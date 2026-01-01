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  • Максимальні враження від ігор
  • Максимальні враження від ігор
  • Максимальні враження від ігор
  • Максимальні враження від ігор
  • Максимальні враження від ігор
  • Максимальні враження від ігор
  • Максимальні враження від ігор
  • Максимальні враження від ігор
  • Energy Label Europe E
    Максимальні враження від ігор
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  • Максимальні враження від ігор
  • Максимальні враження від ігор
  • Максимальні враження від ігор
  • Максимальні враження від ігор
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  • Максимальні враження від ігор
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  • Максимальні враження від ігор

Evnia Gaming MonitorІгровий монітор Full HD

25M2N5200P/00

Максимальні враження від ігор
Ігровий монітор, який має найкраще з обох світів. Завдяки технології SmartContrast, а також поєднанню технології AMD FreeSync Premium і частоти оновлення 280 Гц, ви зможете насолоджуватися плавними іграми без затримок і втрати якості зображення.
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Максимальні враження від ігор

  • Evnia 5000

  • 25 (24,5 дюйма/62,2 см по діагоналі)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; без розривів, без пауз, плавна гра

AMD FreeSync™ Premium; без розривів, без пауз, плавна гра

Гра не повинна передбачати вибору між фрагментарним відтворенням та перерваними кадрами. AMD FreeSync™ Premium гарантує серйозним гравцям плавну гру без розривів на піку продуктивності. Немає жодних компромісів – грайте впевнено завдяки високій частоті оновлення, низькій компенсації частоти кадрів і низькій затримці.

Дивовижна частота оновлення 280 Гц забезпечує найплавніший геймплей

Дивовижна частота оновлення 280 Гц забезпечує найплавніший геймплей

Дисплей Philips Evnia з частотою 280 Гц переносить насолоду від ігор у нові виміри. Низька затримка вводу в поєднанні з технологією змінної частоти оновлення забезпечує дивовижні ігрові переваги. Крім того, наша ширококутна панель із високою роздільною здатністю гарантує реалістичне ігрове дозвілля з неперевершеною точністю кольорів. Увага на важливих деталях, таких як регульована підставка, забезпечує комфорт, який ви заслуговуєте, а відсутність мерехтіння дарує легкий перегляд, тому ви можете продовжувати грати без турбот про здоров’я.

Низька затримка вводу зменшує час затримки між пристроями та монітором

Низька затримка вводу зменшує час затримки між пристроями та монітором

Затримка вводу – це відрізок часу, який проходить від виконання дії на підключених пристроях до відображення результату на екрані. Низька затримка вводу зменшує час затримки між введенням команди з пристроїв на монітор, чудово покращує гру в напружених відеоігри, та особливо важлива для тих, хто грає в динамічні ігри-змагання.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

      2. Максимальна роздільна здатність працює лише для входу DP.

      3. Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.

      4. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

      5. Smart MBR дозволяє налаштувати яскравість для зменшення розмивання, тому коли Smart MBR увімкнено, налаштувати яскравість неможливо. Для зменшення розмивання світлодіодна підсвітка спрацьовуватиме синхронізовано з оновленням екрана, що може спричинити помітну зміну яскравості

      6. Smart MBR – це режим оптимізації ігор. Увімкнення Smart MBR може спричинити помітне миготіння екрана. Рекомендовано вимкнути цю функцію, якщо не використовується функція гри.

      7. Покриття Adobe RGB та DCI-P3 на основі CIE1976, область sRGB на основі CIE1931, область NTSC на основі CIE1976.

      8. Advanced Micro Devices, Inc., 2020. Усі права захищено. AMD, логотип AMD зі стрілкою, AMD FreeSync™ та комбінації цих знаків є товарними знаками компанії Advanced Micro Devices, Inc. Назви інших виробів, що використовуються в цій публікації, наведено лише для їхньої ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних компаній.

      9. Інтерфейс підтримки NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

      10. Оновіть драйвер NVIDIA® G-SYNC® до останньої версії; докладніше про це читайте на вебсайті NVIDIA: https://www.nvidia.com/

      11. Ваша графічна карта має підтримувати NVIDIA® G-SYNC®

      12. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.