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  • Розширюйте горизонти ігор
  • Розширюйте горизонти ігор
  • Розширюйте горизонти ігор
  • Розширюйте горизонти ігор
  • Energy Label Europe E
    Розширюйте горизонти ігор
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
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Evnia Gaming MonitorІгровий монітор Full HD

25M2N3200W/01

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| (1) Відгук
Розширюйте горизонти ігор
Ми всі говоримо про "прекрасну" швидкість. Цей монітор має частоту оновлення 240 Гц і дисплей Full HD 16:9, щоб ви могли грати в ігри в режимі реального часу з чіткою та детальною візуалізацією.
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  • Evnia 3000

  • 25 (24,5 дюйма/62,2 см по діагоналі)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Надзвичайно висока частота оновлення 240 Гц для ігор без затримок

Надзвичайно висока частота оновлення 240 Гц для ігор без затримок

Під час відтворення найінтенсивніших екшн-ігор надвисока частота оновлення 240 Гц покращує надзвичайно плавний геймплей без затримок. Цей дисплей Philips оновлює зображення на екрані 240 разів на секунду, що ефективніше й швидше, ніж стандартний дисплей. Особливо у випадку інтенсивних ігор, таких як стрілялки від першої особи і гоночні ігри, частота 240 Гц створює чудове рухоме і чітке зображення. Завдяки дисплею Philips із частотою 240 Гц послідовність дій у геймплеї виглядає без мерехтіння і залишкового зображення. Ви відчуєте глибший ефект занурення і власну присутність у грі.

Ультракороткий час відповіді (0,5 мс) для чіткої та плавної гри

Ультракороткий час відповіді (0,5 мс) для чіткої та плавної гри

Philips Evnia із часом відповіді рухомого зображення 0,5 мс ефективно усуває розмитість і розмивання, забезпечує чіткіше й точне зображення для покращення враження від гри. Динамічні події та драматичні переходи відтворюватимуться плавно. Найкращий вибір для захоплюючих і моторошних ігор.

Низька затримка вводу зменшує час затримки між пристроями та монітором

Низька затримка вводу зменшує час затримки між пристроями та монітором

Затримка вводу – це відрізок часу, який проходить від виконання дії на підключених пристроях до відображення результату на екрані. Низька затримка вводу зменшує час затримки між введенням команди з пристроїв на монітор, чудово покращує гру в напружених відеоігри, та особливо важлива для тих, хто грає в динамічні ігри-змагання.

Технічні характеристики

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Відгуки

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1.0

з 5

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Відгук

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08/12/2024

Україна

Україна

Максимально не задоволенинй

І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати

Мінуси

Усі причини навів вище також можу надати відео докази

Цей відгук про Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

Цей відгук про Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

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      Примітки

      1. Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.

      2. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

      3. Smart MBR дозволяє налаштувати яскравість для зменшення розмивання, тому коли Smart MBR увімкнено, налаштувати яскравість неможливо. Для зменшення розмивання світлодіодна підсвітка спрацьовуватиме синхронізовано з оновленням екрана, що може спричинити помітну зміну яскравості.

      4. Smart MBR – це режим оптимізації ігор. Увімкнення Smart MBR може спричинити помітне миготіння екрана. Рекомендовано вимкнути цю функцію, якщо не використовується функція гри.

      5. Область NTSC на основі CIE1976

      6. Область sRGB на основі CIE1931

      7. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.