кольори , гарний звук, немае також проблем з настройками, все легко та швидко.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

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Примітки

  1. На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину. 

  1. ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

  2. Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

  3. Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

  4. (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.

  5. Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.