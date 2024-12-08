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25M2N3200W/01
Evnia 3000
25 (24,5 дюйма/62,2 см по діагоналі)
1920 x 1080 (Full HD)
Під час відтворення найінтенсивніших екшн-ігор надвисока частота оновлення 240 Гц покращує надзвичайно плавний геймплей без затримок. Цей дисплей Philips оновлює зображення на екрані 240 разів на секунду, що ефективніше й швидше, ніж стандартний дисплей. Особливо у випадку інтенсивних ігор, таких як стрілялки від першої особи і гоночні ігри, частота 240 Гц створює чудове рухоме і чітке зображення. Завдяки дисплею Philips із частотою 240 Гц послідовність дій у геймплеї виглядає без мерехтіння і залишкового зображення. Ви відчуєте глибший ефект занурення і власну присутність у грі.
Philips Evnia із часом відповіді рухомого зображення 0,5 мс ефективно усуває розмитість і розмивання, забезпечує чіткіше й точне зображення для покращення враження від гри. Динамічні події та драматичні переходи відтворюватимуться плавно. Найкращий вибір для захоплюючих і моторошних ігор.
Затримка вводу – це відрізок часу, який проходить від виконання дії на підключених пристроях до відображення результату на екрані. Низька затримка вводу зменшує час затримки між введенням команди з пристроїв на монітор, чудово покращує гру в напружених відеоігри, та особливо важлива для тих, хто грає в динамічні ігри-змагання.
1.0
з 5
1
Відгук
Finick_1
08/12/2024
Україна
Максимально не задоволенинй
І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати
Мінуси
Усі причини навів вище також можу надати відео докази
Цей відгук про Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Цей відгук про Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Smart MBR дозволяє налаштувати яскравість для зменшення розмивання, тому коли Smart MBR увімкнено, налаштувати яскравість неможливо. Для зменшення розмивання світлодіодна підсвітка спрацьовуватиме синхронізовано з оновленням екрана, що може спричинити помітну зміну яскравості.
Smart MBR – це режим оптимізації ігор. Увімкнення Smart MBR може спричинити помітне миготіння екрана. Рекомендовано вимкнути цю функцію, якщо не використовується функція гри.
Область NTSC на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE1931
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.