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25M2N5200P/00
Evnia 5000
25 (24,5 дюйма/62,2 см по діагоналі)
1920 x 1080 (Full HD)
Гра не повинна передбачати вибору між фрагментарним відтворенням та перерваними кадрами. AMD FreeSync™ Premium гарантує серйозним гравцям плавну гру без розривів на піку продуктивності. Немає жодних компромісів – грайте впевнено завдяки високій частоті оновлення, низькій компенсації частоти кадрів і низькій затримці.
Дисплей Philips Evnia з частотою 280 Гц переносить насолоду від ігор у нові виміри. Низька затримка вводу в поєднанні з технологією змінної частоти оновлення забезпечує дивовижні ігрові переваги. Крім того, наша ширококутна панель із високою роздільною здатністю гарантує реалістичне ігрове дозвілля з неперевершеною точністю кольорів. Увага на важливих деталях, таких як регульована підставка, забезпечує комфорт, який ви заслуговуєте, а відсутність мерехтіння дарує легкий перегляд, тому ви можете продовжувати грати без турбот про здоров’я.
Затримка вводу – це відрізок часу, який проходить від виконання дії на підключених пристроях до відображення результату на екрані. Низька затримка вводу зменшує час затримки між введенням команди з пристроїв на монітор, чудово покращує гру в напружених відеоігри, та особливо важлива для тих, хто грає в динамічні ігри-змагання.
Відгуки
Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
Максимальна роздільна здатність працює лише для входу DP.
Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Smart MBR дозволяє налаштувати яскравість для зменшення розмивання, тому коли Smart MBR увімкнено, налаштувати яскравість неможливо. Для зменшення розмивання світлодіодна підсвітка спрацьовуватиме синхронізовано з оновленням екрана, що може спричинити помітну зміну яскравості
Smart MBR – це режим оптимізації ігор. Увімкнення Smart MBR може спричинити помітне миготіння екрана. Рекомендовано вимкнути цю функцію, якщо не використовується функція гри.
Покриття Adobe RGB та DCI-P3 на основі CIE1976, область sRGB на основі CIE1931, область NTSC на основі CIE1976.
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Інтерфейс підтримки NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Оновіть драйвер NVIDIA® G-SYNC® до останньої версії; докладніше про це читайте на вебсайті NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Ваша графічна карта має підтримувати NVIDIA® G-SYNC®
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.